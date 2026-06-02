埼玉県所沢市に介護付きホーム「アズハイム所沢」が6月1日（月）にオープン

株式会社アズパートナーズ

株式会社アズパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：植村 健志)は、埼玉県所沢市にアズハイムシリーズ35棟目となる介護付きホーム「アズハイム所沢」を2026年6月1日(月)に開設いたしました。当ホームは、西武池袋線「西所沢」駅から徒歩10分（約800m）、幹線道路沿いに位置し、ご家族も来訪しやすい立地です。

『聖域』をテーマに掲げた空間、和モダンのデザイン

ホーム周辺は、武蔵の国のお伊勢様、所澤の総鎮守である「所澤神明社」や、ホーム所在地である「山口」の地名の由来とされる「瑞岩寺」があります。近隣の神社仏閣がもつ静けさや安らぎに着想を得て、『聖域』をテーマにした空間づくりをおこないました。

建物正面は、水平と垂直のラインで構成したシンプルなデザインとし、懐かしさの中に新しさを感じる、和モダンなたたずまいを表現しています。また、館内は茶（木）、緑（苔）、グレー（石）を基調に、和を連想させる落ち着いた空間に仕上げています。

「アズハイム所沢」は、エントランスの吹き抜けと階段が印象的な、開放感あふれる造りとなっております。参道をイメージしたゆとりある風除室を抜けると、大きな窓から自然光が差し込む明るく上質な空間が広がります。階段を上がった先には、受付や機能訓練室、相談室などの共用空間を集約し、その上階にご入居者のお部屋とダイニングを配置しています。

心安らぐ住まいを目指して

『聖』には、ご入居者をやさしく見守る想いを、『域』には、ご入居者だけでなく、介護を担ってこられたご家族にとっても、「アズハイム所沢」が、心安らげる居場所でありたいという願いを込めています。

その想いを体現する空間のひとつが、開放感あふれる屋上庭園です。所沢市のシンボル’ベルーナドーム’、その奥に富士山を眺めることができます。植栽をあえて低めにし、ご入居者の皆様が開けた景色をお愉しみいただけるよう、工夫を凝らしています。

「アズハイム所沢」では、2026年5月より先行見学会を開始しており、すでに多くのご成約をいただいております。

見学は土日祝含む朝10時～夕方18時まで毎日対応中。ご予約はインターネット(https://as-heim.com/reservation/?fid=20804)またはお電話でお問い合わせください。また資料請求はこちら(https://as-heim.com/request/?fid=20804)より受付中です。

■物件概要

名称 ： アズハイム所沢

所在地 ：〒359-1145 埼玉県所沢市大字山口413-1

交通 ：西武池袋線「西所沢」駅 より 徒歩10分（約800m）

構造 ：鉄筋コンクリート造・地下2階地上3階建て

類型 ： 介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）

居室数 ： 96室（全室個室）

ホームページ：https://as-heim.com/facility/tokorozawa/