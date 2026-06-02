2030年までに石油・ガス産業は10.6兆ドルを超える見込み、技術革新と世界的なエネルギー需要が成長を後押し
生産技術の進歩、エネルギー需要の増加、世界的な優先事項の変化が、産業拡大の次の段階を形成しています
変化するエネルギー環境に適応する石油・ガス産業
世界の石油・ガス市場は2025年に8兆3,226億ドル規模となり、2035年まで年平均成長率5.0％で成長すると予測されています。この産業は、探査、掘削、生産プロセスを改善する新技術を企業が導入することで、成長を続けています。
同時に、よりクリーンなエネルギーへの関心の高まりにより、石油・ガス企業は効率向上と事業運営の見直しを進めています。この産業は、従来型エネルギー源と新しいエネルギーソリューションが共存する未来へと進んでいます。
改良された技術が石油・ガス生産の拡大を支援
市場成長を支える主な要因の一つは、企業が石油・ガス資源をより効率的に発見し、利用できるようにする先進技術の活用です。新しい探査および掘削方法により、これまでアクセスが困難だった埋蔵資源の開発が可能になっています。
石油増進回収法（EOR）も、既存油田からの生産量を増やし、操業期間を延ばすことに貢献しています。さらに、新しい地域での探査活動により、利用可能なエネルギー資源の拡大が進んでいます。
輸送、製造、発電などの主要分野からの需要は、世界全体で石油・ガスの必要性を引き続き支えています。
石油・ガスは日常生活と経済成長を支え続ける
石油・ガスは、さまざまな産業に必要なエネルギーや原材料を供給することで、世界経済において重要な役割を果たし続けています。2025年には、この分野は世界の国内総生産の7.1％に貢献しており、経済活動を支える重要性を示しています。
この産業は、輸送、産業活動、家庭でのエネルギー利用、商業活動など、多くの分野を支えています。再生可能エネルギーの導入が進んでいる一方で、石油・ガスは世界のエネルギー需要を満たす上で依然として重要な役割を担っています。
生産活動と主要市場が産業成長を促進
探査や生産を含む上流部門は、2025年に市場総額の58％を占めています。これは、世界の需要が変化する中でも、安定したエネルギー供給を維持する重要性を示しています。
米国は世界市場価値の16.3％のシェアを占めており、高い生産能力、先進的な採掘技術、シェール資源、高いエネルギー消費量によって支えられています。
この産業について詳しくはこちらをご覧ください - http://www.globalmarketmodel.com/global-forecast
世界情勢と政策が市場に影響を与え続ける
石油・ガス産業は、変化する世界情勢の影響も受けています。紅海などの重要な輸送ルートでの物流問題はエネルギー輸送に課題をもたらし、東ヨーロッパのインフラ問題も地域的な不確実性を高めています。
主要国によるエネルギー備蓄管理への取り組みは、価格安定化に貢献しています。OPECプラスによる生産管理も市場を支えています。しかし、一部の石油・ガス設備に対する米国の新たな関税により、コストが上昇し、一部プロジェクトのスケジュールに影響を与えています。
エネルギー転換期においても石油・ガスは重要な役割を維持
世界がよりクリーンなエネルギー源へ移行する中でも、石油・ガスは世界のエネルギー需要を支え続けています。産業、輸送システム、エネルギー安全保障を重視する国々は、現在もこれらの資源に依存しています。
技術と生産効率の継続的な向上により、この産業は、より多様なエネルギー構成の未来に適応しながら、安定した成長を続けると予想されています。
この産業に関するさらなる情報はこちらをご覧ください: http://www.globalmarketmodel.com/demo-request
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351020/images/bodyimage1】
配信元企業：The Business research company
変化するエネルギー環境に適応する石油・ガス産業
世界の石油・ガス市場は2025年に8兆3,226億ドル規模となり、2035年まで年平均成長率5.0％で成長すると予測されています。この産業は、探査、掘削、生産プロセスを改善する新技術を企業が導入することで、成長を続けています。
同時に、よりクリーンなエネルギーへの関心の高まりにより、石油・ガス企業は効率向上と事業運営の見直しを進めています。この産業は、従来型エネルギー源と新しいエネルギーソリューションが共存する未来へと進んでいます。
改良された技術が石油・ガス生産の拡大を支援
市場成長を支える主な要因の一つは、企業が石油・ガス資源をより効率的に発見し、利用できるようにする先進技術の活用です。新しい探査および掘削方法により、これまでアクセスが困難だった埋蔵資源の開発が可能になっています。
石油増進回収法（EOR）も、既存油田からの生産量を増やし、操業期間を延ばすことに貢献しています。さらに、新しい地域での探査活動により、利用可能なエネルギー資源の拡大が進んでいます。
輸送、製造、発電などの主要分野からの需要は、世界全体で石油・ガスの必要性を引き続き支えています。
石油・ガスは日常生活と経済成長を支え続ける
石油・ガスは、さまざまな産業に必要なエネルギーや原材料を供給することで、世界経済において重要な役割を果たし続けています。2025年には、この分野は世界の国内総生産の7.1％に貢献しており、経済活動を支える重要性を示しています。
この産業は、輸送、産業活動、家庭でのエネルギー利用、商業活動など、多くの分野を支えています。再生可能エネルギーの導入が進んでいる一方で、石油・ガスは世界のエネルギー需要を満たす上で依然として重要な役割を担っています。
生産活動と主要市場が産業成長を促進
探査や生産を含む上流部門は、2025年に市場総額の58％を占めています。これは、世界の需要が変化する中でも、安定したエネルギー供給を維持する重要性を示しています。
米国は世界市場価値の16.3％のシェアを占めており、高い生産能力、先進的な採掘技術、シェール資源、高いエネルギー消費量によって支えられています。
この産業について詳しくはこちらをご覧ください - http://www.globalmarketmodel.com/global-forecast
世界情勢と政策が市場に影響を与え続ける
石油・ガス産業は、変化する世界情勢の影響も受けています。紅海などの重要な輸送ルートでの物流問題はエネルギー輸送に課題をもたらし、東ヨーロッパのインフラ問題も地域的な不確実性を高めています。
主要国によるエネルギー備蓄管理への取り組みは、価格安定化に貢献しています。OPECプラスによる生産管理も市場を支えています。しかし、一部の石油・ガス設備に対する米国の新たな関税により、コストが上昇し、一部プロジェクトのスケジュールに影響を与えています。
エネルギー転換期においても石油・ガスは重要な役割を維持
世界がよりクリーンなエネルギー源へ移行する中でも、石油・ガスは世界のエネルギー需要を支え続けています。産業、輸送システム、エネルギー安全保障を重視する国々は、現在もこれらの資源に依存しています。
技術と生産効率の継続的な向上により、この産業は、より多様なエネルギー構成の未来に適応しながら、安定した成長を続けると予想されています。
この産業に関するさらなる情報はこちらをご覧ください: http://www.globalmarketmodel.com/demo-request
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351020/images/bodyimage1】
配信元企業：The Business research company
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