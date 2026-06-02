エルグラム導入で月収20倍！副業インフルエンサーの案件獲得事例
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351115/images/bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：鈴木隆宏）が開発・提供しているInstagram（インスタ）自動化システム「エルグラム」のユーザーであるレオ様にインタビューを行いました。
エルグラム導入の決め手や活用事例など、インタビュー内容の一部を紹介します。
■レオ様の紹介
レオ様は、社会人3年目の営業職として働きながら、「手取り19万円」から始められるマイル活用術や賢い旅行術をInstagramで発信するクリエイターです。
・スマホ1台、リール動画中心の運用スタイル
・関西弁のナレーションで親しみやすさを演出
・初心者目線を貫き、30～40代の家族層からも支持を獲得
■導入前の背景や課題
エルグラム導入前、レオ様は以下のような課題を抱えていました。
・運用開始から約8か月、フォロワー数が1,000人未満で伸び悩み
・拡散の仕組みがなく、渾身のリールも認知が広がらない
・手動でのDM返信に通勤時間を奪われ、投稿制作に時間を割けない
とくに「投稿が伸びるほどDM返信に追われる」という矛盾した状況が、発信活動継続の大きな負担となっていました。
■導入の決め手
レオ様がエルグラムを選んだ決め手は、主に以下の3点です。
1. 開発・運営元が明確で、安心して利用できること
2. 公式サイトが丁寧に作り込まれており、信頼性を感じられたこと
3. マニュアルが充実しており、自身で使いこなせる確信を持てたこと
■レオ様のエルグラム活用法
エルグラムのDM自動送信を活用した成功事例を2つご紹介します。
事例1：1投稿でフォロワー約1,700人増を達成したリール
2025年5月に投稿した「LCC（格安航空会社）でマイルが貯まる新常識」というリール動画では、コメント誘導と自動返信を組み合わせた仕組みを構築しました。
視聴者に特定のキーワードをコメントしてもらい、その反応をきっかけに自動DMでマイル獲得の具体策や、招待コード付きのサイトURLを送付。
同時にリール内で「いいね」「保存」を促すテロップを表示し、初動のエンゲージメント（投稿に対するユーザーの反応や関与度）を最大化しました。
【投稿成果】
・再生回数：約195,000回
・いいね数：約7,000件
・コメント数：約7,500件
・保存数：約1,800件
・増加フォロワー数：約1,700人
事例2：動画コンテンツの配信自動化による満足度向上
「裏技万博」というリール投稿では、コメントをきっかけに、お得なチケットの購入手順を解説した動画を自動配信する仕組みを構築しました。
エルグラムはテキストだけでなく、画像・音声・動画といったリッチコンテンツのDM配信に対応しています。文字では伝わりにくい複雑な手順も視覚的にわかりやすく届けることができ、フォロワーからの満足度向上につながりました。
■導入後の変化
エルグラム導入により、以下のような成果が得られました。
・フォロワー数：1,000人未満→約22,000人（2026年5月時点）
・月間収益：約5,000円→約100,000円（約20倍）
・DM返信作業：手動コピペ→全自動化
・空いた時間を新規投稿の制作やPR企画に充当
また、ハッシュタグ上位に表示される頻度が増えたことで、企業からのPR案件依頼も増加。「趣味」だった発信が「事業」へとスケールしました。
■エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramのマーケティングツールです。
2024年11月時点で導入実績2万件を突破し、個人事業主から大手企業まで、幅広い業種の方々に導入いただいております。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
▼料金プラン
初期費用・月額費用0円のフリープランからご利用いただけます。
月額11,000円のスタンダードプランでは、配信・フォーム・メニューなどの制限が解除され、予約・決済・商品販売・複数アカウント管理・スタッフ管理にも対応します。
■レオ様の導入事例インタビューはこちら
インタビュー内容の詳細は、お手数ですが下記のページよりご確認ください。
https://lgram.jp/manual/interview17/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：鈴木隆宏）が開発・提供しているInstagram（インスタ）自動化システム「エルグラム」のユーザーであるレオ様にインタビューを行いました。
エルグラム導入の決め手や活用事例など、インタビュー内容の一部を紹介します。
レオ様は、社会人3年目の営業職として働きながら、「手取り19万円」から始められるマイル活用術や賢い旅行術をInstagramで発信するクリエイターです。
・スマホ1台、リール動画中心の運用スタイル
・関西弁のナレーションで親しみやすさを演出
・初心者目線を貫き、30～40代の家族層からも支持を獲得
■導入前の背景や課題
エルグラム導入前、レオ様は以下のような課題を抱えていました。
・運用開始から約8か月、フォロワー数が1,000人未満で伸び悩み
・拡散の仕組みがなく、渾身のリールも認知が広がらない
・手動でのDM返信に通勤時間を奪われ、投稿制作に時間を割けない
とくに「投稿が伸びるほどDM返信に追われる」という矛盾した状況が、発信活動継続の大きな負担となっていました。
■導入の決め手
レオ様がエルグラムを選んだ決め手は、主に以下の3点です。
1. 開発・運営元が明確で、安心して利用できること
2. 公式サイトが丁寧に作り込まれており、信頼性を感じられたこと
3. マニュアルが充実しており、自身で使いこなせる確信を持てたこと
■レオ様のエルグラム活用法
エルグラムのDM自動送信を活用した成功事例を2つご紹介します。
事例1：1投稿でフォロワー約1,700人増を達成したリール
2025年5月に投稿した「LCC（格安航空会社）でマイルが貯まる新常識」というリール動画では、コメント誘導と自動返信を組み合わせた仕組みを構築しました。
視聴者に特定のキーワードをコメントしてもらい、その反応をきっかけに自動DMでマイル獲得の具体策や、招待コード付きのサイトURLを送付。
同時にリール内で「いいね」「保存」を促すテロップを表示し、初動のエンゲージメント（投稿に対するユーザーの反応や関与度）を最大化しました。
【投稿成果】
・再生回数：約195,000回
・いいね数：約7,000件
・コメント数：約7,500件
・保存数：約1,800件
・増加フォロワー数：約1,700人
事例2：動画コンテンツの配信自動化による満足度向上
「裏技万博」というリール投稿では、コメントをきっかけに、お得なチケットの購入手順を解説した動画を自動配信する仕組みを構築しました。
エルグラムはテキストだけでなく、画像・音声・動画といったリッチコンテンツのDM配信に対応しています。文字では伝わりにくい複雑な手順も視覚的にわかりやすく届けることができ、フォロワーからの満足度向上につながりました。
■導入後の変化
エルグラム導入により、以下のような成果が得られました。
・フォロワー数：1,000人未満→約22,000人（2026年5月時点）
・月間収益：約5,000円→約100,000円（約20倍）
・DM返信作業：手動コピペ→全自動化
・空いた時間を新規投稿の制作やPR企画に充当
また、ハッシュタグ上位に表示される頻度が増えたことで、企業からのPR案件依頼も増加。「趣味」だった発信が「事業」へとスケールしました。
■エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramのマーケティングツールです。
2024年11月時点で導入実績2万件を突破し、個人事業主から大手企業まで、幅広い業種の方々に導入いただいております。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
▼料金プラン
初期費用・月額費用0円のフリープランからご利用いただけます。
月額11,000円のスタンダードプランでは、配信・フォーム・メニューなどの制限が解除され、予約・決済・商品販売・複数アカウント管理・スタッフ管理にも対応します。
■レオ様の導入事例インタビューはこちら
インタビュー内容の詳細は、お手数ですが下記のページよりご確認ください。
https://lgram.jp/manual/interview17/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
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