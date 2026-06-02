日テレAI-HRがAI活用におけるセキュリティリスクをテーマにした無料ウェビナーを開催

株式会社日テレHR総合研究所

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 博行）が運営する日テレAI-HRが、企業のAI活用におけるセキュリティリスクをテーマにした無料ウェビナー「AIの『その使い方』、本当に安全？会社の秘密は、守れていますか？」を、2026年6月9日（火）18:00より開催します。

■ウェビナーお申し込みはこちら

https://ai.ntv-hr.com/webinar/ai-webinar03/

■日テレAI-HRサービスサイト

https://ai.ntv-hr.com

生成AI活用の広がりと、企業が抱える新たな不安

生成AIの活用は、議事録作成や提案資料の作成、文章作成、社内資料の整理など、さまざまな業務に広がっています。

一方で、便利に使えるようになったからこそ、「顧客情報や社外秘資料を入力してもよいのか」「社員の個人利用をどこまで管理すべきか」といった新たな課題も生まれています。情報管理やセキュリティ面への不安から、実務での活用に踏み出しづらい企業も少なくありません。

本ウェビナーについて

本ウェビナーでは、AI活用におけるセキュリティリスクや、会社の情報を守りながらAIを使うための考え方を解説します。

社員の個人利用、情報入力の曖昧さ、社外秘情報の取り扱いなど、企業が見落としがちなリスクを整理しながら、現場でAIを使う際に感じやすい不安や迷いについても取り上げます。

また、社内資料や業務ナレッジを安全にAIへ活かすことで、企業のAI活用がどのように変わるのかについても紹介します。

こんな方におすすめ

開催概要

会社概要

- 組織としてAI活用を進めたいが、情報管理やセキュリティ面に不安を感じている方- 生成AIの社内利用ルールや、社員の個人利用への対応を整理したい方- 提案資料、プレスリリース、企画書など、社外秘情報を含む業務でAIを安全に活用したい方- 社内FAQ、研修資料、マニュアルなど、社内ナレッジをAI活用に活かしたい方- タイトル：AIの「その使い方」、本当に安全？会社の秘密は、守れていますか？- 開催日時：2026年6月9日（火）18:00～19:00- 開催形式：オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費：無料- 参加条件：事前申し込み制- 主催：株式会社日テレHR総合研究所- 登壇者：藤木 一葉（日本テレビ放送網株式会社） 、田中 義弘（株式会社タジク ／ 代表取締役）- 司会：川畑 一志（日本テレビアナウンサー）- ウェビナーお申し込みはこちら：https://ai.ntv-hr.com/webinar/ai-webinar03/

社名：株式会社日テレHR総合研究所

URL：https://ntv-hr.com/

本店所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 中村博行

設立日：2025年5月1日

事業開始日：2025年8月1日

事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等

日テレAI-HR 運営体制

運営：株式会社 日テレHR総合研究所

クリエイティブ＆AI実装パートナー：株式会社タジク(https://ai.ntv-hr.com/partners/)