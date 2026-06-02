＜期間限定＞全国のセブン‐イレブン店内マルチコピー機でシーホース三河コンテンツプリント販売開始!

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

本日より、全国のセブン‐イレブン店内マルチコピー機でシーホース三河のコンテンツプリントを発売いたしました。

今シーズンの第4弾となる今回は今シーズンの「ゲームデーポスター」に加え、「ROAD TO CHAMPIONS オリジナルポスター」や#1ケネディ選手・#54ガードナー選手の「個人通算13000得点記念オリジナルポスター」を限定販売！

デジタルデータでしか配信していなかったデザインをお手軽に印刷物として手にとっていただけるチャンスをお見逃しなく。

「ファンフォト」とあわせてこの機会にぜひお近くのセブン‐イレブンへお立ち寄りください。

購入方法・プリント予約番号などはセブン‐イレブンWebサイトをご覧ください。

価格

1枚：280円(税込)

サイズ

A3

販売期間

◆第4弾

2026年6月1日（月）～30日（火）

販売場所

全国セブン‐イレブン 店内マルチコピー機

※一部お取り扱いの無い店舗がございます。

セブン‐イレブン販売サイト :https://www.sej.co.jp/products/bromide/sebromide2606.html