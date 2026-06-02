ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、６月１２日（金）に、東京駅地下１階 グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」で、リアルイベント「ＪＡタウンマルシェ」を開催します。

今回のマルシェは、ＪＡタウンに出店しているショップの中から１８ショップが大集合し、普段ＥＣサイトに掲載している「旬の果物や野菜・加工品」などを取り揃えて東京駅で販売します。

【マルシェ開催概要】

１．日 時：令和８年６月１２日（金）１１：００～２１：００ ※売り切れ次第終了

２．場 所：グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」（ＪＲ東京駅地下１階 改札内） （東京都千代田区丸の内１－９－１）

【マルシェ出店ショップ】

１．いわて純情セレクト（岩手県） ２．小さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェ（山形県） ３．ＪＡ会津よつば（福島県） ４．いいものいっぱい広場（茨城県） ５．フルーツ王国やまなし（山梨県） ６．ハロー！！ＪＡ全農にいがた（新潟県） ７．飛騨・美濃うまいもん広場（岐阜県） ８．しずおか『手しお屋』（静岡県） ９．ココ・カラ。和歌山マルシェ（和歌山県） １０．広島とれたて元気市（広島県） １１．正直やまぐち（山口県） １２．博多うまかショップ（福岡県） １３．まるっと完食おおいた（大分県） １４．ＪＡ鹿児島県経済連 鹿児島の味「ふるさと便」（鹿児島県） １５．お肉の宅配 肉市場（ＪＡ全農ミートフーズ株式会社） １６．ニッポンエールショップ （全国農協食品株式会社） １７．農福市場（一般社団法人日本農福連携協会） １８．酪市酪座（ＪＡ全農酪農部）

【マルシェ出品予定商品の一例】※ＪＡタウンで販売しているものと一部規格や価格は異なります

【昨年実施の様子】

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown