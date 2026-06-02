ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「お肉の宅配 肉市場」では、毎月数量限定で特別価格の商品を販売しております。2026年６月は「業務用ウワミスジ（カタ）」を特別価格で販売します。

■黒毛和牛ウワミスジ

希少部位で有名な“ミスジ”の影に隠れた部分が【ウワミスジ】です。骨に近い部位であるためスジが多く、ご自身のお好みで包丁を使って除去することも必要となりますが、その手間が掛かった先には繊細な赤身が一面に、適度な霜降りが部分的に入っています。味の濃い肩肉の一部であるものの、この繊細さはなかなか味わえない一級品な部位です。和牛の赤身肉をバクバク食べたい人に届いて欲しい、玄人必見のお肉です。

【業務用】和牛/黒毛和牛(冷凍)ウワミスジ 1.3kg ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g9503-eveBLOCK202606-3431-13/

【業務用】和牛/黒毛和牛(冷凍)ウワミスジ 1.8kg ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g9503-eveBLOCK202606-3431-18/

[YouTube動画-ウワミスジの切り方]

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown