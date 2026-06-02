エームサービス、給食業界初の体験型ラボ併設コーヒー製造工場を6月1日にグランドオープン

■施設の特長



1．体験型「ディスカバリーラボ」を併設



ディスカバリーラボでは、ブラジル・サントス商業協会認定珈琲鑑定士や焙煎士とともにブレンド設計やテイスティングを行い、企業ごとのコンセプトや価値観を「味」や「香り」で表現する「オリジナルブレンドサービス」をはじめ、工場見学と連動しながら、コーヒーに関わる多様な体験を提供します。



2．一貫生産体制を備えたコーヒー製造拠点



本工場は、生豆の仕入れから焙煎、製造、出荷までを一貫して行う生産体制を構築しており、品質管理を徹底しています。また、オリジナルコーヒーブランド「FRESH BREW®」は、焙煎後48時間以内の出荷にこだわる商品づくりを行っています。



3．コーヒーだけでなくティー領域にも対応



コーヒーに加え、給茶機向け製品「CUP CHARGE」などにも対応した生産設備も整備。リフレッシュメントサービスへの幅広いニーズに応えます。



