日本のペットフード市場インテリジェンスレポート2035：市場シェア、戦略的動向、および業界展望
KD Market Insightsは、市場調査レポート『日本ペットフード市場の将来動向と機会分析 ― 2025年～2035年』の発刊を発表いたします。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を提供しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの調査チームは一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、および市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行いました。
日本のペットフード市場：成熟社会におけるプレミアム化の進展
日本のペットフード市場は、世界でも最も洗練され、付加価値の高いペットフード市場の一つです。販売数量主導型の市場とは異なり、日本市場の成長は「プレミアム化」によって支えられています。ペットオーナーはペットを家族の一員として捉える傾向を強めており、機能性食品、ヒューマングレード製品、獣医師推奨の栄養食品に対する支出を増やしています。人口動態の変化が進む中、市場は大量消費型から、高齢化するペットや健康意識の高い飼い主のニーズに応える高付加価値・専門特化型製品へと移行しています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/654
市場規模および成長予測
日本のペットフード市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3％で成長し、2035年末までに市場規模87億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は58億米ドルでした。
地域別では、東京・関東圏が市場の中核拠点となっており、主要ブランドオーナー、輸入業者、カテゴリー戦略の意思決定者が集中しています。一方で、全国的な供給体制は国内製造および港湾を活用した輸入によって支えられており、日本では2024年に318,781トンの国内ペットフード生産量と248,942トンの輸入量が記録されています。
市場セグメンテーション
日本のペットフード市場は、消費者ニーズや成長要因を反映する複数の重要な観点から分類することができます。
ペットタイプ別：犬用・猫用
犬用フード：
市場価値ベースで最大のセグメントです。飼い主は関節ケア、体重管理、年齢別栄養設計などに対応したプレミアム製品や専門製品を重視しています。
猫用フード：
大きく安定した市場を形成しています。都市部の限られた住居環境に適していることから猫の飼育需要は高く、嗜好性や水分補給効果に優れたウェットタイプやセミモイストタイプの需要が拡大しています。
製品タイプ別：ドライ、ウェット、トリーツ
ドライペットフード（最大セグメント）：
利便性、長期保存性、給与量管理のしやすさ、コストパフォーマンスの高さから最大の市場シェアを占めています。世帯所得の上昇に伴い、栄養価と価格のバランスに優れたプレミアムドライフードの需要が増加しています。
ウェットフード・缶詰：
嗜好性の高さ、水分含有量の多さによる水分補給効果、歯の問題を抱えるペットや特定の食事管理が必要なペットへの適性から需要が拡大しているセグメントです。
スナック・トリーツ（最も成長が速いセグメント）：
2031年までに約5.86％の年平均成長率（CAGR）が予測されており、市場全体の成長率を上回る見込みです。ご褒美需要、しつけ用途、口腔ケアや消化器ケアなどの機能性ニーズが成長を支えています。
日本のペットフード市場：成熟社会におけるプレミアム化の進展
日本のペットフード市場は、世界でも最も洗練され、付加価値の高いペットフード市場の一つです。販売数量主導型の市場とは異なり、日本市場の成長は「プレミアム化」によって支えられています。ペットオーナーはペットを家族の一員として捉える傾向を強めており、機能性食品、ヒューマングレード製品、獣医師推奨の栄養食品に対する支出を増やしています。人口動態の変化が進む中、市場は大量消費型から、高齢化するペットや健康意識の高い飼い主のニーズに応える高付加価値・専門特化型製品へと移行しています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/654
市場規模および成長予測
日本のペットフード市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3％で成長し、2035年末までに市場規模87億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は58億米ドルでした。
地域別では、東京・関東圏が市場の中核拠点となっており、主要ブランドオーナー、輸入業者、カテゴリー戦略の意思決定者が集中しています。一方で、全国的な供給体制は国内製造および港湾を活用した輸入によって支えられており、日本では2024年に318,781トンの国内ペットフード生産量と248,942トンの輸入量が記録されています。
市場セグメンテーション
日本のペットフード市場は、消費者ニーズや成長要因を反映する複数の重要な観点から分類することができます。
ペットタイプ別：犬用・猫用
犬用フード：
市場価値ベースで最大のセグメントです。飼い主は関節ケア、体重管理、年齢別栄養設計などに対応したプレミアム製品や専門製品を重視しています。
猫用フード：
大きく安定した市場を形成しています。都市部の限られた住居環境に適していることから猫の飼育需要は高く、嗜好性や水分補給効果に優れたウェットタイプやセミモイストタイプの需要が拡大しています。
製品タイプ別：ドライ、ウェット、トリーツ
ドライペットフード（最大セグメント）：
利便性、長期保存性、給与量管理のしやすさ、コストパフォーマンスの高さから最大の市場シェアを占めています。世帯所得の上昇に伴い、栄養価と価格のバランスに優れたプレミアムドライフードの需要が増加しています。
ウェットフード・缶詰：
嗜好性の高さ、水分含有量の多さによる水分補給効果、歯の問題を抱えるペットや特定の食事管理が必要なペットへの適性から需要が拡大しているセグメントです。
スナック・トリーツ（最も成長が速いセグメント）：
2031年までに約5.86％の年平均成長率（CAGR）が予測されており、市場全体の成長率を上回る見込みです。ご褒美需要、しつけ用途、口腔ケアや消化器ケアなどの機能性ニーズが成長を支えています。