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エームサービス、給食業界初の体験型ラボ併設コーヒー製造工場を6月1日にグランドオープン
エームサービス株式会社（本社：東京都港区）は、子会社であるAIM CRAFTS株式会社（以下、エームクラフツ）の新拠点として、体験型ラボ「ディスカバリーラボ」を併設したコーヒー製造工場を、2026年6月1日（月）に千葉県八街市にグランドオープンいたしました。
本施設は、エームサービスが1980年より展開してきたオフィスコーヒーサービス事業を深化させたものであり、「コーヒー×体験価値×企業ブランディング」を融合した業界初*となるリフレッシュメントサービスの発信拠点です。
*給食事業を中核とする企業が、コーヒー製造と企業ブランディング体験を一体で提供する拠点として（当社調べ）
■背景と狙い
エームサービスはこれまで、全国のオフィスや各種施設に向けて、コーヒーをはじめとしたリフレッシュメントサービスを提供してきました。一方で、働き方の多様化やウェルビーイングへの関心の高まりを背景に、コーヒーの役割は、単なる飲料提供から、コミュニケーションや創造性を支える存在へと広がっています。こうした変化を踏まえ、本施設では製造機能に体験機能を組み合わせることで、コーヒーを起点とした新たな価値創出に取り組みます。企業ごとの理念やカルチャーに寄り添った価値提供を通じて、働く環境の質向上やブランドづくりに貢献してまいります。
「ディスカバリーラボ」 コーヒー豆の焙煎
施設プロデュース（企画支援・建築及びブランディングデザイン全般）は株式会社生活スタイル研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：本田泰 中村雄一）が手掛けました。
https://digitalpr.jp/table_img/2462/136060/136060_web_1.png
■エームクラフツ公式サイト
施設概要やサービス内容をご覧いただけます。
https://www.aimcrafts.refreshment.jp/
＜ご参考＞
■エームサービス株式会社
設 立 ：1976年5月（三井物産株式会社 100%）
所在地 ：〒107‐0052 東京都港区赤坂2−23−1 アークヒルズフロントタワー
代表取締役：代表取締役社長 小谷 周
事業内容 ：オフィス・工場、病院・社会福祉施設、学校、スポーツスタジアム・ トレーニング施設などでフードサービスを展開
URL ：https://www.aimservices.co.jp/
■株式会社生活スタイル研究所
設 立 ：2010年4月6日
所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷1-20-10 B棟
代表取締役：本田泰 中村雄一
事業内容 ：街づくり・環境・商業・業態開発に関する企画、戦略立案、各種デザイン
本件に関するお問合わせ先
エームサービス株式会社
企画業務部 広報室 諏訪 美奈子・堀 容子 TEL:03-6234-7522 FAX:03-6234-7692
E-mail:aim@aimservices.co.jp
本施設は、エームサービスが1980年より展開してきたオフィスコーヒーサービス事業を深化させたものであり、「コーヒー×体験価値×企業ブランディング」を融合した業界初*となるリフレッシュメントサービスの発信拠点です。
■施設の特長
1．体験型「ディスカバリーラボ」を併設
ディスカバリーラボでは、ブラジル・サントス商業協会認定珈琲鑑定士や焙煎士とともにブレンド設計やテイスティングを行い、企業ごとのコンセプトや価値観を「味」や「香り」で表現する「オリジナルブレンドサービス」をはじめ、工場見学と連動しながら、コーヒーに関わる多様な体験を提供します。
2．一貫生産体制を備えたコーヒー製造拠点
本工場は、生豆の仕入れから焙煎、製造、出荷までを一貫して行う生産体制を構築しており、品質管理を徹底しています。また、オリジナルコーヒーブランド「FRESH BREW®」は、焙煎後48時間以内の出荷にこだわる商品づくりを行っています。
3．コーヒーだけでなくティー領域にも対応
コーヒーに加え、給茶機向け製品「CUP CHARGE」などにも対応した生産設備も整備。リフレッシュメントサービスへの幅広いニーズに応えます。
1．体験型「ディスカバリーラボ」を併設
ディスカバリーラボでは、ブラジル・サントス商業協会認定珈琲鑑定士や焙煎士とともにブレンド設計やテイスティングを行い、企業ごとのコンセプトや価値観を「味」や「香り」で表現する「オリジナルブレンドサービス」をはじめ、工場見学と連動しながら、コーヒーに関わる多様な体験を提供します。
2．一貫生産体制を備えたコーヒー製造拠点
本工場は、生豆の仕入れから焙煎、製造、出荷までを一貫して行う生産体制を構築しており、品質管理を徹底しています。また、オリジナルコーヒーブランド「FRESH BREW®」は、焙煎後48時間以内の出荷にこだわる商品づくりを行っています。
3．コーヒーだけでなくティー領域にも対応
コーヒーに加え、給茶機向け製品「CUP CHARGE」などにも対応した生産設備も整備。リフレッシュメントサービスへの幅広いニーズに応えます。
■背景と狙い
エームサービスはこれまで、全国のオフィスや各種施設に向けて、コーヒーをはじめとしたリフレッシュメントサービスを提供してきました。一方で、働き方の多様化やウェルビーイングへの関心の高まりを背景に、コーヒーの役割は、単なる飲料提供から、コミュニケーションや創造性を支える存在へと広がっています。こうした変化を踏まえ、本施設では製造機能に体験機能を組み合わせることで、コーヒーを起点とした新たな価値創出に取り組みます。企業ごとの理念やカルチャーに寄り添った価値提供を通じて、働く環境の質向上やブランドづくりに貢献してまいります。
「ディスカバリーラボ」 コーヒー豆の焙煎
施設プロデュース（企画支援・建築及びブランディングデザイン全般）は株式会社生活スタイル研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：本田泰 中村雄一）が手掛けました。
https://digitalpr.jp/table_img/2462/136060/136060_web_1.png
■エームクラフツ公式サイト
施設概要やサービス内容をご覧いただけます。
https://www.aimcrafts.refreshment.jp/
＜ご参考＞
■エームサービス株式会社
設 立 ：1976年5月（三井物産株式会社 100%）
所在地 ：〒107‐0052 東京都港区赤坂2−23−1 アークヒルズフロントタワー
代表取締役：代表取締役社長 小谷 周
事業内容 ：オフィス・工場、病院・社会福祉施設、学校、スポーツスタジアム・ トレーニング施設などでフードサービスを展開
URL ：https://www.aimservices.co.jp/
■株式会社生活スタイル研究所
設 立 ：2010年4月6日
所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷1-20-10 B棟
代表取締役：本田泰 中村雄一
事業内容 ：街づくり・環境・商業・業態開発に関する企画、戦略立案、各種デザイン
本件に関するお問合わせ先
エームサービス株式会社
企画業務部 広報室 諏訪 美奈子・堀 容子 TEL:03-6234-7522 FAX:03-6234-7692
E-mail:aim@aimservices.co.jp