日テレAI-HRがAI活用におけるセキュリティリスクをテーマにした無料ウェビナーを開催
株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 博行）が運営する日テレAI-HRが、企業のAI活用におけるセキュリティリスクをテーマにした無料ウェビナー「AIの『その使い方』、本当に安全？会社の秘密は、守れていますか？」を、2026年6月9日（火）18:00より開催します。
■ウェビナーお申し込みはこちら
https://ai.ntv-hr.com/webinar/ai-webinar03/
■日テレAI-HRサービスサイト
https://ai.ntv-hr.com
生成AI活用の広がりと、企業が抱える新たな不安
生成AIの活用は、議事録作成や提案資料の作成、文章作成、社内資料の整理など、さまざまな業務に広がっています。
一方で、便利に使えるようになったからこそ、「顧客情報や社外秘資料を入力してもよいのか」「社員の個人利用をどこまで管理すべきか」といった新たな課題も生まれています。情報管理やセキュリティ面への不安から、実務での活用に踏み出しづらい企業も少なくありません。
本ウェビナーについて
本ウェビナーでは、AI活用におけるセキュリティリスクや、会社の情報を守りながらAIを使うための考え方を解説します。
社員の個人利用、情報入力の曖昧さ、社外秘情報の取り扱いなど、企業が見落としがちなリスクを整理しながら、現場でAIを使う際に感じやすい不安や迷いについても取り上げます。
また、社内資料や業務ナレッジを安全にAIへ活かすことで、企業のAI活用がどのように変わるのかについても紹介します。
こんな方におすすめ- 組織としてAI活用を進めたいが、情報管理やセキュリティ面に不安を感じている方
- 生成AIの社内利用ルールや、社員の個人利用への対応を整理したい方
- 提案資料、プレスリリース、企画書など、社外秘情報を含む業務でAIを安全に活用したい方
- 社内FAQ、研修資料、マニュアルなど、社内ナレッジをAI活用に活かしたい方
開催概要- タイトル：AIの「その使い方」、本当に安全？会社の秘密は、守れていますか？
- 開催日時：2026年6月9日（火）18:00～19:00
- 開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）
- 参加費：無料
- 参加条件：事前申し込み制
- 主催：株式会社日テレHR総合研究所
- 登壇者：藤木 一葉（日本テレビ放送網株式会社） 、田中 義弘（株式会社タジク ／ 代表取締役）
- 司会：川畑 一志（日本テレビアナウンサー）
- ウェビナーお申し込みはこちら：https://ai.ntv-hr.com/webinar/ai-webinar03/
会社概要
社名：株式会社日テレHR総合研究所
URL：https://ntv-hr.com/
本店所在地：東京都港区
代表者：代表取締役社長 中村博行
設立日：2025年5月1日
事業開始日：2025年8月1日
事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等
日テレAI-HR 運営体制
運営：株式会社 日テレHR総合研究所
クリエイティブ＆AI実装パートナー：株式会社タジク(https://ai.ntv-hr.com/partners/)