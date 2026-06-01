SUN FRONTIER HOTELS CLUB会員10万人突破記念「旅応援キャンペーン」開催

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社(https://www.sfhm.co.jp/)（東京都千代田区、代表取締役社長：柳村 一幸）は、SUN FRONTIER HOTELS CLUB(https://sunfrontier-hotels.jp/benefit/)会員10万人突破を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて「旅応援キャンペーン」を開催いたします。

サンフロンティアホテルズ(https://sunfrontier-hotels.jp/)では、「心温かい楽しいホテル」をテーマに、都市型ホテルからリゾートホテルまで、全国各地で多様なホテルブランドを展開しており、出張・観光・記念日利用など、さまざまな旅のシーンに寄り添った宿泊体験をご提供しています。機能性と快適性を兼ね備えた客室に加え、心温かいスタッフによるおもてなしや、ウェルカムドリンク、湯あがりアイスなど、滞在をより快適にお楽しみいただける“ちょっと嬉しい”サービスをご用意し、お客様一人ひとりに寄り添ったホテルステイをお届けします。

このたび、SUN FRONTIER HOTELS CLUB会員10万人突破を記念し、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、期間限定の「旅応援キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、2026年6月1日～8月31日のご宿泊を対象に、サンフロンティアホテルズ公式サイト掲載の全ホテルでご利用いただける10％OFFクーポンをご用意するほか、「たびのホテル石狩(https://sunfrontier-hotels.jp/hotel-detail/tabinohotel-ishikari/)」、「たびのホテルEXpress成田(https://sunfrontier-hotels.jp/hotel-detail/tabinohotel-narita/)」、「たびのホテル阿蘇熊本空港(https://sunfrontier-hotels.jp/hotel-detail/tabinohotel-aso-kumamoto/)」、「日和ホテル大阪新世界(https://sunfrontier-hotels.jp/hotel-detail/hiyorihotel-shinsekai/)」、「日和ホテル大阪住之江公園駅前(https://sunfrontier-hotels.jp/hotel-detail/hiyorihotel-osakasuminoe/)」 の5ホテルでは、さらにお得な15％OFFクーポンをご用意しています。

◇ピックアップ◇15％OFF対象ホテルのご紹介

15％OFFクーポンをご利用いただける5ホテルでは、全国で展開する「たびのホテル」「日和ホテル」の中から、この夏の出張・旅行・中長期滞在にもおすすめのホテルを厳選しました。“暮らすように滞在できる”快適さが特長の「たびのホテル」と、女性目線のアメニティや快適性にこだわった「日和ホテル」にて、それぞれのホテルならではの魅力をお得にお楽しみいただけます。

※対象5ホテルのご予約時は、15％OFFクーポンコード「015CEC」をご入力ください。

【北海道】たびのホテル石狩

暮らすホテルを実現するキッチン付きダブルルーム北海道グルメを日替わりでご提供する朝食ブッフェ

札幌市中心部から車で約30分、国道231号線「オロロンライン」の玄関口に位置し、小樽から稚内まで続く北海道屈指のロングドライブ・ツーリングルートの拠点としても便利です。朝食では、スープカレーはもちろん、石狩鍋、ジンギスカンなど、北海道ならではの地元グルメを日替わりでお楽しみいただけます。

ご予約はこちら :https://book.hiyori-hotel.jp/booking/result?code=01961485-0255-7878-937b-5d804b930c45

【千葉県】たびのホテルEXpress成田

電子レンジ付きで長期滞在にも便利なワイドシングルルーム日替わりメインメニューを楽しめるハーフブッフェ

成田空港から車で10分、主要幹線道路へのアクセスに便利なホテルです。和・洋食のメインメニューを日替わりでご用意し、パンや千葉県産コシヒカリ、お味噌汁、カレー、ヨーグルトなどを自由にお取りいただけるハーフブッフェをご提供しています。ご出発前の朝にも、ゆったりと朝食をお楽しみいただけます。

ご予約はこちら :https://book.hiyori-hotel.jp/booking/result?code=ef628910-ec80-4a02-9af2-cf9013a5f768

【熊本県】たびのホテル阿蘇熊本空港

最大3名様でご利用いただけるスタンダードツインルーム熊本の食材を活かしたシェフ自慢の手作り朝食ブッフェ

熊本空港から車で約10分。半導体産業が集積し国内外からの来訪者でにぎわう大津町にある、観光・ビジネスに便利なホテルです。熊本の郷土料理「だご汁」や、伝統野菜「ひご野菜」を味わうサラダ、ソウルフード「ちくわサラダ」など、この土地ならではの一品を取りそろえた朝食ブッフェをご提供しています。

ご予約はこちら :https://book.hiyori-hotel.jp/booking/result?code=019a2528-651a-7298-b783-ede2fac6085a

【大阪府】日和ホテル大阪新世界

通天閣を望む、ゆったりとしたデラックスツインルームたこ焼きや串カツなど、大阪名物を楽しめる朝食ブッフェ

なんばに電車で10分、大阪観光の拠点・通天閣すぐそばの駅近ホテルで、全客室にヘアアイロンや基礎化粧品を揃えた充実のアメニティをご用意しています。大阪名物コーナーを含む30種類以上の朝食ブッフェでは、大阪名物のたこ焼きや串カツに加え、浪速区の味噌醸造所「あぼしや味噌」の合わせ味噌、井上商店の豆腐を使った味噌汁など、“地産地消”メニューをお楽しみいただけます。

ご予約はこちら :https://book.hiyori-hotel.jp/booking/result?code=019b257d-a3f0-7554-9a2b-3521265d5973

【大阪府】日和ホテル大阪住之江公園駅前

ご家族でのご利用におすすめな和モダンフォース地元野菜のサラダや大阪名物を楽しめる朝食ブッフェ

大阪メトロ四つ橋線「住之江公園駅」直結、全客室10階以上の眺望抜群のホテルです。女性スタッフの声を活かし、全客室にヘアアイロンや基礎化粧品をご用意するなど、快適にお過ごしいただけるアメニティを取り揃えています。地元野菜を楽しめるサラダメインの健康朝食ブッフェや、大阪名物のたこ焼き・串カツ・どて焼きなど大阪らしい味わいもお楽しみいただけます。

ご予約はこちら :https://book.hiyori-hotel.jp/booking/result?code=01953c29-a550-76d6-a409-a64d6342348b

SUN FRONTIER HOTELS CLUB会員10万人突破記念キャンペーン概要

【キャンペーン名称】

SUN FRONTIER HOTELS CLUB会員10万人突破記念「旅応援キャンペーン」

【クーポン配布・ご宿泊対象期間】

2026年6月1日～2026年8月31日ご宿泊分まで

※クーポンは予定枚数に達し次第終了

※2026年8月8日～2026年8月15日のご宿泊を除く

※1回のご予約につき3泊まで

※他キャンペーン・割引との併用はできません

【ご予約方法】

サンフロンティアホテルズ公式サイトから対象ホテルを選択し、各ホテル公式サイトよりご予約ください。ご予約時にクーポンコードをご入力いただくことで、割引が適用されます。

【10％OFFクーポン】

対象：サンフロンティアホテルズ公式サイト掲載ホテル

クーポンコード：010F0C

【15％OFFクーポン】

対象ホテル

・たびのホテル石狩

・たびのホテルEXpress成田

・たびのホテル阿蘇熊本空港

・日和ホテル大阪新世界

・日和ホテル大阪住之江公園駅前

クーポンコード：015CEC

対象ホテルの確認・ご予約はコチラから :https://sunfrontier-hotels.jp/

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社(https://www.sfhm.co.jp/)が展開する「サンフロンティアホテルズ」のテーマは 「心温かい楽しいホテル」。心温かいスタッフによるサービスと、きめ細やかでパーソナルなおもてなしにより、お客様へ「心身のご満足」と「快適なホテルステイ」をご提供します。ホテル運営の目的は、ご利用いただいたお客様お一人おひとりに、癒しの時間と空間をご提供し、心豊かにお過ごしいただき、最高の笑顔でご出立いただくこと。ホテルのハード面だけではなく、設備・内装やオペレーションに至るまで、どこまでもお客様視点にこだわり「また何度でも帰ってきたい」と感じていただけるホテルを目指しています。

【会社概要】

会社名：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社(https://www.sfhm.co.jp/)

代表取締役会長：堀口 智顕

代表取締役社長：柳村 一幸

設立：2015年8月

本社：東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル8階

事業内容：ホテル開発・運営事業等 URL：https://www.sfhm.co.jp