路上で生きる子どもたちにも“未来を拓く学び”をー。クラウドファンディング、6月2日開始！

認定NPO法人アイキャン

■生きるために働く―子どもたちの現実

「学校に行きたい」「字を読めるようになりたい」――そう願っていても、フィリピンの路上で暮らす子どもたちにとってまず必要なのは、“今日食べること”です。

勉強したくても、働かなければ生きていけない現実。

さらに、暴言や差別にさらされる中で、「自分には価値がない」と感じ、自己肯定感や自信を失ってしまう子どもも少なくありません。

生きるために今日も路上で働く子どもたち

■失った自信を取り戻せるように

自分の未来をあきらめ、心に蓋をしてしまう子どもたち。

私たちアイキャンは何度も路上へ足を運び、声をかけます。

「気にかけてくれる人がいる」――その実感が、彼らの心を少しずつほぐしていきます。

やがて子どもたちは「本当は学びたい」という気持ちを取り戻し、少しずつ未来を前向きに考えられるようになっていきます。

子どもたちに足りないのは「力」ではなく「機会」なのです。

子どもたちに寄り添い、声を聴き、語りかける

■すぐに結果は出ない。それでも続ける。

教育は、短期間で結果が見えるものではありません。何年も関わり続けても、途中であきらめてしまう子どももいます。

困難なときにも、何度でも声をかけ続けてくれる大人の存在が、子どもたちには必要です。

だからこそ私たちは、子どもたちと向き合い続けます。それが、子どもたちが未来を信じる第一歩になると信じているからです。

子どもたちと向き合い、語り合う、アイキャンの教育活動

■ご寄付が、子どもたちの未来をつくります

安心して過ごせる場所や、学びに触れる経験を重ねる中で、子どもたちの心に少しずつ変化が生まれていきます。

「自分も変われるかもしれない」

あなたの応援が、子どもたちの”今”だけでなく、”未来”を支える力になります。

子どもたちが「自分にも可能性がある」と信じられる社会を、ぜひ一緒につくってください。

【クラウドファンディング期間】 2026年6月2日（火）～7月31日（金）

鉛筆を持って文字を書く。そんな普通のことが、かけがえのない時間です

■ご寄付の方法

１）クレジットカードでのご寄付

詳細は下記ページをご確認ください。

https://congrant.com/project/ican/13986

２）銀行振込によるご寄付

口座名：特定非営利活動法人アイキャン

● 楽天銀行 支店番号：210 口座番号：7001258

● 三菱UFJ銀行 名古屋駅前支店（221） 普通 2361021

● ゆうちょ銀行 00850-6-78233

＊アイキャンは、名古屋市の認定を受けた「認定NPO法人」です。

そのため、アイキャンが発行する寄付金領収書を使用して確定申告を行うと、税制上の優遇措置（寄付金控除）を受けることができます。

税制優遇になる領収書の発行をご希望の方は、寄付金控除を受けられる方のご氏名・ご住所を団体までお知らせください。（メール： info@ican.or.jp ）

■このプロジェクトは「GIVING100 by Yogibo」の応援プロジェクトです。

「GIVING100 by Yogibo」では、プロジェクトが目標金額を達成した場合、寄付決済時に発生する決済手数料を株式会社Yogiboが全額負担することで、大切な寄付金を全額NPOに届けます。

▼GIVING100 by Yogibo詳細ページ

https://congrant.com/jp/yogibo

▼ Yogibo公式サイト

https://yogibo.inc/

【認定NPO法人アイキャンとは】

アイキャンは、一人ひとりの「できること」を持ち寄り、貧困や災害による影響を受けた子どもの能力向上や地域の環境改善に取り組む国際協力NGOです。フィリピンを訪れた一人の会社員が、子どもたちの置かれた状況を目の当たりにし、「何かできることがあるはず」と、友人と集めた5万円をもとにアイキャンを設立しました。「アイキャン（ICAN）」という名称には、「できることから始めよう」 という想いが込められており、「誰もがもてる力を発揮し、未来を切り拓くことができる社会」を目指して活動しています。

HP： https://ican.or.jp/

Twitter、Instagram：@ICAN_NGO

Facebook：https://www.facebook.com/ICAN.OR.JP

【本件に関するお問い合わせ】

認定NPO法人アイキャン

（愛知県名古屋市東区代官町39-18 日本陶磁器センタービル 5F 中部リサイクル運動市民の会内）

TEL：052-253-7299（11～18時）※日月祝定休 MAIL： info@ican.or.jp