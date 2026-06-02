【ザ・リッツ・カールトン東京】総支配人にカルロス・タレロが就任

マリオット・インターナショナル

ザ・リッツ・カールトン東京（所在地：東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン）は、2026年6月1日（月）付で、カルロス・タレロ（Carlos Tarrero）がラグジュアリー部門 日本エリア総支配人 ザ・リッツ・カールトン東京総支配人に就任しましたことをお知らせいたします。

タレロは、ヨーロッパの伝統、アメリカの革新、そしてアジアの繊細なラグジュアリーホスピタリティ業界において、25年以上にわたり卓越したキャリアを築いてまいりました。数々のラグジュアリーホテルの誕生や進化を先導し、比類なき審美眼と情熱を注ぎ込んできた彼のリーダーシップは、国内外の賓客を魅了するザ・リッツ・カールトン東京に、さらなる高みをもたらします。

スペイン・ビルバオ出身のタレロは、2012年より、タイの「プーレイベイ・ア・リッツ・カールトン・リザーブ」にてマリオット・インターナショナルの一員となり、オペレーションディレクターを経て、総支配人に就任。その後、「ザ・リッツ・カールトン・コ・サムイ」 の開業総支配人を経て、「アンダマン・ラグジュアリーコレクションリゾート・ランカウイ」で総支配人を務め、2019年より「セント レジス ホテル 大阪」にて総支配人、2022年からは「ザ・リッツ・カールトン京都」総支配人として活躍しました。

そして、日本でのキャリアが7年目を迎えるこのたび、「ザ・リッツ・カールトン東京」の総支配人に就任いたします。

■就任にあたってのメッセージ

ザ・リッツ・カールトン東京がこれまで培ってきた“心のこもったおもてなし”の精神を継承し、紳士淑女と力を合わせ、これからも最高水準のサービスの提供に努めてまいります。

■ザ・リッツ・カールトン東京について

ザ・リッツ・カールトン東京は日本の首都、東京のエンターテインメントとビジネスの拠点である六本木に位置します。都内最高峰の高さを誇るミッドタウン・タワーの最上層9フロアを占めるレストラン、スパ、クラブラウンジ、そしてゲストルームからは360度の絶景が広がります。総客室数245のゲストルームのうち40室はスイートであり、ザ・リッツ・カールトン スパ 東京では最高の寛ぎをご提供します。レストランは会席、寿司、天麩羅、鉄板焼を提供する日本料理 「ひのきざか」、フレンチガストロノミー「Heritage by Kei Kobayashi (エリタージュ バイ ケイ コバヤシ)」、ビストロノミー「タワーズ」、チョコレート＆ペストリー「ラ・ブティック」、パティスリー「ニナ ザ・リッツ・カールトン東京」、ロビーラウンジやバーの7店舗と、ミーティングやイベント宴会施設、そして婚礼チャペルを完備しております。

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