家庭での丸洗いに潜む盲点「乾燥不足によるカビ・生乾き臭」から子どもの相棒を守る。84歳現役職人が手がける宅配クリーニング『モリクリ』の『ぬいぐるみ贅沢手洗い』が全国展開へ

モリモトクリーニングたっぷりのスチームでふわふわに仕上げる

1973年創業、熟練職人の手仕上げにこだわる『モリクリ』（運営：モリモトクリーニング、所在地：大阪府摂津市、代表：守本武司）は、大切なぬいぐるみを専門にケアする「ぬいぐるみ贅沢手洗いサービス」を本格始動いたしました。

国家資格を持つ84歳の現役職人を筆頭に、素材に合わせた丁寧な完全手洗いと、家庭では難しい「中綿の芯まで完全に乾燥させるプロの技術」を導入。生乾きによるカビや嫌なニオイを防ぎ、蓄積した汚れを根本からリセットします。スマホ一つで注文から集荷まで完結する宅配専用サイト（https://morikuri.jp/）を通じて、日本全国どこからでもご依頼いただけます。

■ リリースのポイント

1. 天日干しだけでは不十分？家庭用洗濯の盲点「生乾きによるカビ・ニオイのリスク」

「汚れたぬいぐるみを自宅で丸洗いしたら、何日干しても生乾き臭が消えない」というお悩みが子育て世代を中心に増えています。

厚みのあるぬいぐるみは、表面が乾いているように見えても内部の中綿に水分が残りやすく、放置すると内部でカビやダニが発生する原因になります。

モリクリでは、デリケートな生地を傷めずに中綿の奥深くまで確実に乾燥させるプロの設備と技術を駆使し、家庭洗濯での「生乾きリスク」を徹底的に排除します。

2. 84歳の現役国家資格職人が率いる、素材を労わる「完全手洗い」ぬいぐるみ用に配合した洗剤でやさしく手洗い

創業から50年以上、職人歴の長い84歳の現役クリーニング師（国家資格保有）を筆頭に、熟練の職人チームが一点一点、ぬいぐるみの表情や素材、縫製の状態を見極めて「完全手洗い」を行います。

洗濯機による機械洗いとは異なり、中綿のダマや型崩れを防ぎ、お預かりした時の愛らしいフォルムと風合いを優しく守り抜きます。

3. アレルギーの原因にもなる「ダニ・汗汚れ」を徹底リセット

一見きれいに見えるぬいぐるみでも、日常的な抱っこによる汗や皮脂、ハウスダスト、ダニなどが蓄積しやすい環境にあります。プロ専用の抗菌・消臭洗浄を施すことで、中綿に潜む目に見えない汚れまで徹底的に除去。小さなお子様が毎日安心して頬ずりし、一緒に眠れる衛生的な状態へと導きます。

4. 離れていてもスマホで完結する「宅配システム」と、安心の「LINE無料相談」

「大切なぬいぐるみだから、配送で預けるのが不安」という親御様のために、ご注文前に職人と直接LINEで状態や気になる点を相談できる無料相談窓口を開設。箱に詰めて送るだけで、全国どこからでも大阪・摂津の匠の技による丁寧なメンテナンスを利用することができます。

■ 代表者メッセージ：代表 守本武司

「ぬいぐるみはお子様やご家族にとって、単なる玩具ではなく『大切な家族の一員』であり『思い出そのもの』です。だからこそ、ご自宅で洗って生乾き臭が残ってしまったり、型崩れして悲しい思いをしてほしくありません。84歳になる父をはじめ、当店の職人チームは、その大切な相棒をもう一度安心して抱きしめていただけるよう、中綿の芯まで優しく丁寧に仕上げてお届けいたします。」

■ 会社概要

名称： モリモトクリーニング（サービス名：モリクリ）

代表者： 守本 武司

所在地： 大阪府摂津市鳥飼下3-14-12

創業： 1973年

公式サイト： https://morikuri.jp/

事業内容： 高級ダウン、帽子、ぬいぐるみ、ブランド衣類専門の宅配クリーニング