三菱重工とPreferred Networks、ミッションクリティカル領域における国産AI技術の共同開発で業務提携

三菱重工業株式会社

◆ 社会インフラおよびナショナルセキュリティ分野における、機械・システムの知能化・自律化を強力に推進

◆ 2026年度内の資本業務提携契約を目指す

調印式の様子

三菱重工業株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長CEO：伊藤栄作、以下「三菱重工」）と、株式会社Preferred Networks（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡野原大輔、以下「PFN」）は、社会インフラ分野およびナショナルセキュリティ分野をはじめとするミッションクリティカルな機械・システムの知能化・自律化に向けた最先端AI技術の共同開発に関する業務提携契約を締結しました。

現在、安心・安全な暮らしを支える社会インフラ分野やナショナルセキュリティ分野においては、時々刻々と変化する複雑な課題への迅速な対応が求められています。これらのミッションクリティカルな領域において、お客様が運用する重要な機械・システムの安全性とレジリエンスを維持・向上していくためには、機械・システムが自律的かつ高度に状況を判断・対処できる最先端AI技術の実装が不可欠となっています。

三菱重工は、長年にわたり日本の社会インフラおよび航空・防衛・宇宙セクターを牽引し、高度なハードウェア設計・システム構築技術を有するとともに、グローバルな事業基盤で培った豊富な製品知識と、機械・システムの設計・開発・制御・シミュレーション技術を蓄積しています。また、経営方針「Innovative Total Optimization（ITO）」を掲げ、「全体最適」と、企業連携やITを活用しながら桁違いに多くのお客様へ新たな価値を提供する「領域拡大」に取り組んでいます。

PFNは、最先端のAI技術、スーパーコンピュータなどの計算基盤、自社開発のAI半導体、それらを活用したプロダクト・ソリューションの開発と実装に至るまで、AIのバリューチェーンを垂直統合した独自の技術力を有し、2014年の創業以来、多様な顧客・パートナーの事業領域において多くの社会実装を積み重ねています。

両社は、ミッションクリティカル領域における知能化・自律化という極めて難易度の高いイノベーションを迅速に社会実装し安心・安全な社会の維持・発展に貢献していくためには、両社の強みを融合し中長期的に共同開発・推進する体制の構築が不可欠であると判断し、この度の提携に至りました。

本業務提携により両社は、三菱重工が持つ高度なハードウェア・制御技術・シミュレーション技術と、PFNのAI基盤モデル・AI半導体・計算基盤などの国産AI技術を融合し、高い信頼性と即応性が求められるミッションクリティカル領域での自律型AIを活用した機械・システムの共同開発に向けた諸検討を行います。また、開発したAI技術を三菱重工の製品・システム群へ組み込むことで、運用の知能化・自律化、高度な予測保守、危機管理の迅速化を実現し、予期せぬリスクから社会やお客様の事業を守るレジリエントで安心・安全な社会インフラの提供に向けた協業を進めます。



さらに、本業務提携の進捗を踏まえ、2026年度内に資本業務提携契約を締結することを目指します。資本関係を含む、より強固な協力基盤を構築することで、中長期的な研究開発投資と事業化の推進を加速させます。

今後も両社は互いの強みを最大限に発揮し、AI技術による革新を通じて、持続可能で安心・安全な社会インフラの実現に貢献していきます。

■ 各社概要

三菱重工業株式会社について

本社所在地：東京都千代田区丸の内三丁目2番3号代表者：取締役社長CEO 伊藤栄作事業内容：エネルギー、プラント・インフラ、インダストリアル・ソリューション、航空・宇宙・防衛など、多岐にわたる総合エンジニアリングおよび製品の製造・販売・サービス提供URL：https://www.mhi.com/jp

株式会社Preferred Networksについて

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル代表者：代表取締役社長 岡野原大輔事業内容：AI技術のバリューチェーンを構成するAI半導体、計算基盤、生成AI基盤モデル、プロダクト・ソリューションの自社開発、技術的難易度の高い産業課題を解決する最適な技術の組み合わせを提案・提供URL：https://www.preferred.jp/ja

■三菱重工業株式会社

ウェブサイト：https://www.mhi.com/jp/

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