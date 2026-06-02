有限会社クリエイティブハウスポケット(所在地：東京都調布市、代表取締役：野口 式一)は、東京ビッグサイトで6月17日～6月19日に開催される大規模イベント、コンテンツ東京「第19回 ライセンシングジャパン(主催：RX Japan株式会社)」に出展します。

期間中は、「AngryBabyz」や「ウミウシさん」、その他オリジナルIPに加え、新コンテンツ「ウソつきユーマーズ」も初登場予定です。





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■展示概要

名称 ： 「第19回 ライセンシングジャパン」(コンテンツ東京内)

日時 ： 2026年6月17日(水)～19日(金)

会場 ： 東京ビッグサイト 西展示棟 西2ホール

ブース： 16-10

詳細 ： https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html





＜展示プロパティ紹介＞

◆AngryBabyz(アングリーベイビーズ)





アンベビ紹介画像





「AngryBabyz(アングリーベイビーズ)」通称アンベビは、「わらわら島」に住む、10匹のベイビー。この怒った目は、何かに真剣になっている子供たちの表情をモチーフにしています。

個性豊かな「アンベビ」の共通点は、何事にも真剣で一生懸命！Instagramを中心に長く愛されるコンテンツとして展開しています。





公式HP ： https://www.ch-pocket.co.jp/angrybabyz/

公式通販サイト： https://angrybabyz.stores.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/angrybabyz/

YouTube ： https://www.youtube.com/@AngryBabyz

X ： https://x.com/anbaby_10





◆かわいそかわいいウミウシさん





ウミウシ紹介画像





海のウミウシと牧場の牛を掛け合わせた不思議な生き物「ウミウシさん」。ちょっぴり不憫だけど、そんなかわいそうなところが癖になる。現在SNSを中心に展開し、10代～20代のゆるいもの好きからたくさんの人気を集めています。





公式HP ： https://www.ch-pocket.co.jp/umiushi-san/

公式通販サイト： https://umiushi-san.stores.jp/

X ： https://x.com/umiushi_san_

TikTok ： https://www.tiktok.com/@umiushi_san_





◆ウソつきユーマーズ





ユーマーズ紹介画像





UMA(未確認生物)をモチーフにした、完全新規オリジナルIPが始動。

ひょんなことからUMAに間違えられてしまった、田舎町のただのお粗末な動物たち。

衰退した町を救うため、小動物と人間が『本物のUMA』を演じきる、ユーモアたっぷりのコメディ！

SNSを中心に漫画やイラストを展開予定です。





クリエイティブハウスポケットは、全て自社でキャラクターデザイン、グッズデザイン、アニメーションを制作しております。完全内製化により、個性豊かなキャラクターたちを高水準なクリエイティブで発信が可能です。

現在、これらのキャラクターたちのブランド価値を共に育て、次世代の人気コンテンツへと発展させてくださるライセンスパートナーを募集しています。

また会場では、今回が初お披露目となるグッズのサンプルや、設定資料をご覧いただけます。

ぜひ会場にてその魅力を直接ご体感ください。

今後も、「長く愛されるキャラクターづくり」を信念に、多様なプロパティを創出してまいります。









■商談・取材をご希望の方へ

ブース(16-10)への来場予約・商談申込は下記までお問い合わせください。

MAIL： anbaby@ch-pocket.co.jp

TEL ： 042-426-7791









■会社概要

商号 ： 有限会社クリエイティブハウスポケット

代表者 ： 代表取締役 野口 式一

所在地 ： 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目32番2号

京王調布小島町ビル4階

設立 ： 1996年12月17日

事業内容： ゲームイラスト制作・キャラクター制作・2Dモーション・

グラフィックデザイン・仕様書制作・漫画制作・ゲーム素材・

UIデザイン・アニメーション・シナリオ・3DCG・VR・

インタラクティブアート

URL ： https://ch-pocket.co.jp/