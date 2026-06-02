“とまらない”おいしさでロングヒットを記録! ふくのや「ごはんとまらんらん」がシリーズ累計販売数220万個突破！

株式会社ふくや

株式会社ふくや（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：川原武浩）が販売するふくや姉妹ブランド「ふくのや」の人気商品「ごはんとまらんらん」は、2017年12月13日（水）の発売以来、多くのお客様にご愛顧いただき、この度シリーズ累計販売数220万個を突破いたしました。

(※2026年５月末時点)

■ごはんとまらんらん

＜商品特徴＞

明太子に「サラダ油の王様」とも言われる上質な綿実油を加えることで、瓶の中に明太子の"旨み"を

とじ込めました。温かいごはんとの相性はもちろん、おにぎりや卵かけごはん、炒飯、パスタなど幅広いアレンジでも支持を集め、“一度食べるとごはんが止まらない”商品としてご好評をいただいております。また、常温保存が可能な利便性や、手軽に明太子の味わいを楽しめることから、食卓のごはんのお供だけにとどまらず、手土産・プチギフト需要など幅広いシーンでご利用いただいています。

＜3種の味で広がる食卓＞

ごはんとまらんらん 明太子

ごはんとまらんらん 明太子

明太子に綿実油を加えることで、瓶の中に明太子の“旨み”をとじ込めました。

明太子のプチプチとした粒感も楽しく、ごはんがとまらない、歌いだしたくなるおいしさです。

ごはんとまらんらん 明太ちりめん

ごはんとまらんらん 明太ちりめん

明太子と淡路産のちりめんに上質な綿実油を加えることで、それぞれの旨みを瓶にとじ込めました。口の中に入れると、明太子の旨みと後から追いかけてくる、ちりめんじゃこの風味もしっかり感じられ、まさに絶妙なハーモニーです。

ごはんとまらんらん とりそぼろ明太

ごはんとまらんらん とりそぼろ明太

ほんのり甘いとりそぼろに、ピリッとした明太子と生姜の風味がアクセントになっており、手軽にとりそぼろ丼やとりそぼろ弁当が再現できます。料理の手間が省けるので、忙しい朝や毎日の食卓におすすめです。

＜ふくや姉妹ブランド『ふくのや』とは＞

「ふくのや」は、明太子でおなじみの「ふくや」の姉妹ブランド。「毎日、いつもの食卓で食べるものだからこそ、ちょっといいものを提供したい」という、ふくや創業者・川原 俊夫の想いを形にしたのが「ふくのや」です。毎日の食卓を囲む、より身近な自家需要向けの商品を展開しています。

＜商品詳細＞

商品名 ：ごはんとまらんらん

明太子 https://www.fukuya.com/product/item498/

明太ちりめん https://www.fukuya.com/product/item499/

とりそぼろ明太 https://www.fukuya.com/product/item1093/

発売日 ：2017年12月13日 ※とりそぼろ明太は2020年3月10日

販売チャネル：直営店 、通信販売（オンライン）、卸販売

価格 ： 540円（税込）

内容量 ： 各70g

賞味期限： 常温365日

＜会社概要＞

■株式会社ふくや

本社所在地： 〒810-8629 福岡市博多区中洲2-6-10

創業 ： 1948年10月5日

代表者 ： 代表取締役社長 川原 武浩

事業内容 ： 味の明太子の製造・販売、各種食料品の卸・小売

URL ： https://www.fukuya.com