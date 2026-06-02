株式会社ユノミライフ（東京都品川区）は、戸越銀座商店街に、抹茶スタンド「Yunomi.Matcha（ユノミマッチャ）」を2026年5月25日にプレオープンいたしました。グランドオープンは2026年6月24日を予定しています。 「Yunomi.Matcha」は、本格的な抹茶ドリンクを気軽に楽しみながら、日本茶文化に触れられるテイクアウト中心の抹茶スタンドです。看板商品の抹茶ラテをはじめ、日本茶専門店ならではのさまざまなドリンクを提供しています。

「Yunomi.Matcha」では、ご注文ごとに茶筅（ちゃせん）で丁寧に点てた抹茶を使用します。抹茶ラテには、全国の茶農家から厳選した抹茶を使用。お湯を注いだ瞬間に立ち上る豊かな香りと、鮮やかな緑色、やさしい甘みと旨みをお楽しみいただけます。 看板商品の抹茶ラテをはじめ、香ばしくまろやかなほうじ茶ラテ、すっきり爽快な抹茶トニック、日本茶専門店ならではの抹茶カクテルなどをご用意。テイクアウト中心のスタンドでありながら、一杯ずつ目の前で点てるため、鮮やかな緑色と立ち上る香りも楽しめるのが特徴です。

また、店内には実際に回せる石臼をディスプレイしており、香りや抹茶ができる工程を身近に感じられるほか、茶筅を使って自分で抹茶を点てる体験も実施予定です。グランドオープン以降は、抹茶体験やワークショップメニューも順次拡充していきます。

運営するYunomi.life（ユノミライフ）は、戸越駅近くを拠点に、14年以上にわたり日本茶を世界90カ国以上へ届けてきた日本茶専門のオンラインショップです。全国200以上の茶農家・生産者と直接つながり、日本茶文化の魅力を国内外へ発信してきました。 今回の店舗には、日本茶文化を“特別な体験”として閉じるのではなく、街の日常の中に自然に溶け込む文化として広げていきたいという想いがあります。 誰でも気軽に立ち寄れ、お茶をきっかけに会話や小さな交流が生まれる場所。飲み物を提供するだけでなく、人と人、日本茶と暮らしをつなぐ場所として、「Yunomi.Matcha」は現代版の“街の茶屋”のような存在を目指しています。 抹茶ラテ一杯にも、生産地や品種による味わいの違いがあります。Yunomi.Matchaでは、“本当に美味しい抹茶”との出会いも楽しんでいただけます。 現在はプレオープン期間として営業しており、地元住民向けの「しながわ区民割引」や「学生500円の日」などの企画も実施しています。地域に根ざした新しい日本茶スタンドとして、戸越銀座から日本茶文化の新しい入口を発信していきます。 「抹茶に詳しくなくても大丈夫。まずは気軽に、美味しい一杯から。」 そんな入口となる場所を、戸越銀座から届けていきます。

■店舗概要

店舗名：Yunomi.Matcha プレオープン：2026年5月25日 グランドオープン予定：2026年6月24日 所在地：東京都品川区豊町1-3-17-1F（戸越銀座商店街） 運営：株式会社ユノミライフ Instagram：https://www.instagram.com/yunomi.matcha.tokyo/

■会社概要

会社名：株式会社ユノミライフ 所在地：東京都品川区平塚1-12-9 加瀬ビル167 5階 代表取締役：イアン・チュン 事業内容：日本茶専門EC「Yunomi.life」の運営、店舗運営 URL：https://yunomi.life