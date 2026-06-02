JMAS、「AWS 生成AIコンピテンシー」を取得

株式会社ジェーエムエーシステムズ

株式会社ジェーエムエーシステムズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂倉 猛、以下JMAS）は、アマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）のパートナープログラムにおいて、「AWS 生成AIコンピテンシー」を取得したことをお知らせします。

AWS コンピテンシープログラムは、高度な専門性と顧客実績を有するパートナーをAWSが認定する制度です。今回の認定は、生成AIを活用したソリューションの設計・構築・運用に関する技術力と実績が評価されたものです。

■背景

企業における生成AI活用は急速に拡大する一方で、セキュリティ、ガバナンス、データ活用、既存システム連携など、エンタープライズ要件への対応が不可欠となっています。

AWSにおいても、生成AIを含むAI領域全体の専門性を評価するコンピテンシー体系が拡張されており、実績と技術力を備えたパートナーの重要性が高まっています。

■JMASの取り組みと強み

JMASは、AWSを活用したクラウドおよびデータ活用支援を基盤に、生成AI領域の技術・サービスを拡充してきました。

- 生成AI活用基盤「JMASセキュアAIプラットフォーム（J-SAP）」の提供- アマゾン ウェブ サービスが提供する生成AIサービスAmazon Bedrockを活用した生成AIアーキテクチャの設計・構築実績- RAGによる企業内ナレッジ活用およびPoC～本番導入までの支援体制- 金融・製造・流通など複数業界での導入実績

また、「AWS データと分析コンピテンシー」を保有し、データ基盤の構築から分析・活用までを一体的に支援しています。

さらに、生成AIを活用したAIエージェントの設計・開発に取り組むとともに、Anthropicとのリセラー契約により「Claude」を含む生成AIモデルの提供体制を強化しています。

■提供価値

JMASはこれらの強みを基盤に、企業の生成AI活用において以下の価値を提供します。

■今後の展開

- セキュアで統制されたAI活用エンタープライズ要件に対応した安全な生成AI環境を構築します。- データに基づく意思決定の高度化企業内データと生成AIを組み合わせ、業務に即したAI活用を実現します。- 業務プロセスの自動化・効率化AIエージェントの活用により、業務の効率化と高度化を推進します。- 生成AI活用の早期立ち上げと定着構想策定から運用まで一貫して支援し、実業務での活用を実現します。

JMASは今後もAWSとの連携を強化し、生成AIの実業務適用を推進してまいります。

- 企業内データ活用を高度化する生成AIソリューションの拡充- 業界特化型ユースケースの開発- AIエージェント活用の高度化- セキュリティ・ガバナンスを重視したAI活用の推進- Claudeをはじめとする最新生成AIモデルの活用拡大- AI駆動開発支援の強化

これにより、業務および開発プロセスの高度化を通じて、お客様のDX推進と競争力強化に貢献してまいります。

■JMASセキュアAIプラットフォーム（J-SAP）について

J-SAPは、AWS上でセキュアかつ効率的に生成AIを活用するための企業向け統合基盤です。

Amazon Bedrockを活用し、アクセス制御やログ管理などの機能を備え、エンタープライズ要件に対応します。

サービス詳細：https://www.jmas.co.jp/ai_da/

■会社概要

会社名 ：株式会社ジェーエムエーシステムズ（英文社名：JMA Systems Corporation）

設立 ：1971年11月1日

所在地 ：東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー18F

代表者 ：代表取締役社長 坂倉 猛

資本金 ：3億8,150万円

従業員数：318名（2026年4月）

事業内容：システムインテグレーション、クラウドサービス、

AI・データ活用支援、モバイルソリューション

URL ：https://www.jmas.co.jp/

※Anthropic、ClaudeはAnthropic, PBCの商標です。

※記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。

※本リリースの情報は発表日現在のものです。最新情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。