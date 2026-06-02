【楽天スーパーSALE 最大72%OFF】お得にお買い物チャンス！日頃の感謝を込めて大放出！

株式会社新陽トレーディング

寝具、インテリア雑貨などの商品を取り揃えている新陽トレーディング（東京都中央区）が運営する、TOBEST 楽天市場店は、6月4日（木）20：00から6月11日（木）01:59まで、楽天市場で開催される楽天スーパーSALEにて、人気の寝具をはじめ、おすすめのルームウェア・キッチングッズなどを最大72％OFFにて販売いたします。

お得に揃えるチャンスとなっておりますので、この機会にぜひご覧ください。

TOBEST 楽天市場店はこちら :https://www.rakuten.co.jp/elmin-store/

■楽天スーパーSALEセール概要

セール期間：2026年6月4日（木）20:00～2026年6月11日（木）01:59

Tobest TOPページ：https://www.rakuten.co.jp/elmin-store/

SALE会場ページ：https://www.rakuten.co.jp/elmin-store/contents/supersale06/

■商品紹介

夏の快眠準備は今がお得！当店人気No.1のエムリリーマットレスをはじめ、冷感寝具や調温アイテム、睡眠リカバリーウェアなど、快適な睡眠環境をサポートする商品をお得な価格でご提供します。

1.【新生活におすすめ】エムリリー優反発シングル+トゥルームーンピローセット

毎日の睡眠におすすめな優反発シングルマットレスとトゥルームーンピローを組み合わせた快眠セット。スマートフォーム(優反発)が体をバランスよく支え、肩や腰への負担をやさしく軽減します。8万回の圧縮試験をクリアした高い耐久性も魅力。枕には低反発ウレタンと特殊ジェルを採用し、頭部から肩口まで自然にフィット。包み込まれるような寝心地で、質の高い眠りへ導きます。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/elmin-store/yu-tm/

2.接触冷感で寝苦しさを軽減 - 極涼敷きパッド

暑い季節の快眠をサポートする極涼冷感敷きパッド。

高い接触冷感性能を備えた生地が熱を素早く逃がし、ひんやりとした寝心地を実現します。さらに吸水速乾性と通気性にも優れ、汗をかきやすい熱帯夜でも快適。毎日の睡眠環境をより快適に整える人気商品！累計40万枚突破の人気アイテムをお得にご提供します！

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/elmin-store/4589642690283/

3.持続冷感 夏用掛け布団 - 極涼EX

クラウンドファンディングサイト「Makuake」で達成率7,063％、応援購入総額約760万円を記録した人気の掛け布団。天然由来のレーヨン素材によるなめらかな肌触りと高い吸湿性・通気性で、暑い季節も快適な寝心地を実現。毎日の睡眠時間をより心地よくサポートします！

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/elmin-store/eco-ecom-1/

4.【快眠調温ウェア】調温パジャマ HEIQ SmartTemp 調温テクノロジー

HEIQ SmartTemp調温テクノロジー採用の次世代パジャマは、体温変化に応じて熱を逃がしたり保温したりし、寒暖差を調整する快眠リカバリーウェア。吸汗速乾・綿混素材で快適な着心地を実現し、四季を通じて安定した快眠をサポートします。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/elmin-store/tempcon-h/

5.夏の定番アイテム「空調ウェア」

猛暑対策におすすめのファン付き空調ウェア。衣服内へ風を送り込み、汗を素早く気化させることで快適な着用感を実現。軽量設計で長時間の着用にも適しており、作業現場はもちろんアウトドアやレジャーにも活躍。夏を快適に過ごすための注目アイテム！服単品、ファン・バッテリー付きのフルセットでご用意しております！

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/elmin-store/kutyofuku-b/

6.【高評価レビュー】高反発マットレス 三つ折り 10cm

楽天ランキング1位獲得！高反発ウレタン採用の三つ折りマットレスは体圧分散性に優れ、腰痛対策や快適な寝姿勢をサポート。折りたたみ可能でベッド・直敷き両方に対応、洗えるカバーで衛生面も安心です。

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/elmin-store/4589642691297/

■ブランド紹介

tobest(トゥーベスト)

tobestではマットレスをはじめ寝具を中心に皆様の生活に役立つ商品を幅広く展開しております。より良い睡眠をお客様の元へと提供するため、寝具開発にて高機能・高品質でありながら信頼性のある商品を販売し続けております。

MLILY(エムリリー)

世界累計販売枚数5,000万枚を突破した、110カ国で愛用されているマットレスブランド。

イギリスの名門サッカークラブであるマンチェスター・ユナイテッドのスポンサーであるエムリリーは、アメリカやヨーロッパ、アジアを中心に様々な国の大手百貨店、家具メーカー、小売店などで販売されております。国内でもJリーガーやプロ野球選手など、様々なアスリートに愛用されております。

会社概要

株式会社新陽トレーディング

海外寝具ブランド「エムリリー」をはじめ、寝具・アパレルなどの企画・販売を通じて、皆様の生活を送っていく上で重要な『衣料』と『睡眠』の領域を豊かにするサービスを提供しています。