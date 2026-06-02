父の日に見守る“うちの子”を贈る。ペットの写真でつくるお守りキーホルダーが新登場。

株式会社ガッツ

大阪府茨木市の株式会社ガッツ（代表：中辻大也）は、ペットの写真から制作する「お守りキーホルダー」を発売。価格は3,500円（税込3,850円）。ペットの迷子札・ネームタグとしても使用でき、通常は翌月末のお届けですが、父の日に間に合うお届けプランも用意しています。お守りキーホルダー詳細 https://pet.dezamin.com/dezamin_key-holder/ 父の日特集ページ https://pet.dezamin.com/farther-day_love-pet/

ペット好きのお父さんへ。“うちの子”を贈る父の日

ペット好きのお父さんに向けて、“うちの子”を贈る父の日ギフトが新登場です。

ペットの写真からつくる本革キーホルダーは、鍵やバッグにつけて持ち歩くだけで、いつでも“うちの子”を身近に感じられる特別な存在に。

注文はLINEで写真を送るだけ。写真をもとにデザインし、革職人が一点ずつハンドメイドで仕上げます。

キーホルダーやラゲッジタグとしてはもちろん、ペットの迷子札やネームタグとしても使える実用性も兼ね備えています。

愛するペットといつでも一緒

鍵やバッグに取り付けて持ち歩けば、外出先でもさりげないアクセントに。

大切な家族との思い出を、日常の中でそっと思い出せるキーホルダーです。

仕上がりが選べる 2つのデザイン

2つのデザインから、お好みの仕上がりをお選びいただけます。

どちらもカラーは6色展開。“うちの子”にぴったりの組み合わせでお楽しみください。

写真を送るだけ、LINEで簡単オーダー

LINEで愛犬のお写真をお送りいただくだけで、担当デザイナーがデザインを作成します。

完成した商品は、翌月末にお届け。

本革×ハンドメイドだから長く使える

国産最高峰と呼ばれる栃木レザーを使用し、革職人がひとつひとつ丁寧に仕上げます。

長く使うほどに、“うちの子”との思い出が重なっていきます。

「父の日お届けプラン」も受付中

通常はご注文から翌月末のお届けとなりますが、父の日までにお届けできる「父の日お届けプラン」もご用意しています。

6月14日午前9:00までのご注文で、父の日までのお届けに対応。追加料金1,000円でご利用いただけます。

※上限数に達した場合、期日前でも受付を終了する場合があります。

商品概要

自分たちのモノづくりに対する想いや取り組みを広めたいと思いリリースさせていただきました。よろしくお取り計らいのほど、お願いいたします。

お守りキーホルダー

https://pet.dezamin.com/dezamin_key-holder/(https://pet.dezamin.com/dezamin_key-holder/)

父の日特集ページ

https://pet.dezamin.com/farther-day_love-pet/(https://pet.dezamin.com/farther-day_love-pet/)