スパゲッティ専門店「壁の穴」夏のおすすめ“冷製パスタ”3種 6月8日（月） より販売開始

株式会社焼肉坂井ホールディングス

和風スパゲッティ専門店「壁の穴」では夏にぴったりの「涼」を感じる“冷製パスタ”3種類を6月8日（月）より期間限定で販売いたします。もっちり食感のリングイネを使用した「完熟トマトと海老の冷製アラビアータ」に夏の贅沢な味わい「国産とうもろこしの冷製カルボナーラ仕立て」。そして、少し細くて冷製パスタに相性抜群の“フェデリーニ”※パスタを使用した「夏の香味野菜 冷製フェデリーニ 壁の穴風」でございます。どのメニューも香り、風味、そして清涼感のある、夏の季節に食べていただきたいスペシャルメニューでございます。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。どうぞご利用ください。

※フェデリーニ ロングパスタの一種で太さは1.4～1.5mmと少し細いパスタです。パスタは細くなればなるほどあっさりとした味付けのソースに合うと言われており夏の冷製パスタにはぴったりのパスタでございます。

販売期間 令和8年6月8日（月）～ 8月31日（月）

◇ 夏のおすすめメニュー

※写真はイメージです。

※パスタの大盛りは250円（税込275円）増しになります。

■ 完熟トマトと海老の冷製アラビアータ

1,780円（税込1,958円）

壁の穴、夏の定番冷製パスタ。海老のだし汁を合わせ旨みをプラスしたアラビアータソース。ガーリックと唐辛子を効かせ、さっぱりとキレのある味わいが食欲をそそります。

完熟トマトと海老の冷製アラビアータ■ 国産とうもろこしの冷製カルボナーラ仕立て

1,950円（税込2,145円）

とうもろこしの甘みを生かし、マスカルポーネチーズでコクをプラス。生ハムとベーコンの塩味を生かし、ブラックペッパーを効かせた贅沢な味わいです。卵黄をお好みのタイミングでほぐしながらお召し上がりください。

国産とうもろこしの冷製カルボナーラ仕立て■ 夏の香味野菜 冷製フェデリーニ 壁の穴風

1,880円（税込2,068円）

夏の香味野菜の爽やかな風味に、たらこ、明太子、帆立、いくら、アオリイカ、釡揚げしらすを乗せた、リッチで贅沢な仕上がりのパスタです。お好みで少しづつ混ぜながらお召し上がり下さい。味の変化と素材の味わいをお楽しみいただけます。

夏の香味野菜 冷製フェデリーニ 壁の穴風

◎ 壁の穴 グランドメニュー https://www.kabenoana.com/grandmenu(https://www.kabenoana.com/grandmenu)

■ 夏のおすすめ 販売店舗

※りんくうプレミアム・アウトレット店では販売いたしません。

・渋谷道玄坂小路本店 東京都渋谷区道玄坂2-25-17カスミビル 1F 03-3770-8305

※たらこスパゲッティ発祥店

・日比谷シャンテ店 東京都千代田区有楽町1-2-2日比谷シャンテB2F 03-3508-1567

・ヨドバシ池袋店 東京都豊島区南池袋1-28-1ヨドバシ池袋ビル８F 03-5956-8003

・自由が丘店 東京都目黒区自由ヶ丘1-8-21メルサパートI3F 03-3724-9145

・玉川高島屋店 東京都世田谷区玉川3-17-1玉川高島屋S・C南館9階 03-5797-9576

・千葉そごう店 千葉県千葉市中央区新町1000番地そごう千葉店 10F 043-203-8789

・そごう横浜店 神奈川県横浜市西区高島2-18-1そごう横浜店10F 045-440-0083

・そごう大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１-6-2 そごう大宮店 9階 048-788-2218

・梅田HEPナビオ店 大阪府大阪市北区角田町7-10HEPナビオ 7F 06-6311-6480

・阪急三番街店 大阪市北区芝田1丁目1番3号 阪急三番街南館１F 06-6136-6886

壁の穴リブランディング

創業70年以上の壁の穴では2025年3月に、日本のみならず世界の様々な国のお客様から愛されるブランドとして飛躍すべく、ロゴマークに「Japanese Spaghetti」の冠を配置いたしました。メニューも伝統の和風スパゲッティのメニューは踏襲しつつも印象に残るネーミングに、ニンニクを効かせた、やみつきメニューの推進、混ぜる楽しさ等、若年層に受ける要素の導入を取り入れ、新ジャンル化を図りました。

壁の穴ヒストリー

■ 溺れるミートソース■ 禁断のカチョ・エ・ペペ■ やみつき明太子カルボナーラ

1953年 「Hole in the wall」の店名で東京都中央区田村町（現西新橋）にオープン。創業者は「和風スパゲッティの元祖」と称される成松孝安。成松はある日、横須賀の海岸でCIA初代東京支局長、ポール・ブルーム氏と偶然に出会いそのブルーム邸（渋谷神山町）に執事として従事することになる。その後、日本の指導的知識人を集めた「火曜会」（ブルーム氏が主催：日本からの情報収集を目的）にも参加するようになる。サンフランシスコ講和条約締結後に「火曜会」は終了。そしてブルーム氏らから資金を得てスパゲッティ店を創業する。（前述の1953年 東京都中央区田村町（西新橋）に 「Hole in the wall」としてオープン。当時ミートソーススパゲッティのみ提供。）

オープン当初はイタリア料理に精通している客に試食をしてもらい、その意見を元に茹で時間などを調整していったため、注文を受けてから茹で始めるというスタイルをとっていたとされている。また、磐梯（ばんだい）のスキー場の一部で支配人も務めていた成松は、猪苗代の納豆ご飯を食す高松宮様を見て納豆スパゲッティを研究したり、しめじスパゲッティ、椎茸スパゲッティ、うにスパゲッティなどを考案したり、のりや青じそをスパゲッティにトッピングしたり、昆布の粉をスパゲッティの隠し味に入れたりして、和風スパゲッティを始めとする200種類ものスパゲッティを考案し、「和風スパゲッティの元祖」と称された。また、渋谷「壁の穴（1963年オープン）」は、たらこスパゲッティの発祥店でもある。

素材の選択、そして本物のおいしさにどこまでもこだわり続けて

お客様の一人ひとり誰もが、「壁の穴」のメニュー・プロデューサー料理はつねにコックとお客様がコミュニケーションをとりながらお客様が好むものを提供すべきだと「壁の穴」は考えています。創業者・成松孝安は、麺が茹であがるまでの間に、お客様と“ソースはこれを使ったらおいしいのでは？”

などと話し合い、次々と試していきました。そのうちに今度はお客様自身が新しい食材を持ち込んでくるようになりました。各界の著名人の方々にもずいぶんご協力いただき、のちに独自のアレンジを加えて定番メニューとなったものも多くあります。評判が評判を呼び、他の常連も競うようにして新しいスパゲッティを提案されました。そしてそんな噂を耳にして、新しいメニューを食べにこられるお客様も、どんどん増えていきました。このように「壁の穴」の新しいメニュー常連のお客様といっしょに開発していったのです。そしてこれからも、お客様といっしょに新しいメニューを創っていけたらなと願っています。

店名の由来

シェイクスピアの有名な戯曲「真夏の夜の夢」に出てくる言葉 Hole in the Wall（壁の穴）からとったものです。恋人同士が壁に開いた穴を通して囁きあうというシーンがありますが、原作では二人が結ばれるまでの障害を壁にたとえています。つまり、「壁の穴」は障害を乗り越えて心を通じ合わせるために存在したのです。この話のように、お客様との交流を大切にしたい。いつも心を通わせていたい。そんな想いを込めて「壁の穴」という名前をつけたのです。そして、その名前の通り今日まで、お客様と温かく心を通わせ続けてこれたと、そう信じています。

【会社概要】

社名：株式会社 壁の穴（株式会社焼肉坂井ホールディングスグループ会社）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

（東京本部）

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目26ー16 柴田ビル４F

TEL ： 03-5421-2321(代) FAX ： 03-5421-2326

資本金 ： 1,000万円 従業員数 ： 90 名

事業内容：飲食店（スパゲッティの専門店、イタリア料理店、うどんの専門店）

壁の穴 HP https://www.kabenoana.com/

壁の穴 Instagram https://www.instagram.com/kabenoana_official/