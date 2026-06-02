松橋力蔵監督 契約更新のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

日頃よりFC東京にご支援・ご声援をいただき、誠にありがとうございます。

このたび、松橋力蔵監督との契約を更新し、2026/27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることで合意しましたのでお知らせします。

松橋監督プロフィール

□氏名：松橋力蔵(まつはし りきぞう)

□生年月日：1968年8月22日

□出身：千葉県

□指導歴

2002-2003 ジヤトコサッカー部 アシスタントコーチ

2004-2005 横浜F・マリノス ジュニアユースU-13コーチ

2006-2007 横浜F・マリノス ユース コーチ

2008 横浜F・マリノス トップチーム コーチ

2009-2013 横浜F・マリノス ユース 監督

2014 横浜F・マリノス ユース コーチ

2015-2016 横浜F・マリノス ユース 監督

2017 横浜F・マリノス トップチーム ヘッドコーチ

2018-2020 横浜F・マリノス トップチーム コーチ

2021 アルビレックス新潟 トップチーム コーチ

2022-2024 アルビレックス新潟 トップチーム 監督

2025- FC東京 トップチーム 監督

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 成績※6月2日時点

地域リーグラウンド EASTグループ 2位(9勝3敗)

松橋監督コメント

「2026/27シーズンも引き続きFC東京の指揮を執る機会をいただき、心より感謝申し上げます。このクラブとともに戦い続けられることを大変光栄に思います。



明治安田Ｊ１百年構想リーグでは、クラブが掲げた優勝という目標に向かって、選手、スタッフ全員で戦い抜きましたが、その目標を達成することはできませんでした。この結果を真摯に受け止めるとともに、シーズンを通じて感じた悔しさを成長への力に変えていかなければならないと考えています。

2026/27シーズンは、クラブの期待とみなさまの想いに応えられるように、これまで以上の覚悟と責任を持って取り組んでまいります。



ただ、私たちの2026シーズンはまだ終わっていません。週末にMUFGスタジアムで開催される最後の一戦に全力を尽くし、支えてくださるパートナー企業のみなさま、地域のみなさま、そしてどんな時でも熱くチームに力を与え続けてくれたファン・サポーターのみなさまへ勝利を届け、今シーズンを笑顔で終えられるよう、勝利に相応しい準備を行い、チーム一丸となって戦います。

引き続き熱いご声援、ご支援をよろしくお願いいたします」