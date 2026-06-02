「保育士ファースト」が高評価　アスカグループのGoogle口コミ数が2,800件を突破

株式会社アスカ

保育業界に特化した人材サービスを全国21拠点で展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、このたびGoogle口コミ総数が2,800件を突破したことをお知らせいたします。

2025年11月に2,000件を突破して以降、わずか約半年で800件以上の新たな口コミが寄せられました。現在の平均評価は5点満点中4.8を維持しており、多くの保育士・幼稚園教諭をはじめとした、保育現場で働く皆さまから高い評価をいただいております。

わずか半年で800件超の口コミが増加

転職支援サービスにおいて口コミは、実際にサービスを利用した方の満足度を表す重要な指標のひとつです。

アスカでは全国21拠点で地域密着型の支援を行い、求職者一人ひとりの希望や悩みに寄り添ったサポートを継続してきました。その結果、多くの利用者の皆さまから感謝や応援の声が寄せられ、今回の2,800件突破につながりました。

また、アスカのGoogle口コミ数は2024年7月の500件から2年足らずで2,800件へと増加し、約2年間で5.6倍に増加しています。

「最初の相談から就業後まで」一貫したサポート体制

アスカでは保育士や幼稚園教諭、児童指導員など保育・福祉分野で働く求職者一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。

求人紹介だけでなく、主に以下のプロセスを一貫して支援しています。

- キャリア相談- 求人提案- 履歴書・職務経歴書の添削- 面接同行- 就業後のアフターフォロー

全国21拠点のコーディネーターが対面でのフォローを大切にしながら、一人ひとりに合わせた転職支援を実施しています。

また、アスカのコーディネーターの約3割は保育士資格を保有しており、保育現場への理解を活かしたサポートを提供しています。

実際にご利用いただいた方からの口コミ

■口コミ1

■口コミ2

■口コミ3

今後の展望

少子化や人材不足など、保育業界を取り巻く環境は大きく変化しています。そのような中でも、子どもたちに質の高い保育を届け続けるためには、保育現場で働く方々が安心して長く活躍できる環境づくりが欠かせません。

アスカはこれからも、保育・福祉分野に特化した人材サービス企業として、一人ひとりのキャリアに寄り添う支援を継続してまいります。そして、求職者と施設をつなぐだけでなく、保育施設の採用支援や定着支援を通じて、保育人材不足の解消と保育の質向上に貢献してまいります。

アスカグループについて

株式会社アスカは、保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』 https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『おしえて！保育求人ガイド』 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8階

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：https://www.asuka-hu.co.jp/