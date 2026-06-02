【無料オンラインセミナー】サステナビリティ・ESG推進担当者必見！今求められるサプライチェーンリスク対策＜6月26日開催＞
株式会社パルコデジタルマーケティング（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田 泰宏、以下「当社」）は、サステナビリティ担当者向けのESGセミナーをGLIN Impact?Consulting株式会社と共催で2026年6月26日（金）にオンラインセミナーを開催いたします。
(開催発表日：2026年5月29日）
セミナー詳細・参加お申し込み ⇒ https://www.parco-digital.co.jp/news/detail/?id=348
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350795/images/bodyimage1】
＜＜セミナー概要＞＞
■開催背景と内容
近年、企業を取り巻く事業環境の変化により、サプライチェーンにおける人権侵害・環境汚染・法令違反等のリスク管理が、経営および事業継続上の重要課題となっています。投資家やお取引先からは、人権デューデリジェンスやサステナビリティ調達への対応が求められており、単なる方針策定にとどまらず、実効性あるリスク評価と継続的な改善プロセスの構築が不可欠となっている一方、多くの企業では以下のような課題が顕在化しています。
・サプライチェーンリスクの評価基準や調査項目を自社独自で設計しており、妥当性に不安がある
・Excelやメール中心の調査運用による業務負荷の増大
・調査が単発で終わり、是正・改善やモニタリングにつながらない
本セミナーは、こうした課題認識を踏まえ、サプライチェーンリスク対策の全体像と実務的な進め方を整理し、継続的に改善を回す仕組みをご紹介いたします。
■こんな方におすすめ
・サステナビリティ・ESG推進ご担当者様
・サプライチェーンリスクについて情報収集・施策を検討している方
・人権デューデリジェンスについて、具体的な計画の進め方について知りたい方
・サプライチェーンマネジメントについて確認・見直しをしたい方
■開催概要
【日 時】2026年6月26日（金）11:00-12:00
【場 所】オンライン（Zoomウェビナー）
【参加費】無料
【お申込】https://www.parco-digital.co.jp/news/detail/?id=348
■登壇者プロフィール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350795/images/bodyimage2】
中尾 有希 氏
GLIN Impact Consulting株式会社
マネージャー
SDGパートナーズにてESG戦略コンサルティングを経験後、PwCアドバイザリー合同会社でM&Aアドバイザリー、財務モデリング、ESG戦略策定、人権デューデリジェンス、M&A時のESGデューデリジェンス等に従事。
GLINでは、金融機関・PEファンド向けにサステナビリティ戦略立案と推進、投融資先へのエンゲージメント・企業価値向上の支援、事業会社向けにインパクト志向の投資・経営の支援、人材育成（研修等）、サプライチェーン・人権リスク管理の支援を提供している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350795/images/bodyimage3】
鈴木 雅詞
株式会社パルコデジタルマーケティング
サステナビリティサービス部 マネジャー
PARCOへ出向しデジタル推進部門を担当。その後、全国のショッピングセンター・小売企業のデジタルシフトを支援。現在、新規事業として事業開発部にて、企業間サステナビリティコミュニケーションツール「wezero(R)」を担当。
本セミナーがサステナブルな未来を目指す皆様のご参考になりましたら幸いです。ぜひご参加ください。
■「0 for Tomorrow」 ～サステナビリティ担当者のためのESGセミナー～ とは？
「サステナブルな未来のために、企業が今できること・すべきことは何か？」をテーマに語るカジュアルなセミナーです。サステナブル推進の先進企業におけるグッドプラクティスのご紹介を中心に、皆さまと一緒にESGについて学んでまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350795/images/bodyimage4】
■株式会社パルコデジタルマーケティングについて
J．フロントリテイリンググループ。全国500以上の商業施設へWebマーケティングや店舗DXのサービスを提供中。業界知見とデジタル活用ノウハウを活かし、サプライチェーン全体のサステナビリティ情報収集やコミュニケーションを支援するサービス「wezero(R)（ウィーゼロ）」と、パートナー企業とともに、ESG施策を推進する各種ソリューションを提供。
「wezero(R)」紹介ページ：https://www.parco-digital.co.jp/service/wezero/
「ワンストップESG solution」紹介ページ：https://www.parco-digital.co.jp/service/onestopesg/
【会社概要】
会社名：株式会社パルコデジタルマーケティング
所在地：東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス
コーポレートサイト：https://www.parco-digital.co.jp/
事業内容：Webマーケティング、CRM、店舗DX、XR活用支援、エコテック事業
■本件に関するお問い合わせ
株式会社パルコデジタルマーケティング 担当：鈴木 雅詞 E-mail：otoiawase@parco-digital.co.jp
配信元企業：株式会社パルコデジタルマーケティング
(開催発表日：2026年5月29日）
セミナー詳細・参加お申し込み ⇒ https://www.parco-digital.co.jp/news/detail/?id=348
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350795/images/bodyimage1】
■開催背景と内容
近年、企業を取り巻く事業環境の変化により、サプライチェーンにおける人権侵害・環境汚染・法令違反等のリスク管理が、経営および事業継続上の重要課題となっています。投資家やお取引先からは、人権デューデリジェンスやサステナビリティ調達への対応が求められており、単なる方針策定にとどまらず、実効性あるリスク評価と継続的な改善プロセスの構築が不可欠となっている一方、多くの企業では以下のような課題が顕在化しています。
・サプライチェーンリスクの評価基準や調査項目を自社独自で設計しており、妥当性に不安がある
・Excelやメール中心の調査運用による業務負荷の増大
・調査が単発で終わり、是正・改善やモニタリングにつながらない
本セミナーは、こうした課題認識を踏まえ、サプライチェーンリスク対策の全体像と実務的な進め方を整理し、継続的に改善を回す仕組みをご紹介いたします。
■こんな方におすすめ
・サステナビリティ・ESG推進ご担当者様
・サプライチェーンリスクについて情報収集・施策を検討している方
・人権デューデリジェンスについて、具体的な計画の進め方について知りたい方
・サプライチェーンマネジメントについて確認・見直しをしたい方
■開催概要
【日 時】2026年6月26日（金）11:00-12:00
【場 所】オンライン（Zoomウェビナー）
【参加費】無料
【お申込】https://www.parco-digital.co.jp/news/detail/?id=348
■登壇者プロフィール
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350795/images/bodyimage2】
中尾 有希 氏
GLIN Impact Consulting株式会社
マネージャー
SDGパートナーズにてESG戦略コンサルティングを経験後、PwCアドバイザリー合同会社でM&Aアドバイザリー、財務モデリング、ESG戦略策定、人権デューデリジェンス、M&A時のESGデューデリジェンス等に従事。
GLINでは、金融機関・PEファンド向けにサステナビリティ戦略立案と推進、投融資先へのエンゲージメント・企業価値向上の支援、事業会社向けにインパクト志向の投資・経営の支援、人材育成（研修等）、サプライチェーン・人権リスク管理の支援を提供している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350795/images/bodyimage3】
鈴木 雅詞
株式会社パルコデジタルマーケティング
サステナビリティサービス部 マネジャー
PARCOへ出向しデジタル推進部門を担当。その後、全国のショッピングセンター・小売企業のデジタルシフトを支援。現在、新規事業として事業開発部にて、企業間サステナビリティコミュニケーションツール「wezero(R)」を担当。
本セミナーがサステナブルな未来を目指す皆様のご参考になりましたら幸いです。ぜひご参加ください。
■「0 for Tomorrow」 ～サステナビリティ担当者のためのESGセミナー～ とは？
「サステナブルな未来のために、企業が今できること・すべきことは何か？」をテーマに語るカジュアルなセミナーです。サステナブル推進の先進企業におけるグッドプラクティスのご紹介を中心に、皆さまと一緒にESGについて学んでまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350795/images/bodyimage4】
■株式会社パルコデジタルマーケティングについて
J．フロントリテイリンググループ。全国500以上の商業施設へWebマーケティングや店舗DXのサービスを提供中。業界知見とデジタル活用ノウハウを活かし、サプライチェーン全体のサステナビリティ情報収集やコミュニケーションを支援するサービス「wezero(R)（ウィーゼロ）」と、パートナー企業とともに、ESG施策を推進する各種ソリューションを提供。
「wezero(R)」紹介ページ：https://www.parco-digital.co.jp/service/wezero/
「ワンストップESG solution」紹介ページ：https://www.parco-digital.co.jp/service/onestopesg/
【会社概要】
会社名：株式会社パルコデジタルマーケティング
所在地：東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス
コーポレートサイト：https://www.parco-digital.co.jp/
事業内容：Webマーケティング、CRM、店舗DX、XR活用支援、エコテック事業
■本件に関するお問い合わせ
株式会社パルコデジタルマーケティング 担当：鈴木 雅詞 E-mail：otoiawase@parco-digital.co.jp
配信元企業：株式会社パルコデジタルマーケティング
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