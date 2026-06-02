“地上229mの特等席で、織姫と彦星の再会を祝福”7月7日（火）開催「TANABATA NIGHT at SHIBUYA　七夕の星空観賞」に協力

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年7月7日（火）にSHIBUYA SKYで開催される「TANABATA NIGHT at SHIBUYA 七夕の星空観賞」に協力します。

渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエアでは、渋谷でもっとも宙に近い場所、SHIBUYA SKYで体験できる天体観測イベントを毎月開催しております。

屋上展望空間「SKY STAGE」に設置した天体望遠鏡を使用し、星のスペシャリストによる解説とともに天体観測をお楽しみいただけます。

渋谷上空229ｍから足元に広がる東京の景色と、神秘に満ちた宙で起こる静かな天文現象をぜひご鑑賞ください。

本イベントでは、七夕の日にちなんで織姫（こと座のベガ）と彦星（わし座のアルタイル）を中心に観察します。また南の空にS字を描くさそり座など、夏を代表するほかの星々もスペシャリストの解説とともに観賞します。

七夕の夜、SHIBUYA SKYで大切な方と素敵な時間をお楽しみください。

「TANABATA NIGHT at SHIBUYA 七夕の星空観賞」 イベント概要

■日時：2026年7月7日（火）19:00～21:00 ※予備日：7月8日（水）

■場所：SHIBUYA SKY（東京都渋谷区）

■参加方法：チケット購入

※天候不良の場合は予備日に延期となります。

チケット購入サイトはこちら

https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/

詳細はこちら

https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/observation/

このイベントの詳細に関するお問い合わせ等は、主催：渋谷スクランブルスクエア株式会社へお願いいたします。

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan



また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー