いちごがテーマ提供・協賛する学生向けビジネスコンテスト「Penguin Frontier Pitch」開催

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

当社は、学生による企業見学の受け入れ等の取り組みをSR（スチューデント・リレーションズ）活動として、積極的に実施しております。これらの活動を通じて、多様な顧客層とのコミュニケーション、認知度の向上とファンを増やすことによる継続的な人財の確保、CSR活動強化などにつなげ、次世代を担う学生との交流を通じた企業価値向上を目指しております。

「Penguin Frontier Pitch」は、一般社団法人Sustainable Gameが主催する、未来社会における新たな価値創出のあり方を、次世代を担う学生の皆さまとともに構想するビジネスコンテストです。今回のテーマである「拠点」は、当社が事業を通じて向き合ってきたテーマそのものであり、その趣旨に深く共感し、テーマ提供および協賛企業として参画することといたしました。

本コンテストでは、2035年の社会を見据え、既存の都市構造に依存しない新たな価値と経済が生まれる「拠点」のあり方を学生の皆さまに提案いただきます。当社は、自由な発想と挑戦から生まれるアイデアとの出会いを通じて、未来の社会づくりに貢献してまいります。

■ 大会テーマ

2035年の社会を見据え、既存の都市構造に依存しない、新たな価値と経済が生まれる「拠点」を構想せよ。その上で、拠点の実現に向けた事業モデルを提案せよ。

■ イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36834/table/345_1_fd0f0988cc45bab661349fb029209695.jpg?v=202606020751 ]

■ 一般社団法人Sustainable Gameについて

一般社団法人Sustainable Gameは、未成年が社会からの信用をもとに、社会課題の解決に向けて自由に共創できる環境の構築を目指す団体です。

企業と中高生が相互の状況を理解し、持続可能な未来に向けた共創環境を生み出すパートナーとして、プログラムデザイン事業やESG共創環境の構築事業などを展開しています。

同法人では、中高生を対象に実際に街で課題を見つけるフィールドワークと、多世代での課題解決に向けたプランニングワークを通じて「他者を大切にする心と責任」を育むオリジナルプログラム「課題発見DAY」などの探究イベントを定期的に実施しています。

当社は、同法人の活動趣旨に賛同し、中高生との関わりを通じて幅広い世代にいちごブランドを伝える機会となること、また次世代を担う中高生の人財育成支援における社会的意義を踏まえ、当社のESGの取り組みに資するものと考え、本団体の活動に協賛をしております。

URL：www.sustainablegame.com(https://www.sustainablegame.com/)

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515