「日本カーリング選手権大会 横浜2026」に「おもてなしガイド」実況配信サービスを提供

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、6月7日（日）から開催される「日本カーリング選手権大会 横浜2026」において、当社が開発する「SoundUD」（※1）の技術を活用した「おもてなしガイド」の実況配信サービスを提供します。

カーリングは、氷上で取っ手のついたストーンと呼ばれる丸い石を投げて滑らせ、約37ｍ離れたハウス（目標区域）に入れて得点を競う2チーム対戦型のスポーツです。「日本カーリング選手権大会」は1984年から開催されている国内最高峰の大会であり、例年、日本を代表する強豪チームが熱戦を繰り広げています。

このたび提供する「おもてなしガイド」実況配信サービスは、来場者が会場で観戦しながらお手持ちのスマートフォンで実況・解説の音声（日本語）をリアルタイム（※2）で配信するものです。アプリのインストールは不要で、会場内に掲示される二次元コードを読み取るだけで手軽に利用できます。現地での臨場感に加え、ストーンの配置やショットの狙いなど、試合展開や戦術に関する実況・解説を通じて、カーリングの魅力を実感できる観戦体験を提供します。

本サービスは、これまでもプロスポーツの試合や国際スポーツ大会などで導入され、来場者への音声情報提供に活用されてきました。当社は今後もスポーツ業界団体やイベント主催者とともに、音のユニバーサルデザインの普及に取り組んでまいります。

※1 SoundUD（Sound Universal Design）

SoundUDコンソーシアムに加盟する370以上の企業・団体と共通規格化している「音のユニバーサルデザイン」を実現するテクノロジーおよびサービスの総称です。

公式サイト https://soundud.com

※2 0.4～0.6秒程度の低遅延があります。

サービス利用イメージ実況・解説の様子 (C)JCA/Y.YAMAMOTO

公益社団法人日本カーリング協会 副会長 兼 専務理事 酒巻 智（さかまき さとし）様 コメント

今大会には、カーリングを初めて観る方も多く来場されることと思います。それぞれの戦局での一投がどのような意味を持つのか。このたびの実況配信サービスは、その一投の大切さをお伝えし、カーリングの楽しさや魅力をお届けできる貴重なコンテンツであると考えます。カーリング観戦初心者の方々にもぜひ会場でお楽しみいただけますと幸いです。

「おもてなしガイド」実況配信サービス

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1137_1_9174ab1f9bd3a6f5e0e943133f8ca843.jpg?v=202606020251 ]

「日本カーリング選手権大会 横浜2026」大会概要

日本カーリング選手権大会は、男子は1984年から、女子は1988年から開催されている国内最高峰のカーリング大会で、日本トップレベルのチームが集結します。昨年2025年2月に首都圏で初開催された横浜BUNTAIで、今年も開催されます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1137_2_bf45ed59906e5cef878ae60894a9086a.jpg?v=202606020251 ]

「カーリング日本選手権大会」の様子＊いずれも(C)JCA/H.IDE

ヤマハ 企業情報サイト/ニュースリリース

https://www.yamaha.com/ja/news_release/





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