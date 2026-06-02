「SYFORME MACHIDA」全40戸の販売が完了

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、東京都町田市原町田四丁目に建設した都市型レジデンス「SYFORME MACHIDA（シーフォルム町田）」（総戸数41戸、販売戸数40戸）の全戸販売が完了したことをお知らせいたします。

SYFORME MACHIDAの物件概要

「SYFORME MACHIDA」は、小田急線・JR横浜線「町田」駅徒歩9分に誕生した、地上14階建・全40戸の都市型レジデンスです。

1LDK（専有面積32.00平方メートル ～32.22平方メートル ）を中心としたプランニングにより、単身層からDINKs層まで、多様化する都市生活ニーズに対応。限られた専有面積の中でも、動線や収納計画に配慮し、快適性と機能性を両立した住空間を実現しました。

共用部には、防犯性と利便性を高める設備として、ハンズフリーキーシステム「Tebraキー」を採用。カバンやポケットから鍵を取り出すことなく、エントランスのオートロックや住戸玄関の施錠・解錠が可能で、日々の移動をよりスムーズにサポートします。また、各階の共用廊下には複数の宅配事業者に対応した個別宅配ボックスを設置。不在時でも荷物を受け取ることができるため、再配達負担の軽減など、現代のライフスタイルに即した居住環境を整えています。

また、外観・共用部・住戸デザインに至るまで、単なるデザイン性だけでなく“日常の暮らしやすさ”を重視。居住価値と資産価値の双方を追求したレジデンスとして開発いたしました。

全40戸の販売完了について

「SYFORME MACHIDA」は、交通アクセスと生活利便性を兼ね備えた立地性に加え、安定した賃貸需要が見込まれる町田エリアにおいて、多くのお客様より高い評価をいただき、このたび全40戸の販売を完了いたしました。

町田エリアは、都心・横浜方面への良好なアクセスを有しながら、大型商業施設や生活インフラが集積する生活利便性の高いエリアとして、継続的な居住ニーズが期待されています。

こうした市場環境を背景に、当社が重視する「住みやすさ」と「運用価値」を両立した商品企画が支持され、販売好調のうちに全戸成約に至りました。

事業モデルと今後の展開

貸需要が見込当社グループは、不動産の仕入れから設計・企画・開発・建築・販売・管理までを一貫して手掛ける体制を構築しています。

外部依存を抑えた垂直統合型の事業モデルにより、各工程における品質管理と収益性の最適化を推進しており、継続的な開発・供給体制を支えています。

こうした体制のもと、エリア特性や賃貸需要を定量的に分析し、住戸設計や商品企画に反映することで、都市型レジデンスとしての競争力を高めてまいりました。

今後もシーラHDは、都市部における単身者・DINKs向けレジデンスを中心に、実需と投資ニーズの双方に応える開発を推進し、継続的な事業成長と企業価値向上を目指してまいります。

物件概要

名称：SYFORME MACHIDA（シーフォルム町田）

所在地：東京都町田市原町田四丁目170番2（地番）、東京都町田市原町田四丁目20番17号（住居表示）

敷地面積：331.52平方メートル （100.28坪）

建設面積：157.21平方メートル （47.55坪）

延床面積：1,474.25平方メートル （445.96坪）

構造・規模：鉄筋コンクリート造・地上14階建

総戸数：41戸（管理事務室1戸含む）

販売戸数：40戸

専有面積：32.00平方メートル ～32.22平方メートル

間取り：1LDKタイプ

設計・監理：有限会社ノアプランニング一級建築士事務所

施工：株式会社三崎組

デザイン監修：株式会社ベイス

建築主・売主・管理会社：株式会社シーラ

竣工日：2025年11月27日

現在販売中の物件

SYNEX YOKOHAMA-SHIMMACHI

京急本線「神奈川新町」駅 徒歩2分、京急本線「京急東神奈川」駅 徒歩8分、JR京浜東北線・根岸線「東神奈川」駅 徒歩9分

URL：https://www.syla.jp/synex/yokohama-shimmachi/

SYFORME KAWASAKI-IKEDA

京急本線・JR南武線「八丁畷」駅（東口）徒歩6分、JR「川崎」駅(中央東口) 徒歩21分 自転車8分

URL：https://www.syla.jp/syforme/kawasaki-ikeda/index.html

SYFORME SHINKOYASU

JR京浜東北・根岸線「新子安」駅 徒歩4分、京急本線「京急新子安」駅 徒歩4分 京急本線「子安」駅 徒歩9分

URL：https://www.syla.jp/syforme/shinkoyasu/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640