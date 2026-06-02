日本の食品グレードグラシン紙市場インテリジェンスレポート2035：市場シェア、業界動向、および戦略的展開
KD Market Insightsは、市場調査レポート『日本の食品用グラシン紙市場の将来動向と機会分析 ― 2025年～2035年』の発刊を発表いたします。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を提供しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの調査チームは一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、および市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行いました。
日本の食品グレードグラシン紙市場：現代食品包装のための持続可能なソリューション
日本の食品グレードグラシン紙市場は、食品安全性、衛生管理、環境責任に対する世界最高水準の取り組みを背景に、安定的かつ持続的な成長を続けています。日本では使い捨てプラスチックの削減が積極的に進められており、消費者による環境配慮型包装への需要も高まっています。その中で、滑らかな表面、光沢性、耐油性、生分解性を備えたグラシン紙は、和菓子からコンビニエンスストアのサンドイッチまで幅広い食品包装用途で好まれる素材として注目されています。この市場は単に成長しているだけでなく、日本の「グリーントランスフォーメーション（GX）」戦略を支える重要な要素となっています。
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市場規模および成長予測
日本の食品用途向けグラシン紙市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7％で成長し、2035年末までに市場規模5億2,570万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は1億2,570万米ドルでした。
地域別では、関東地域（首都圏）が最大の消費拠点となっています。これは、食品メーカーやコンビニエンスストア本部が集中していることによるものです。また、輸出市場も重要な要素となっており、日本は2023年に約1億2,000万米ドル相当のグラシン紙を輸出しました。高品質な日本製グラシン紙は、欧州および北米市場においてプレミアム価格で取引されています。
市場セグメンテーション
日本の食品グレードグラシン紙市場は、消費者の嗜好や業界ニーズを反映する複数の重要な観点から分類することができます。
製品タイプ別：未漂白グラシン紙と漂白グラシン紙
未漂白グラシン紙（最大セグメント）：
未漂白グラシン紙は2024年に最大の市場シェアを占め、予測期間中も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。その人気は、クリーンラベル食品やオーガニック食品への需要拡大に支えられています。化学漂白剤を使用せずに製造されるため、環境意識の高い消費者や「ナチュラル」製品を訴求するブランドから高い支持を得ています。また、高い耐油性および防湿性を備えており、焼き菓子や乳製品包装に適しています。
漂白グラシン紙：
美しい白色外観を持ち、高級チョコレートや高級菓子など、見た目の美しさが重視されるプレミアム菓子包装に適しています。また、高品質なブランド印刷にも対応可能です。
用途別：ベーカリー用途が最大、テイクアウト用途が急成長
ベーカリー・菓子用途（最大セグメント）：
2024年に大きな市場シェアを占め、今後も市場をリードすると予測されています。グラシン紙の伝統的な主要用途であり、クッキー箱の内張り、チョコレートの仕切り紙、菓子やペストリーの包装材として使用され、油染み防止や食感維持に貢献しています。
日本の食品グレードグラシン紙市場：現代食品包装のための持続可能なソリューション
日本の食品グレードグラシン紙市場は、食品安全性、衛生管理、環境責任に対する世界最高水準の取り組みを背景に、安定的かつ持続的な成長を続けています。日本では使い捨てプラスチックの削減が積極的に進められており、消費者による環境配慮型包装への需要も高まっています。その中で、滑らかな表面、光沢性、耐油性、生分解性を備えたグラシン紙は、和菓子からコンビニエンスストアのサンドイッチまで幅広い食品包装用途で好まれる素材として注目されています。この市場は単に成長しているだけでなく、日本の「グリーントランスフォーメーション（GX）」戦略を支える重要な要素となっています。
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市場規模および成長予測
日本の食品用途向けグラシン紙市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7％で成長し、2035年末までに市場規模5億2,570万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は1億2,570万米ドルでした。
地域別では、関東地域（首都圏）が最大の消費拠点となっています。これは、食品メーカーやコンビニエンスストア本部が集中していることによるものです。また、輸出市場も重要な要素となっており、日本は2023年に約1億2,000万米ドル相当のグラシン紙を輸出しました。高品質な日本製グラシン紙は、欧州および北米市場においてプレミアム価格で取引されています。
市場セグメンテーション
日本の食品グレードグラシン紙市場は、消費者の嗜好や業界ニーズを反映する複数の重要な観点から分類することができます。
製品タイプ別：未漂白グラシン紙と漂白グラシン紙
未漂白グラシン紙（最大セグメント）：
未漂白グラシン紙は2024年に最大の市場シェアを占め、予測期間中も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。その人気は、クリーンラベル食品やオーガニック食品への需要拡大に支えられています。化学漂白剤を使用せずに製造されるため、環境意識の高い消費者や「ナチュラル」製品を訴求するブランドから高い支持を得ています。また、高い耐油性および防湿性を備えており、焼き菓子や乳製品包装に適しています。
漂白グラシン紙：
美しい白色外観を持ち、高級チョコレートや高級菓子など、見た目の美しさが重視されるプレミアム菓子包装に適しています。また、高品質なブランド印刷にも対応可能です。
用途別：ベーカリー用途が最大、テイクアウト用途が急成長
ベーカリー・菓子用途（最大セグメント）：
2024年に大きな市場シェアを占め、今後も市場をリードすると予測されています。グラシン紙の伝統的な主要用途であり、クッキー箱の内張り、チョコレートの仕切り紙、菓子やペストリーの包装材として使用され、油染み防止や食感維持に貢献しています。