株式会社KohMori と 日本社会人アメリカンフットボール協会 X2リーグ所属 ヤマト衛生ベイクレーンズ のパートナーシップ契約が2年目へ

株式会社KohMori株式会社KohMori ヤマト衛生ベイクレーンズ

株式会社KohMori(https://kohmori.co.jp/)（本社：東京都品川区、代表：好田盛也、以下KohMori）は、このたび日本社会人アメリカンフットボール協会 X2リーグ に所属する ヤマト衛生(https://www.afccranes.com/)ベイクレーンズ(https://www.afccranes.com/)（以下、クレーンズ） とパートナーシップ契約（スポンサー契約を含む）を、今期より第2期目として継続締結いたしました。

契約締結の背景と目的

KohMoriは、Visionとして掲げている「アスリートが挑戦し続けられる世界」の実現を目指し、中小規模スポーツクラブの新たな収益基盤の創出に取り組んでいます。

昨年度の初年度パートナーシップを通じて得られた知見と信頼関係をもとに、引き続き中小規模スポーツクラブの経済的自立と、競技環境の持続的向上を実現するロールモデル作りを推進し、日本のスポーツ界の発展への貢献を目指しています。

本契約は、当社の認知度向上に加え、スポーツ界との連携を通じた事業展開や人材採用を見据えたアライアンスの一環として実施するものです。

単なる資金提供にとどまらず、当社が持つ事業リソースと、スポーツクラブが持つ人的・社会的ネットワークを掛け合わせることで、双方にとってのシナジーを創出し、そこから生まれる価値をスポーツクラブ側へ還元する仕組みづくりを、2期目においてさらに深化させてまいります。

特に社会人スポーツにおいては、選手が競技と仕事を両立しながら挑戦を続けている現状があり、こうした環境を支援することはKohMoriの理念と強く重なります。

初年度の取り組みを通じてこの想いをさらに深めたKohMoriと、同じ構想に共感いただいているクレーンズ様が、互いの強みを活かした協業の在り方を引き続き共に実践するパートナーとして、今期も契約継続の運びとなりました。

今後もKohMoriは、「アスリートが挑戦し続けられる世界」の実現に向け、さまざまな形で貢献して参ります。

代表者コメント

株式会社KohMori 代表 好田盛也株式会社KohMori 代表好田盛也 コメント

昨年度よりご一緒しているクレーンズ様と、今期も引き続きパートナーシップを継続できることを大変嬉しく、また光栄に思います。

初年度の活動を通じて、競技と仕事を両立する社会人スポーツのリアルをより深く理解し、アスリートがより挑戦しやすい環境をつくることへの想いをさらに強くしました。

2期目となる今期は、昨年の経験を活かしながら、事業連携なども含めた新しい価値創出にさらに積極的に挑戦してまいります。

ヤマト衛生ベイクレーンズ 監督 石井類ヤマト衛生ベイクレーンズ 監督 石井類 コメント

昨年度に引き続き、株式会社KohMori様とのパートナーシップ契約を継続できたことを、大変嬉しく思っております。 初年度より、私たちチームの想いや取り組みに共感し、温かくご支援いただいてきたことに改めて心より感謝申し上げます。 KohMori様のように、スポーツの力を信じて継続的に応援してくださる企業様とともに歩めることは、選手・スタッフにとっても大きな励みとなっています。 2年目となる今期も、KohMori様と共に、より多くの方々にアメリカンフットボールの魅力を伝え、応援していただけるチームを目指し、邁進してまいります。 引き続き、温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社KohMori概要

・設立：2021年8月11日

・HP：https://kohmori.co.jp/

・主要事業：スポーツ支援事業、コンサルティング事業、リフォーム事業、不動産管理・運用事業、不動産仲介事業、保険代理店事業、宿泊事業、人材紹介業

【お問い合わせ先】

sports@kohmori.co.jp

ヤマト衛生ベイクレーンズ 概要

・設立：1987年

・HP：https://www.afccranes.com/

・SNS：Instagram(https://www.instagram.com/yokohamabay_cranes?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

・2025年シーズン戦績：日本社会人アメリカンフットボール協会 X2 CENTRAL 2位 4勝1敗

【お問い合わせ先】

afc.cranes2022@gmail.com