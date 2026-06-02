【アルマーニ / ドルチ】2026年夏の新作が6月1日に発売

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

「上質」を追求し、「食」の世界を通してアルマーニのライフスタイルの美学を表現するアルマーニ / ドルチ。2002年より世界中で愛されているアルマーニ / ドルチは、世界最高峰の素材とフレーバーに、ジョルジオ アルマーニのシグネチャースタイルを組み合わせた、チョコレート、紅茶やジャムなどを豊富に展開しています。

Armani/Dolci（アルマーニ / ドルチ）より、新作のサマーコレクションが6月1日（月）に発売となります。サマーコレクション限定チョコレートは、上質でまろやかなミルクチョコレートに、セサミシードの香ばしさと食感を効かせたプラリネです。16粒入り、36粒入り、64粒入りからお選びいただけます。

パッケージには、Armani/Casa（アルマーニ / カーザ）のテキスタイルにも用いられている「Volterra」プリントに着想を得た、ブルーとゴールドのコントラストが印象的なジオメトリックデザインを施し、洗練された印象に仕上げました。

2026年サマーコレクションは、アルマーニ / ドルチ 銀座のみでのお取り扱いとなります。

詳しくは下記URLよりご覧ください。

https://www.armani.com/ja-jp/armani-dolci/

Summer 2026 コレクション

発売日：6月1日（月）

商品詳細（全て税込み価格）

プラリネチョコレート

16個入り \9,900

36個入り \21,500

64粒入り \38,500

展開店舗

アルマーニ / ドルチ 銀座

東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 1F

03-6274-7007

営業時間：11:00-19:00

アルマーニ / ドルチ 銀座ではお電話でのご注文も承っております。全国配送対応可能ですので詳しくはお問合せください。

お支払方法：代引き、クレジットカード遠隔決済（VISA・Masterのみ）

送料：880円～ ※配送地域、サイズによって異なります。