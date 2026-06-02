オンラインサマースクール2026開校「世界に一つだけのおさかなクイズ図鑑を作ろう！」

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）は、海への貢献を目的とする「海を未来にプロジェクト」の一環として、さかなたちの“オモロい”生態や海の大切さを伝えることで子どもの好奇心を育てる活動を行う「さかなのおにいさん かわちゃん」主催のオンラインスクールを2023年の開校時から支援しています。

本スクールは、当社の公式アンバサダーでもある同氏を講師に開催されるもので、『好きを一緒に深めて仲間をつくり、伝える力を育てる』をテーマに、2026年7月22日（水）から9月6日（日）までの全4回の講座を通して、世界に一つだけのおさかなクイズ図鑑を制作します。また今回は、神戸須磨シーワールドとのコラボレーションも実施し、7月28日（火）のオンライン講座では同施設のイルカ・オルカトレーナーによるスペシャルトークショーを開催します。

さらに、講座の最終日となる9月6日（日）には現地での発表会とあわせて「おさかな甲子園」を同時開催し、学びと成果を発表する場として特別な体験を提供します。

おさかなスクール2026夏 「世界に一つだけのクイズ図鑑をつくろう！」

【期間】7月22日（水）、28日（火）、8月3日（月）、9月6日（日）

【講師】さかなのおにいさん かわちゃん

【対象】実習生：小学生 / 研究生：年齢制限なし（未就学児も大歓迎！）

【参加費】実習生：12,000円（税込） / 研究生：3,300円（税込）

【定員】実習生：約30名 / 研究生：200名

【特典】実習生：オンライン講座、かわちゃんからのフィードバック

・現地発表会（神戸須磨シーワールド）コミュニティ参加、修了書など

研究生：かわちゃんによる絵の描き方・伝え方オンライン講座

・オルカトレーナーさんによる特別オンライン講座、

・オリジナルクイズ図鑑フォーマットのプレゼントなど

【応募】実習生：6月1日（月）～6月28日（日）まで

https://forms.gle/94oW3vakEW2BxCUn6

※当選者へのご連絡は6月30日（火）頃予定

研究生：6月1日（月）～7月24日（金）まで

https://sakana0213.stores.jp/items/6a0f36ef8116d5102e0cffac

※先着順のため定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。

過去のオンラインスクール開校時の様子は以下をご参照ください。

https://sakana-bro.com/osakanabu/

本講座の特徴

１.オルカトレーナーから学ぶ「水族館の裏側・イルカ、シャチの飼育方法」

神戸須磨シーワールドのオルカトレーナーから、水族館の裏側やイルカ、シャチの飼育方法を直接聞けるチャンス！質問もできる特別授業です。

２.絵本作家かわちゃんの「おさかな描き方講座」

絵がもっと上手くなりたい人・絵が苦手な人も誰でも上手におさかなを描くコツを伝授します。

３.世界にたったひとつの『おさかなクイズ図鑑』づくり

自分の好きなおさかなに関するクイズ図鑑をつくり、須磨シーワールドで発表します。かわちゃんからのフィードバック＆公式サイトにも掲載します。

４.“おさかな甲子園”同時開催

野球少年にとっての甲子園球場のように、さかな好きが輝ける場所を。さかなの知識、自然環境への理解、仲間へのやさしさ、全てを試される参加型エデュテインメント・クイズショー“おさかな甲子園”を初開催します。

さかなのおにいさん かわちゃんプロフィール

さかなたちの“オモロい”生態や海の大切さを伝えることで、子どもの好奇心を育てる活動をしている。著書にワニブックス「ツッコミたくなるおさかな図鑑」など多数。関西の情報番組や釣り番組、Kiss FM KOBEラジオDJとしてもレギュラー出演中。

2023年7月よりFURUNO公式アンバサダーに就任。

さかなのおにいさん かわちゃんさかなのおにいさん かわちゃんからのメッセージ

このスクールに参加してくれる人はきっと夢を叶えられると思っています

僕は小さい頃から、さかな博士、水族館の飼育員さん、歌手、うたのお兄さん、絵本作家…たくさんの夢がありました。でも20代前半まで、いろんなことに挑戦しても、なかなか形にすることはできず、「自分は何にもなれない人生なのかもしれない」と思い悩む日々を過ごしていました。そんな中、アナウンサー・ラジオDJの仕事から「伝える力」を少しずつ学び、さかなの魅力を伝えることで一つずつ夢を叶えることができました。このスクールはさかなマニアを育てる場所ではありません。AIが台頭して先の見えない時代だからこそ自分の好きで周りを幸せする力さえあれば、人生はより豊かに夢もきっと叶うと信じています。

2023年にスタートしてから、2,000名を超える方に参加いただきました。その中には今、夢を叶えて水族館で働いたり、海洋の研究をしている方たちもいます（自分の夢が叶ったように嬉しいです！）初回から応援いただいてるFURUNOさん、ご協力いただいている水族館・研究施設の皆さんのおかげさまで今年も開講できます。この夏も、素晴らしい子どもたちに出会えることを心から楽しみにしています！

海に育てられた企業として、海を“未来”につなげていく

身近な海の魅力を伝えることで「好き」になってもらう。好きになったものは「守りたい」と思う。

一人でも多くの行動を後押しすることで豊かな自然を守り、「海を未来につなげていきます。」

https://future-vision.furuno.co.jp/sea-pulse/

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界100か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,411 名

売上高（連結）：140,616 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場