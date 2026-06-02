株式会社CoCoRoは、2026年（令和8年）6月7日（日）に神田明神文化交流館地下1階「EDOCCO STUDIO」にて、人気声優の野島健児さんと神田神社禰宜・神道学者の岸川雅範さんをお迎えし、特別トークライブ『ご神木の世界に 野島健児と巡る、木を知れば、神社がもっと面白くなる！』を開催いたします 。 アニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』宜野座伸元役や『BANANA FISH』奥村英二役などで知られる実力派声優・野島健児さん（愛称：のじけん） 。 数々の名作を彩ってきたトップ声優でありながら、実は合格率の極めて低い超難関資格「神社検定壱級」を保持する本物の神社愛好家でもあります 。 本イベントは、大きなホールでのアニメイベントとは一味違う、各回わずか100名限定のアットホームな距離感が魅力です。現役神職であり、神道学者の岸川雅範さんと共に、野島さんの優しく響く“極上の声”を間近に感じながら、奥深いご神木や神道の魅力について、初心者にもわかりやすくとことん語り尽くします 。 ■ 本イベントの3大見どころ １. 「神社検定壱級」の深い知識 × プロの声優としての表現力 一人の愛好家・専門資格保持者としての深い視点から野島さんが神社をナビゲート 。その素晴らしい声で紡がれるトークは、聴くだけで心地よく、日本の自然信仰や神道の歴史がすっと心に染み渡ります。 2. いつものステージよりグッと身近に！各回100名限定のプレミアムな距離感 大型イベントとは異なり、客席との距離が非常に近い贅沢な空間です 。野島さんの神社への情熱や温かいお人柄、等身大の素顔をすぐそばに感じられる、ファンにとって見逃せない貴重な機会となっています 。 3. 1回目と2回目で内容が一変！初心者も一歩深く楽しめる2部制プログラム 第1回は「檜（ヒノキ）」、第2回は「榊（サカキ）」と、異なるご神木をテーマに展開 。トークセッションの話題も完全に異なるため、両方の回に参加しても新鮮な発見があります。 神田明神内のカフェや散策ポイントの紹介もあり、イベント帰りにすぐ自分でも体験できる親しみやすさもポイントです 。 ■ プログラム詳細【第1回：12:00～13:30（11:30開場）】 1. 講演（講師：岸川雅範さん） （1）檜（ヒノキ）の話 ～ご神木とは～ （2）境内散策を楽しむ ～記念碑、カフェ～ （3）神社に行こう ～6月の神事・お花～ 2. 特別トークセッション 出演：野島健児さん ／ 聞き手：岸川雅範さん 【第2回：15:00～16:30（14:30開場）】 1. 講演（講師：岸川雅範さん） （1）榊（サカキ）の話 ～江戸東京のご神木で残っているものは？～ （2）境内散策は楽しい ～摂末社、石碑～ （3）神社へ行こう ～6月のお祭り～ 2. 特別トークセッション（1回目とは違う話題を展開！） 出演：野島健児さん ／ 聞き手：岸川雅範さん ※ 各回とも「講演40分、トークセッション30分、質疑応答ほか」を予定しております。 ■ 登壇者プロフィール ① 野島 健児（のじま けんじ） ～声優としての確かな実力と、神社への深い造詣を併せ持つ表現者～ 東京都出身。3月16日生まれ。青二プロダクション所属 。 数々の人気アニメやゲームでメインキャラクターを演じる実力派声優でありながら、「神社検定壱級」という高い専門資格を持つ。 その知識は深く、声の表現者としての視点と、一人の愛好家としての視点の両方から語られる神社トークには定評がある。 また、趣味として農作業や料理、ギターを嗜むなど、自然や文化を愛する豊かなライフスタイルも魅力の一つ。 【主な出演作品】 『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズ：宜野座伸元役 『BANANA FISH』：奥村英二役 『あんさんぶるスターズ！！』：逆先夏目役 『美少女戦士セーラームーンCrystal』：地場衛（タキシード仮面）役 『CLANNAD-クラナド-』：岡崎朋也役 『スター・ウォーズ 反乱者たち』：エズラ・ブリッジャー役 ② 岸川 雅範（きしかわ まさのり） ～伝統を護り、知を広める「神田明神」の禰宜・神道学者～ 東京都出身。神田神社禰宜。國學院大學にて博士（神道学）の学位を取得 。 神田明神（神田神社）の神職として奉仕しながら、神道文化の研究や大学での教育活動、執筆活動を精力的に行う。 伝統を重んじつつも、現代に即した神社の魅力を伝えるイベント企画などにも携わり、神道や祭礼文化の普及に努めている 。 【主な著書・監修】 『江戸の祭礼』（KADOKAWA） 『神社のおしえ』（小学館） 『全部わかる神社ガイド』（成美堂出版／監修） ■ 開催概要 日時： 2026年（令和8年）6月7日（日） 会場： 神田明神文化交流館 地下1階 EDOCCO STUDIO （〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館 B1F） 時間： 第1回 12:00～13:30（11:30開場）、第2回 15:00～16:30（14:30開場） 定員： 各回120名様 参加費： 各回 4,000円（税込） 主催・運営： 株式会社 CoCoRo（神田明神文化交流館 EDOCCO STUDIO） 協力：株式会社けいたす 後援： 宗教法人神田神社、千代田区観光協会 協賛： 神田明神文化交流館 ■ 本件に関するお問い合わせ先 株式会社CoCoRo 電話番号： 03-6811-6675（平日10:00～17:00） メールアドレス： info@cocoro-k.co.jp お申し込み方法：専用ページ（https://edoccostudio-reserve.stores.jp/items/69f45470212a402b84549301）よりお申し込みください 。