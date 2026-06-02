フィールドセールス向けAIエージェントのUPWARDが「Agentforce World Tour Tokyo」に出展

UPWARD株式会社

UPWARD株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役 CEO：金木 竜介、以下 UPWARD）は、2026年6月9日（火）～6月10日（水）にザ・プリンス パークタワー東京で開催される「Agentforce World Tour Tokyo」に出展します。本イベントは、人とAIが共創する「エージェント型企業」の未来を体感できるもので、製品・業種別の最新ソリューションが集結します。

UPWARDのブースでは、外回り営業における対面での会話や電話といった現場データを、AIエージェントが自動で整理し、活用できる営業データとしてCRMに入力。さらに、そのデータからネクストアクションを設計する活用イメージを、実際のデモを通じて紹介します。

詳細・お申し込みはこちら :https://dx.upward.jp/4uwZ7B9

AIがフィールドセールスの成果を最大化する

営業DXが進む一方で、多忙な外回り・訪問営業の現場では、「訪問後の入力が後回しになる」「現場データが断片的で分析や改善につながらない」といった課題が見られます。AI活用を進める前提として、まずは詳細な現場データが継続的に蓄積される仕組みが求められています。

「UPWARD」は、訪問・電話といった営業活動の裏側でデータを自動蓄積します。これまで管理者層が把握しづらかった現場の実態を可視化し、そのデータを活用することで、営業改善や業績向上を支援するAIエージェントです。

AIエージェント「UPWARD」の主な機能

展示会では、「自社の外回り営業の現場でどのようにUPWARDを使えるか」を具体的にイメージできるデモをご覧いただけます。

下記の機能により、外回り営業の訪問活動そのものがデータとなり、CRMに自動で蓄積。「UPWARD」一つで記録から活用までを完結できる環境を実現します。

Agentforce World Tour Tokyoとは

- AIチェックイン訪問先への滞在を自動で検知、時間・場所を自動入力- AI名刺スキャン／AI画像スキャン名刺や各種書類、製品ラベルなどを撮影するだけで文字情報をCRMに登録- AI議事録対面での打ち合わせ内容を録音・要約し、活動報告を自動作成- AIスケジューラー取引先に訪問すべき適切なタイミングを見極め、訪問計画を自動作成- AI電話解析（2026年前半より順次提供開始）架電・受電の双方に対応し、通話内容を録音・要約しCRMに登録

人とAIが共創するAgentic Enterprise（エージェント型企業）の姿を体感する2日間です。1日目は基調講演に加え、製品・業種別の最新ソリューションを網羅。2日目は、開発者向けの「TDX」、データ活用の「DataFam」、ユーザーの祭典「SFUG CUP」を同時開催します。ビジネスの変革から現場の知見まで、Agentforceがもたらす全ての物語がここに集結します。

出典：https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/

出展概要

展示会名：Agentforce World Tour Tokyo

開催日時：2026年6月9日（火）～6月10日（水）

場所：ザ・プリンス パークタワー東京

来場者登録（無料）：https://dx.upward.jp/4uwZ7B9

現場のラストワンマイルを革新する「UPWARD」

「UPWARD」は、外回り・訪問営業に特化したAIを基盤とする営業支援サービスです。自社で特許を持つ「高度なジオフェンシング技術」による顧客接点の自動記録や外回り営業に特化した各種AI機能を提供しています。クボタ、リンナイ、静岡銀行をはじめ、顧客との対面接点を主要な営業チャネルとする大手企業を中心に約450社で導入されており、次世代の営業DX基盤として活用されています。

「UPWARD」紹介資料：https://upward.jp/downloads/allservicematerials/

UPWARD株式会社について

UPWARD株式会社は、「フィールドワーカーの創造性を引き出し、企業と社会の成長を加速させる」というパーパスの下、現場を訪問し、顧客とのオフライン接点を通じて価値を創出するフィールドワーカーの課題解決に特化したDXサービスを提供しています。テクノロジーを活用し、モバイルひとつで業務を遂行できる環境を実現することで、働く場所や状況にとらわれずに活躍できる世界を目指しています。

会社概要

会社名：UPWARD株式会社

設立：2016年7月

代表者：代表取締役 CEO 金木 竜介

所在地：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階

事業内容：フィールドセールスAIエージェント「UPWARD（アップワード）」の開発、提供

URL：https://corp.upward.jp/

プレスリリースに関するお問い合わせ

UPWARD株式会社 コーポレート本部 PRチーム

03-6897-3683

pr@upward.jp

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