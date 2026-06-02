千葉の美味しさと魅力を再発見しよう！県民WeeK開催

株式会社オランダ家

千葉の素材にこだわる菓子店 株式会社オランダ家（本社：千葉県千葉市、代表：鬼澤 修）は、2026年6月1日(月)～6月15日(月)の期間中、オランダ家各店舗（※一部店舗除く）で「千葉県の美味しさと魅力を再発見しよう！」をテーマに今年も千葉県民WeeKを開催いたします。【公式HP特設ページ】https://orandaya.jp/ic/eventsyouhinn 千葉県産素材にこだわった期間限定ケーキや、オランダ家自慢の焼菓子をぜひご賞味ください。

千産千消商品もりだくさん♪

■限定企画について

6月13日(土)～6月15日(月)の３日間限定で、千葉県民の日特別セールを実施！

一番人気の『楽花生パイ』をはじめ千葉県産100％の落花生・紅あずまにこだわった焼菓子6個セット『千葉の里からSS』を通常価格890円(税込961円)のところ、特別価格750円(税込810円)にて販売いたします。

自家用はもちろんギフトとしてもおすすめですので、ぜひこの機会にご利用ください。

『千葉の里からSS』には、千葉県産落花生とさつまいもを使った上記6種のお菓子を詰め合わせました。

■限定ケーキについて

2～3人でのシェアはもちろん、贅沢にお一人様でも♪アクアメロンのプレミアムスクエア

3号(約9cm×9cm) 1,450円(税込1,566円)

甘くてみずみずしい千葉県産アクアメロンを使用した贅沢なスクエア型のショートケーキです。

南房総のレモンブラン

420円(税込453円)

土台のマドレーヌ生地・ホワイトチョコムース・飾りのクリーム全てに千葉県産南房総レモンにこだわって仕上げました。

爽やかな酸味のモンブランは初夏にピッタリ♪旬の千葉県産ブルーベリーの爽やかな甘みと酸味♪ブルーベリーの贅沢タルト

550円(税込594円)

タルトにたっぷりの生カスタードを重ねて千葉県産ブルーベリーを贅沢にゴロゴロのせました。

南房総レモンのレアチーズトルテ

380円(税込410円)

南房総産レモンのレモンシロップとレモンカードをアクセントにふわっと軽い食感のレアチーズケーキは毎年大好評です。

県民WeeKイベント人気商品が今年も登場♪

■公式サイト

〈ホームページ〉https://orandaya.jp/

〈オンラインショップ〉 https://orandaya.jp/ic/ecshop

〈X(旧Twitter)〉 https://x.com/orandaya_raku

〈Instagram〉https://www.instagram.com/orandaya_chiba/

株式会社オランダ家は“いつも新鮮・いつも親切”の経営理念をもとにこれまでも、これからも人づくりとお菓子づくりを大切に、安心・安全で千葉より本物の美味しさを追求し続け、まごころのこもったお菓子を作り続けてまいります。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

オランダ家蘇我店 外観

■会社概要

創業75年以上続くオランダ家では、脈々と受け継がれている精神「本物のおいしさをお届けしたい」を大切に、地元千葉の素晴らしい素材他、選りすぐりの素材を使って、安心・安全なお菓子を作り続けています。

千葉県内に38店舗展開しており、千葉県だけにしかありません。

※品切れの際はご容赦ください。また、商品の仕様が変更になる場合がございます。

※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。

※税込価格は1円未満を切り下げて表示しています。実際のお買い上げ金額と差額が生じる場合がございます。

会社名：株式会社オランダ家

本社所在地：千葉県千葉市美浜区新港211番地

創業：昭和24年10月

代表取締役：鬼澤 修

事業内容：洋菓子・和菓子製造販売他