【 愛知県 × eiicon 】“実証で終わらせない”地域実装へ。愛知県内5自治体が共創パートナーを募集！「スタまち～スタートアップと自治体で挑む、未来のまちづくり～」

株式会社eiicon

愛知県と、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、スタートアップと自治体が共創し、地域課題の解決と新たな事業創出を目指すプロジェクト「スタまち～スタートアップと自治体で挑む、未来のまちづくり～」の2026年度参加スタートアップ等の募集を開始しました。

本プロジェクトでは、“PoC（実証実験）で終わらない地域実装”をテーマに、地域への社会実装や継続的な事業化を見据えた共創を推進。自治体・地域企業・支援機関とのネットワーク形成に加え、1事業当たり最大1000万円の実証支援金を通じて、共創プロジェクトを推進します 。

今年度は、豊川市、江南市、知多市、あま市、南知多町の5自治体が参画。

商店街の活性化、若者のまちづくり参画、高齢者の見守り、伝統の継承、観光など、各自治体が抱えるリアルな地域課題に共に挑むパートナーを募集します。

愛知県 × eiicon「スタまち～スタートアップと自治体で挑む、未来のまちづくり～」

■本年度参画する愛知県内5自治体とテーマ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37194/table/913_1_f262d6d7ad138ed8b19c04700bc2ce9b.jpg?v=202606020251 ]

■プログラムへのエントリーについて

以下より、プログラム詳細・募集テーマ詳細・応募資格などをご確認いただき、ご応募ください。

募集ページURL： https://aichi.eiicon.net/aichi-sutamachi2026/(https://aichi.eiicon.net/aichi-sutamachi2026/)

・応募期間：2026年6月2日 ～ 2026年7月14日

（フィードバック申込締切：2026年6月19日）

※フィードバック申込締切までにご応募いただくと、希望者には

応募内容に対して事務局よりフィードバックをさせていただきます。

・主な応募資格：

以下条件を満たすこと。ただし、スタートアップ以外の事業会社単独または個人での応募は不可とする。

【スタートアップ単独でのエントリーの場合】

・STATION Ai会員（スタートアップ）であること（または自治体とのマッチング面談が決まった場合に、 7月31日（金）までにSTATION Aiの会員申込を完了すること）※

・プロダクトや技術を有し、アイデアの事業化に取り組むことのできること。

【複数企業での連名エントリーの場合】

・上記要件を満たすスタートアップ1社以上が含まれ、スタートアップが主たる業務を実施すること。

※詳細は募集ページおよび応募規約を必ずご確認ください。

■5自治体の担当者が登壇！「ガバメントピッチイベント」を開催

2026年度プロジェクトの開始となる取組として、愛知県内5自治体（豊川市、江南市、知多市、あま市、南知多町）が地域課題や共創ニーズを発信する「ガバメントピッチイベント」を開催します。

昨年度（2025年）ガバメントピッチイベントの様子

■ガバメントピッチイベント 概要

・開催日時：2026年6月16日（火）13:15～16:00

・実施方法：現地参加 / オンライン（ハイブリッド開催）

・会場：「STATION Ai」1Fイベントスペース

名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（JR中央本線「鶴舞駅（名古屋駅から2駅）」徒歩6分）

・参加費：無料

・タイムテーブル：

13:15 オープニング（開会挨拶：愛知県知事 大村秀章）

13:30 パネルディスカッション

14:15 ガバメントピッチ

15:05 クロージング・ネットワーキング（交流会）



こんな方にオススメ：

・愛知県の自治体との連携・共創に興味・関心があるスタートアップ

・自治体とともに新たなサービス・プロダクトの開発を行いたいスタートアップ

・地域ネットワークや実証支援金を活用して、プロダクトの社会実装・事業化を本気で目指したいスタートアップ

・スタートアップとの連携・共創候補先があり、まちづくりに関する課題解決に興味・関心のある事業会社 など

申込方法：

以下URLよりお申込みください。 ※申込期限：6月15日（月）正午

https://stamachi2026gp.peatix.com(https://stamachi2026gp.peatix.com)

□今後のスケジュール（予定）

2026年6月2日 プログラムエントリー開始 ※本プレスリリース

2026年6月16日 ガバメントピッチイベント

2026年6月19日 フィードバック申込締切

2026年7月14日 応募締切

2026年7月下旬 マッチング面談企業の決定

2026年8月上旬 マッチング面談

2026年8月下旬 マッチング結果の通知

2026年8月下旬以降 事業計画の策定、ブラッシュアップ

2026年9月下旬 実証計画審査

2026年10月以降 実証実験の開始

2027年3月 成果報告会

※事業の進捗により前後する可能性がございます。

※スケジュール詳細と注意事項について、募集ページを必ずご確認ください。

https://aichi.eiicon.net/aichi-sutamachi2026/

■本プログラムに関するご質問・お問い合わせ

運営事務局（運営：株式会社eiicon 担当 沖・菊地）

Mail：aichi-sutamachi（@）eiicon.net

※「（@）」を「＠」に変換、件名に「愛知県スタまち事業 問合せ」と記載ください。

参考：昨年度実施記事

スタートアップと自治体で挑む、未来のまちづくり。地域課題解決プログラム『スタまち』が始動――

実証支援金は総額5,000万円！愛知県の8自治体が抱える課題と実現したい共創イメージとは

https://tomoruba.eiicon.net/articles/5143

愛知県内8自治体とスタートアップ・事業会社との共創プロジェクトに迫る――

2025年度の『スタまち』から生まれた成果とは。DEMODAYの模様をレポート！

https://tomoruba.eiicon.net/articles/5622

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。





オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。