ヘリカル式フレキシブルカップリングの世界市場2026年、グローバル市場規模（シングルヘリカルカップリング、ダブルヘリカルカップリング）・分析レポートを発表
2026年6月2日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ヘリカル式フレキシブルカップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ヘリカル式フレキシブルカップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のヘリカル式フレキシブルカップリング市場について説明しています。2024年の市場規模は13億7300万米ドルと評価されており、2031年には20億2300万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.8％とされており、産業機械や精密制御機器分野での需要拡大が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応についても分析されており、競争環境や供給網への影響が検討されています。
________________________________________
製品概要では、ヘリカル式フレキシブルカップリングの構造と機能について解説しています。この製品は、らせん状溝の弾性構造を利用してトルクを伝達しながら、軸方向、角度方向、半径方向のずれを吸収・補正する機械接続装置です。
高精度な動力伝達と振動吸収性能を持ち、サーボシステム、エンコーダー、ステッピングモーターなどの精密位置決め用途に広く使用されています。高い信頼性と長寿命を備えており、多くの産業機械システムにおいて重要な部品として位置付けられています。
________________________________________
市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、自動化設備や精密機器需要の増加、産業用ロボット市場の拡大が成長要因となっています。
また、供給網の安定性や国際的な貿易政策への対応も重要な検討項目となっています。競争環境や需給動向についても分析されており、各地域における市場変化が詳細に考察されています。
________________________________________
市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、シングルヘリカルカップリングとダブルヘリカルカップリングの2種類に分けられています。
シングルタイプは構造が簡素でコスト効率に優れ、ダブルタイプは高い柔軟性と偏心吸収性能を持つため、高精度用途に適しています。用途別では、エンコーダー、ステッピングモーター、その他に分類されています。特に精密制御を必要とする自動化装置や産業用ロボット分野での採用が拡大しています。
________________________________________
競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Helical Products (MW Industries)、Ruland、Regal Rexnord、Seimens、KTR、The Timken、R+W Coupling、SDP/SI、Walther Flender、Naismith Engineering、Coup Link、Abssac、JBJ Techniques、ABE Equipmentなどが紹介されています。
これらの企業は、高精度化や耐久性向上、小型化技術の開発を進めており、産業自動化需要への対応を強化しています。
________________________________________
地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は高度な製造業基盤と自動化設備投資に支えられています。欧州市場では産業機械や精密機器分野の技術革新が市場成長を促進しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ヘリカル式フレキシブルカップリングの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ヘリカル式フレキシブルカップリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界のヘリカル式フレキシブルカップリング市場について説明しています。2024年の市場規模は13億7300万米ドルと評価されており、2031年には20億2300万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.8％とされており、産業機械や精密制御機器分野での需要拡大が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応についても分析されており、競争環境や供給網への影響が検討されています。
________________________________________
製品概要では、ヘリカル式フレキシブルカップリングの構造と機能について解説しています。この製品は、らせん状溝の弾性構造を利用してトルクを伝達しながら、軸方向、角度方向、半径方向のずれを吸収・補正する機械接続装置です。
高精度な動力伝達と振動吸収性能を持ち、サーボシステム、エンコーダー、ステッピングモーターなどの精密位置決め用途に広く使用されています。高い信頼性と長寿命を備えており、多くの産業機械システムにおいて重要な部品として位置付けられています。
________________________________________
市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、自動化設備や精密機器需要の増加、産業用ロボット市場の拡大が成長要因となっています。
また、供給網の安定性や国際的な貿易政策への対応も重要な検討項目となっています。競争環境や需給動向についても分析されており、各地域における市場変化が詳細に考察されています。
________________________________________
市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、シングルヘリカルカップリングとダブルヘリカルカップリングの2種類に分けられています。
シングルタイプは構造が簡素でコスト効率に優れ、ダブルタイプは高い柔軟性と偏心吸収性能を持つため、高精度用途に適しています。用途別では、エンコーダー、ステッピングモーター、その他に分類されています。特に精密制御を必要とする自動化装置や産業用ロボット分野での採用が拡大しています。
________________________________________
競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、Helical Products (MW Industries)、Ruland、Regal Rexnord、Seimens、KTR、The Timken、R+W Coupling、SDP/SI、Walther Flender、Naismith Engineering、Coup Link、Abssac、JBJ Techniques、ABE Equipmentなどが紹介されています。
これらの企業は、高精度化や耐久性向上、小型化技術の開発を進めており、産業自動化需要への対応を強化しています。
________________________________________
地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は高度な製造業基盤と自動化設備投資に支えられています。欧州市場では産業機械や精密機器分野の技術革新が市場成長を促進しています。