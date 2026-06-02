夏のユニフェス『大学合同オンライン説明会』2026年7月18・19日開催～1日で複数の大学情報と最新の受験対策をまとめてチェック～

学校法人 河合塾

学校法人河合塾は、全国の人気国公立・私立大学が一堂に会する大規模イベント ユニフェス『大学合同オンライン説明会』を7月18日(土)・19日(日)の2日間にわたり開催します(共催：株式会社 KEIアドバンス)。

本イベントでは、合同説明会に加え、多様なテーマの受験セミナーと講演会、さらに高校教員向けのオンラインセミナーも実施。受験生から教育関係者まで、多様なニーズに応える充実の内容です。

■オンラインで一気に！最新の大学情報と受験対策がそろう「ユニフェス」開催

「行ける大学」から「行きたい大学」へ――近年、志望校選びは合格可能性だけで決める時代から、学びたい学問やキャンパスの雰囲気、将来のキャリアなどを重視する傾向が強まっています。そうした「行きたい大学」を定めるためには、正確で具体的な大学情報の収集が不可欠です。

例年、参加者から「参加して良かった」と評価いただいている本イベントでは、90大学(6月1日時点)がオンラインにて説明会を行うほか、河合塾の特別プログラムとして講師による共通テスト対策や進学アドバイザーによる最新の受験情報講演、現役大学生が語る合格体験談ブースなど受験対策はもちろん、志望校を決定するヒントが得られる講演・セッションも多数ご用意しています。

さらに昨年度好評いただいた教員向けセミナーも開催し、難関大学合格に向けた学習指導法や、拡大する総合型・学校推薦型選抜の動向とその対応策など、学校現場で役立つ最新情報を提供します。

オンライン開催の利点を生かし、遠方の大学情報を効率的に比較・収集できる本イベントは、夏休みを前に志望校を絞り込み、学習計画を本格的に始動するための重要な足がかりとなります。ぜひ貴媒体にてご紹介ください。

■ユニフェス『大学合同オンライン説明会』 開催概要

●開催日：2026年7月18日(土)・19日(日)

●対象者：全国の中学生・高校生と保護者、学校関係者

●内容：オンライン形式の大学説明会ならびに河合塾特別コンテンツ(詳細は下記参照)

●申込方法：事前申し込みが必要です。

Webサイト。(https://www.unifes.jp/)より当日1時間前までご予約ください。

大学入試説明会(イメージ)

●視聴方法：PC、スマホ、タブレット等よりご参加ください。ユニフェスアプリ(下記)からのアクセスが快適です。

●費用：無料

■ユニフェス公式アプリ配信中！

ユニフェス公式アプリでは、志望校や気になる大学の最新情報を通知するサービスを配信中！

河合塾の大学チューターが受験生に役立つ情報をお伝えするオリジナルコンテンツなど受験に役立つ情報を毎日配信しています。

ユニフェス『合同オンライン説明会』へのご参加もスムーズに行えます。ぜひこの機会にご登録ください！

【対象OS: iOS 15以上 Android 8.0以上】

■イベント詳細

■ユニフェス『大学合同オンライン説明会』 参加予定大学（6月1日時点。下線は今夏新規参加）（※参加校は今後増える可能性があります）

◎北海道・東北

【国公立大学】

弘前大学/公立千歳科学技術大学/

◎関東・甲信越

【国公立大学】

茨城大学/筑波技術大学/筑波大学/宇都宮大学/群馬大学/埼玉大学/千葉大学/電気通信大学/東京大学/東京外国語大学/東京農工大学/一橋大学/横浜国立大学/信州大学/東京都立大学/横浜市立大学/長野大学/公立諏訪東京理科大学/

【私立大学】

獨協大学/青山学院大学/慶應義塾大学/工学院大学/國學院大學/国際基督教大学/国士舘大学/駒澤大学/実践女子大学/芝浦工業大学/上智大学/昭和女子大学/成城大学/専修大学/玉川大学/中央大学/東海大学/東京工科大学/東京電機大学/東京理科大学/東洋大学/日本大学/日本医科大学/法政大学/東京都市大学/明治大学/明治学院大学/明治薬科大学/明星大学/立教大学/早稲田大学/神奈川工科大学/神奈川大学/

◎東海・北陸

【国公立大学】

金沢大学/静岡大学/名古屋工業大学

【私立大学】

金沢工業大学/愛知学院大学/愛知工業大学/南山大学/名城大学/

◎関西・中四国

【国公立大学】

京都大学/大阪大学/神戸大学/奈良女子大学/徳島大学/大阪公立大学/新見公立大学/高知県立大学/高知工科大学/

【私立大学】

京都産業大学/京都女子大学/京都橘大学/同志社大学/同志社女子大学/立命館大学/龍谷大学/大阪歯科大学/追手門学院大学/関西大学/近畿大学/関西学院大学/甲南大学/神戸学院大学/

◎九州・沖縄

【国公立大学】

九州大学/九州工業大学/琉球大学/大分県立看護科学大学/

【私立大学】

近畿大学 産業理工学部/西日本工業大学*/福岡大学/産業医科大学*/純真学園大学*/立命館アジア太平洋大学/

沖縄大学*/

*はブース参加大学

■河合塾特別コンテンツ(主な内容を掲載)

1.河合塾の入試情報講演会

現役合格に向けて、大学入試の基礎知識から2026年度入試の振り返り、

今から取り組むべきポイントなどをお伝えします。

2. 高３生対象！学習法ガイダンス

志望大学現役合格に向けて、どのような力が求められているかを

科目別(現代文・英語・数学)で学習ポイントを解説します。

3.受験生必見のセミナー・講演会

共通テスト対策、医学部入試攻略法など大学合格に向けた対策を配信予定。

その他、現役大学生による座談会も開催予定です。

4.高校教員向けセミナー

・「拡大する学校推薦型選抜と総合型選抜の動向と進路指導」