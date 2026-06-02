大阪市高速電気軌道株式会社(Osaka Metro)と公益社団法人 大阪市音楽団(Shion)は、2026年8月2日（日曜日）にフェスティバルホールで開催するオオサカ・シオン・ウインド・オーケストラによる「Osaka Metroコンサート2026 Summer」を開催。抽選で3,800名様を無料で招待します。

今回は、「夏×青春！」をテーマに、老若男女問わず幅広い世代の皆様にお楽しみいただけるプログラムを構成しました。 日頃、Osaka Metroをご利用いただいているお客さまに感謝の気持ちをお伝えするとともに、プロの交響吹奏楽団の質の高い音楽を気軽にお楽しみいただける機会を提供することで、大阪を明るく元気にします。

公演概要

開催日時

2026年8月2日（日曜日） ・第1部 12時30分開場 13時30分開演 ・第2部 16時30分開場 17時30分開演

場所

フェスティバルホール（大阪市北区中之島2-3-18） 最寄駅：Osaka Metro四つ橋線「肥後橋」駅 4号出入口直結

出演

指揮：坂入 健司郎 吹奏楽：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

プログラム

◇Funky Metro Road（Osaka Metroテーマ曲） ◇楽器紹介のための「口笛吹いて働こう」 ◇あつまれ おもちゃのマルチャ！ ◇ウィ・ウィル・ロック・ユー ◇ノンフィクションズ ◇アフリカン・シンフォニー ◇RIDE ON TIME ◇シング・シング・シング ◇フィンガー5コレクション ◇夏色 ◇イケナイ太陽 ◇ジャパニーズ・グラフィティXIV A・RA・SHI～Beautiful Days ※やむを得ない事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。

招待人数

https://shion.jp/concert/osakametroconcert2026summer/

第1部 1,900人 第2部 1,900人 合計3,800人(応募者多数の場合は抽選となります。)

応募期間

2026年5月29日（金曜日）から2026年7月2日（木曜日）

応募方法

Osaka Metro コンサート2026 Summer特設サイト（https://shion.jp/concert/osakametroconcert2026summer/）にアクセスし、応募フォームからお申込みください。

＜応募に際しての注意事項＞ ・ご応募は1名様(1応募4名様まで)1回限りです。 ・ご就学前のお子様のご応募はご遠慮ください。 ・ご応募はWEBのみとなり、お電話では受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

当選通知

当選された代表者様に2026年7月10日（金曜日）発送(予定)でチケットをお送りします。

お客さまお問い合わせ先

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ Osaka Metro コンサート 2026 Summer 事務局 フリーコール 0800-919-5508(土曜日・日曜日・祝日を除く10時から17時30分) ※ご応募はWEBのみとなり、お電話では受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

出演者プロフィール

指揮：坂入 健司郎

慶應義塾大学経済学部卒業。指揮を三河正典、山本七雄の各氏に、また、指揮講習会等を通じてV.フェドセーエフ、飯守泰次郎、井上道義、井上喜惟、小林研一郎各氏の下で研鑽を積んだ。 ２００８年、東京ユヴェントス・フィルハーモニーを結成。１６年には川崎室内管弦楽団の音楽監督に就任。 ２０年、シェーンベルク「月に憑かれたピエロ」をリリース。注目を集める。 これまでにモンテカルロ・フィル、読響、日本フィル、新日本フィル、シティ・フィル、神奈川フィル、仙台フィル、山形響、群馬響、名古屋フィル、セントラル愛知響、愛知室内、大阪フィル、大阪響、京都市響、兵庫芸術文化センター管、九州響などと共演。 N響との初共演は「内容のある初共演」（音楽の友）と評された。

吹奏楽：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。 1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。 クラシックからポピュラーまで多彩なコンサートを展開し、各都市での演奏会をはじめ幼稚園から高等学校までの音楽鑑賞会、中学校高等学校での吹奏楽講習会、CD録音など、幅広い活動を通じて音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。 全日本吹奏楽連盟制作のコンクール課題曲参考演奏の収録、選抜高等学校野球大会入場行進曲収録を担当し、テレビ朝日「題名のない音楽会」、NHK「どれみふぁワンダーランド」出演など全国区での活動を展開。また、大阪城音楽堂での「たそがれコンサート」や駅コンサートなど地元大阪に根づいた活動も行っている。近年は、シカゴや台湾など海外での演奏会も成功させ、グローバルな活躍が今後も期待される。 これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

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本リリースに関するお問い合わせ

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