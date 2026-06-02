アジアンタイムリゾート隠れ屋がポイントカード発行開始！

株式会社LALLヒューマンホールディングス

株式会社LALLヒューマンホールディングス(https://lallgroup.com/)（本社：渋谷区渋谷 代表取締役：原川久司）のグループ会社である株式会社ラルファシリティーズ(https://lall-fclts.com/)（本社：渋谷区渋谷 代表取締役：原川久司）の子会社である有限会社エヌプラン（本社：茨城県稲敷市 取締役社長：中尾耕太）が運営するアジアンタイムリゾート隠れ屋(https://kakure-ya.com/)は６月よりポイントカードを導入します。

ポイントカード表裏

◇ポイントカード概要

・5,000円（税込）毎にスタンプ１個捺印いたします。（宿泊＆食事料金+オプション料金含む）

・スタンプ10個でスパークリングワイン1本とチーズ盛り合わせ

・スタンプ20個で２名様1泊2食付き宿泊無料（オプション料金は別途）

・ポイントカードは１名１枚発行でも1グループ1枚の発行でも可能です。

◇注意点

・ポイント利用時のご予約は電話予約のみです。

・当日ポイントカードをお忘れの際は、確認ができないため適応外となり、通常料金になります。

・複数枚のカードを1枚にまとめることはできません。

・有効期限は、発行日から1年間です。

平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

アジアンタイムリゾート隠れ屋の中尾でございます。

この度のゴールデンウィーク期間中は、多くのお客様にご来訪いただき、誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。

さて、この度、繰り返し当ヴィラをご利用いただいておりますお客様への感謝の気持ちを込めまして、「ポイントカード」を発行させていただくことといたしました。

このポイントカードは、貯まったポイントをさまざまな特典に交換いただける、大変お得な内容となっております。ご宿泊のお客様を対象としておりますので、ぜひこの機会にご利用いただき、当ヴィラをより身近にお感じいただければ幸いです。

何度ご利用いただいても「また来たい」と思っていただける、最高のおもてなしと空間をお届けできるよう、スタッフ一同、誠心誠意努めてまいります。

皆様のご来館を、心よりお待ち申し上げております。

商号：有限会社 エヌプラン

設立：2005年10月

代表：取締役社長 中尾 耕太

住所：茨城県稲敷市中山字入谷1645番

WEB：アジアンタイムリゾート 隠れ屋(https://kakure-ya.com/)

インスタグラム：アジアンタイムリゾート隠れ屋インスタグラム(https://www.instagram.com/ibaraki.kakureya/)