【アルマーニ / ドルチ】2026年夏の新作が6月1日に発売

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ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

「上質」を追求し、「食」の世界を通してアルマーニのライフスタイルの美学を表現するアルマーニ / ドルチ。2002年より世界中で愛されているアルマーニ / ドルチは、世界最高峰の素材とフレーバーに、ジョルジオ アルマーニのシグネチャースタイルを組み合わせた、チョコレート、紅茶やジャムなどを豊富に展開しています。




Armani/Dolci（アルマーニ / ドルチ）より、新作のサマーコレクションが6月1日（月）に発売となります。サマーコレクション限定チョコレートは、上質でまろやかなミルクチョコレートに、セサミシードの香ばしさと食感を効かせたプラリネです。16粒入り、36粒入り、64粒入りからお選びいただけます。




パッケージには、Armani/Casa（アルマーニ / カーザ）のテキスタイルにも用いられている「Volterra」プリントに着想を得た、ブルーとゴールドのコントラストが印象的なジオメトリックデザインを施し、洗練された印象に仕上げました。




2026年サマーコレクションは、アルマーニ / ドルチ 銀座のみでのお取り扱いとなります。


詳しくは下記URLよりご覧ください。


https://www.armani.com/ja-jp/armani-dolci/




Summer 2026 コレクション


発売日：6月1日（月）





商品詳細（全て税込み価格）


プラリネチョコレート


16個入り　\9,900


36個入り　\21,500


64粒入り　\38,500



展開店舗


アルマーニ / ドルチ 銀座


東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 1F


03-6274-7007


営業時間：11:00-19:00



アルマーニ / ドルチ 銀座ではお電話でのご注文も承っております。全国配送対応可能ですので詳しくはお問合せください。


お支払方法：代引き、クレジットカード遠隔決済（VISA・Masterのみ）


送料：880円～　※配送地域、サイズによって異なります。