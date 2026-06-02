【NFT漫画プロジェクト 第10弾】元芸人・漫画家サカモトトシカズが描く日常系ショートコメディ漫画『THE喫茶店』の出版支援募集を本日より開始

株式会社CAICA DIGITAL

当社の子会社で審査制NFTローンチパッド「INO Fine」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部（本社：東京都港区、代表取締役社長:岩野 裕一）および株式会社実業之日本デジタル（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩野 裕一）と協業し推進する「NFT漫画プロジェクト」の第10弾において、元芸人で漫画家のサカモトトシカズ氏の作品『THE喫茶店』の出版支援募集を、本日2026年6月2日（火）より開始いたしましたので、お知らせいたします。

あわせて、INO Fine特設サイトおよびCAMPFIREプロジェクトページを本日同日に公開いたしました。また作品『THE喫茶店』の試し読みをINO Fine特設サイト内で無料公開しております。

支援募集の概要

本プロジェクトは、サカモトトシカズ氏の漫画『THE喫茶店』を電子書籍として出版することを目標とした出版応援プロジェクトです。INO Fine特設サイトとCAMPFIREのプロジェクトページにて支援を募集しており、皆さまからのご支援によって目標金額（360,000円）が達成されれば、電子書籍の出版が実現します。ぜひ作家の挑戦を応援いただき、本作品を世に届けるための一歩にご参加ください。

支援は、審査制NFTローンチパッド「INO Fine」とクラウドファンディング「CAMPFIRE」の2つのプラットフォームで募集しており、それぞれ異なる支援プランとリターンをご用意しています。お好みのアプローチで本プロジェクトをご支援いただけます。

詳細は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97511/table/353_1_b0caa7439445679f50f5f9413e2075bf.jpg?v=202606020351 ]

※本プロジェクトではまず電子書籍での出版を先行し、支援達成状況に応じて紙書籍の出版も今後検討してまいります。

『THE喫茶店』無料試し読みを公開

支援をご検討いただく前に、ぜひ一度作品をお読みください。INO Fine特設サイトでは、『THE喫茶店』をフルカラーで無料公開しています。元芸人で20年近い喫茶店勤務を続ける漫画家・サカモトトシカズ氏が描く、寡黙なマスターと個性豊かなお客さんたちの「数ミリ外した日常」をぜひお楽しみください。

▶ 『THE喫茶店』の試し読みはこちら(https://zaif-ino.com/media/nftmangapj-10/#read)

本日より支援募集をスタート！

サカモトトシカズさんの『THE喫茶店』の出版をぜひ応援してください！！

最新情報はINO Fine公式Xにて随時発信しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。

INO Fine公式X：INO Fine｜NFT販売所 ／ @zaif_ino(https://x.com/zaif_ino)

作品紹介

『THE喫茶店』

― 「ブラック珈琲の深み」を表現した数コマ漫画（って言いたい漫画）

香り高い珈琲の湯気が立ち込める、古き良き喫茶店「間のカフェー」。そこは、寡黙なマスター・桧コウとふらりと訪れる個性豊かなお客さんたちが、何気ない日常の断片を語り合う特別な場所です。描かれるのは、社会の喧騒から少しだけ離れた場所で交わされる、生産性のない、でもどこか心に引っかかる「どうでもいい会話」の数々。

戦闘なし、転生なし、復讐なし。可愛いなし、お色気なし、イケメンなし。奇抜な設定なし。今後の展開が気になることもなし。

ただひとつ

──この漫画を読むと、世の中を数ミリ外して客観的に見れるようになるかもしれません。

寝る前でも読める「少しだけニヤッとする漫画」。

忙しない現代を生きる読者に、優しい休息のひとときを提供する癒し系漫画です。

登場人物紹介

漫画家紹介

サカモトトシカズ

元芸人。20年近い喫茶店勤務の傍ら、創作活動を続ける漫画家。

25歳ごろまで芸人として活動。芸人時代のコントが『THE喫茶店』のネタのベースになっています。もともとイラストを描くことが好きで副業で挿絵などの仕事もしていた中、漫画家として大ブレイクした知人に「漫画を描けばいいのに」と言われたのが、すべての始まりでした。

20年近い喫茶店勤務のなかで溜まった素敵な（？）お客様とのエピソードを「こんな自分でも読める4コマ漫画がない」という想いから漫画に起こしたのが『THE喫茶店』のはじまり。趣味として漫画プラットフォームのインディーズ枠に投稿していた本作は、思いがけず公式連載へと発展しました。

不思議なご縁は、その後も続きます。

連載終了後、仕事が完全に途絶え別の飲食店で働き始めた直後──。正社員登用の話が出たまさにそのタイミングで、某有名YouTubeチャンネルから「『THE喫茶店』を観て連絡しました」とレギュラーのイラスト依頼が届きました。

「絵描きを諦めようとするたびに、なぜか『THE喫茶店』が私を引き止める」

そう語るサカモト氏は、絵を描き続ける覚悟を決めました。現在もYouTubeチャンネルのイラストや広告漫画など、イラストレーターとして活動を続けています。



そして今回、3度目のご縁。

サカモト氏は「こうなったらとことん『THE喫茶店』と向き合っていく覚悟」を胸に、NFT漫画プロジェクトを通じて再び『THE喫茶店』を本というかたちで世に届けるべく、電子書籍化への挑戦に踏み出します。

サカモトトシカズ さんからのメッセージ

実力不足や時代を言い訳に挑戦を諦めたらいけない。勝手に熱い思いを胸に復活。しかし内容は熱さゼロの数コマ漫画。どうしましょう。

ぜひよろしくお願いします。

NFT漫画プロジェクトとは

このプロジェクトは、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形です。

あなたのNFT購入が、この漫画の出版を実現させるための大切な一歩となります。目標が達成されれば、書籍の出版が決定。さらに、編集会議などを通じて作品制作に協力することで、作品が生み出す印税の一部がNFT保有者に還元されます。専門知識や特別なスキルは一切必要ありません。作家と共に、作品を創り上げる興奮を体験しませんか？

▶ NFT漫画プロジェクトの詳細はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga/)

▶ 本プロジェクトで出版を目指したい方はこちら(https://zaif-ino.com/media/nft-manga-mangaka/)

INO Fineとは

INO Fineとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。INO Fineが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。

その他関連リンク

▶INO Fine公式サイト(https://zaif-ino.com/)

▶NFTがカードで届く「NFTカード」サービスページ(https://zaif-ino.com/media/nft-card/)

▶Web3事業支援サービス「CAICA Web3 For Biz」サービスサイト(https://www.caica.jp/web3/)

▶法人様専用お問い合わせフォーム(https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9)

▶INO Fine X公式(https://x.com/zaif_ino)

▶INO Fine LINE公式(https://line.me/R/ti/p/@841xxews)

▶INO Fine Discordコミュニティ(https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs)

▶INO Fine メールマガジン登録(https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/)

▶INO Fine｜NFT漫画プロジェクト TikTok公式(https://www.tiktok.com/@nft_manga_project)

▶ INO Fine YouTube公式(https://www.youtube.com/channel/UCULGGxY51gHG-aLgTsvgN-w)

NFT販売・ビジネス連携をご検討の企業様へ

NFT販売を行いたいプロジェクトオーナー様、企業様を随時募集しております。

企画段階からのご相談も可能です。Web3ビジネスのパートナーとして、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶ NFT販売・ビジネス連携・その他お問合せフォーム(https://forms.gle/KWzionApiwNeembs5)

以 上

会社概要

株式会社カイカフィナンシャルホールディングス

代表取締役 鈴木 伸

東京都港区南青山５丁目11番９号

https://www.caica.jp/cfhd/