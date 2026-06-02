2030年までに石油・ガス産業は10.6兆ドルを超える見込み、技術革新と世界的なエネルギー需要が成長を後押し

2030年までに石油・ガス産業は10.6兆ドルを超える見込み、技術革新と世界的なエネルギー需要が成長を後押し