「KAWAÌINE」の人気2フレーバーを東京都・神奈川県のセブン-イレブン一部店舗にて6月9日より数量限定で展開

株式会社東京バル

食品加工における大量廃棄、温暖化ガス排出、安全性など、食に関する社会課題に取り組みながら、幅広い層に長きに愛される食アイテムをお届けすることを目指し、商品開発を展開する株式会社東京バル（本社：茨城県つくば市、CEO：筒井 宏明・Co-founder：筒井玲子、以下「東京バル」）は、2026年6月9日（火）より、東京バルの基幹ブランド「KAWAÌINE」を、東京都・神奈川県のセブン-イレブン一部店舗にて数量限定発売いたします。※

展開する商品は、「KAWAÌINE」の中でも人気の高い【THIS IS SALAD】シリーズの、「ケールとフルーツの板グラノーラ」及び「にんじんの板グラノーラ フルーツ」の2フレーバーです。コンビニエンスストアのお客様のニーズに合わせて、通常より小さめの40ｇにし、お値段もお求めやすく設定しました。この機会に、ぜひ「KAWAÌINE」をお試しください。

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

東京バルは、茨城県に設立した「新素材加工開発LAB」を拠点に商品開発に取り組んでおります。食品加工において捨てられてしまいがちな野菜の葉や皮など栄養価の高い部分×独自のノウハウを用いて、単なるアップサイクル食品の領域を超えた、植物由来のうま味を最大限引き出した、自然で美味しく、身体に良い商品を開発し、全世界に発信してまいりました。

東京バルは、食に関する社会課題に取り組みながらも栄養と美味しさの両立を追求し、お子様から大人まで幅広い方々に長きに愛される、栄養と美味しさの両立を実現した食アイテムをNew idea、New flavorにてお届けしています。

このたび、セブン-イレブンへの展開を通じて、より多くのお客様にKAWAÌINEが提供する身体にやさしいく美味しいこのお菓子をお試しいただき、我々の理念とするサスティナブルな価値観をより身近に感じていただく機会につながると考え展開する運びとなりました。

概要

このたびセブン-イレブンで展開する食アイテムは、「KAWAÌINE」の【THIS IS SALAD】シリーズ、「ケールとフルーツの板グラノーラ」及び「にんじんの板グラノーラ フルーツ」の2フレーバーです。

茨城県つくばでオーガニックジュースを生産する「ベルファーム」で、独自の製法で製造されているジュースを絞った後に残るお野菜の残渣を使用したたっぷり使用したグラノーラで、食物繊維を豊富に含んだ、自然の甘味が引き立つ美味しさをお届けします。

【THIS IS SALAD】ケールとフルーツの板グラノーラ

40g 小売り希望価格298円（税込）

栄養豊富なものの調理に手間のかかりやすい葉野菜の王様ケール。若い層からご年配の方にも親しみやすい味わいです。緑色の持つヘルシーなイメージの通り、食物繊維やビタミンミネラルがたっぷりと含まれています。

【THIS IS SALAD】にんじんの板グラノーラ フルーツ

40g 小売り希望価格298円（税込）

にんじんとフルーツの甘味が心地よく味覚を刺激し、残りの1日を元気に過ごしていくために気分を上げるお手伝いをしてくれます。

期間：2026年6月9日（火）より数量限定で発売

※商品がなくなりしだい販売を終了とさせていただきます。

対象店舗：東京都・神奈川県のセブン-イレブン一部店舗

東京バルは、引き続き、食を通じてゆたかな社会の創造に貢献し、アップサイクル素材や植物由来の食材をより多くのお客様に美味しくお届けできるように努めます。

【私たちについて】

私たちの長女はダウン症をもって産まれ、離乳食の際は食が細くなってしまうことが課題でした。少量の食事からでも沢山栄養が摂れるように・・・という想いから、お野菜の皮や葉っぱなど最も栄養価の高い部分をできる限り使いながら娘に与えていました。最も栄養価の高いお野菜の葉っぱや皮など使いにくい部分は捨てられてしまいがち。そんなお野菜の良いとこどりをしながら食べやすく、美味しく、新しい形でお届けする商品をお届けしたいという想いで誕生したアップサイクルブランドです。Co-Founder 筒井玲子

設立：2019年

本社所在地：茨城県つくば市研究学園5-15-7

URL：https://tokyobal.co.jp/

Instagram：

グローバル https://www.instagram.com/kawaiine_food

日本 https://www.instagram.com/kawaiine_jp