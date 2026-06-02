MSOL、PMI Global Summit Series｜SeoulにAI活用マネジメントプラットフォーム「PROEVER」を展示

株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社マネジメントソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：高橋 信也、以下 MSOL）は、2026年6月10日（水）～11日（木）に韓国・ソウルで開催される「PMI(R) Global Summit Series｜Seoul」（主催：Project Management Institute(R)）に出展いたします。MSOLのPMI Global Summitへの出展は、昨年11月に米国アリゾナ州フェニックスで開催された「PMI Global Summit 2025」への出展に続き2度目となり、2026年1月に新バージョンがリリースされた「PROEVER（プロエバー）」を展示いたします。

「PROEVER」は国内での導入が進んでおり、新バージョンではAIと人の協調によって生まれる「協調型マネジメント」を核に、プロジェクト推進力の革新を実現します。本展示では、グローバル市場への展開をさらに本格化すべく、アジアを中心としたマーケットへの認知拡大と導入促進を図ります。

本イベントを主催するProject Management Institute、PMIは、1969年に米国で設立されたプロジェクトマネジメント協会で、プロジェクトマネジメントの世界標準であるPMBOK(R) (Project Management Body of Knowledge)の策定などを行い、プロジェクトに関わる手法や知見の普及活動を行っている世界のプロジェクト推進を牽引する最大級の専門機関です。現在、全世界で75万人以上の会員と、170万人以上の認定資格保有者を擁するグローバル組織として、企業・政府・教育機関など幅広い分野でプロジェクトマネジメントの普及と高度化に貢献しています。

そのPMIが主催する「PMI Global Summit Series｜Seoul」は、プロジェクト管理に関連し、リーダーシップやイノベーション、AIなどをテーマに、世界中から500名以上のプロジェクトの専門家が参加するイベントです。

今回展示する「PROEVER」は、MSOLが20年にわたり培ってきたPMOの実践的な知見を凝縮したプラットフォームで、PMBOKなどのプロジェクト標準をベースにしており、「AI EPMO」というアプローチにより全社横断的なプロジェクト管理機能を強化し、情報の断片化を解消。組織の迅速な意思決定と推進力を最大化します。

MSOLが掲げる「人とTechnologyを融合したManagementにおける社会のPlatformとなり、組織の変革・価値創造、および自律的な個人の成長を促す」というVisionを体現し、「PROEVER」を通じてAIと人の協調による「協調型マネジメント」の価値をアジアに、そして世界に提供してまいります。

■ イベント概要

名称 ：PMI(R) Global Summit Series｜Seoul

主催 ：Project Management Institute

日時 ：2026年6月10日（水）～11日（木）

場所 ：ソウル（韓国）

Webサイト ：https://events.pmi.org/flow/pmi/gssseoul26/landing/page/home

【PROEVERの主な特長】

‐変化の可視化による意思決定の迅速化：

進捗・リスク・依存関係の変化を即座に捉え、判断スピードを向上させます。

‐PROEVER AIによる自律的な改善サイクル：

高度な分析を行い、「気づき・判断・改善」のプロセスを強力にアシストします。

‐プロジェクトデータの一元化と俯瞰視点：

分散した情報を統合し、リアルタイムに俯瞰できる基盤を構築します。

‐グローバルガバナンスへの対応：

多言語対応、厳格な権限管理、監査ログ、ISO準拠等、大規模・グローバル組織での運用に最適化されています。

製品画面イメージ

【意思決定を支えるPROEVERの3つのAIエンジン】

・ AIレポーター： 複雑な状況を意味づけし、要点整理とレポート生成を自動化

・ AIオーディター： ガバナンスの視点からリスクの予兆を精緻に検知

・ AIトレーナー： PMの判断力を養い、実践を通じた継続的な成長を支援

PROEVER Webサイト：https://proever.com

■株式会社マネジメントソリューションズ

マネジメントの専門会社として、数多くの実績から得たノウハウやナレッジから、客観的視点と柔軟な分析・処理能力を駆使して経営層から現場まで、大小さまざまなプロジェクトを成功に導くために実行支援する会社です。人とTechnologyを融合したManagementにおける社会のPlatformとなり、組織の変革・価値創造、および自律的な個人の成長を促すことをVisionとしております。



社名 ：株式会社マネジメントソリューションズ

本社所在地 ：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

設立 ：2005年7月

代表取締役会長兼社長 ：高橋 信也

事業内容 ：プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング、プロジェクトマネジメントソフトウェア「PROEVER(R)」

Webサイト ：https://www.msols.com

［商標について］

Project Management Institute、PMI、PMBOKは、Project Management Institute, Inc.の登録商標です。

PROEVERは、株式会社マネジメントソリューションズの登録商標です。

その他、本文中に記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の登録商標または商標です。

［お問い合わせ先］

株式会社マネジメントソリューションズ （東証プライム：7033）

社長室

〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

TEL ：03-5413-8808

Email：ceo_office@msols.com