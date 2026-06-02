NETGEARがネットワークセキュリティ分野に参入 - ExiumセキュリティライセンスをInterop Tokyo 2026で発表

ネットギアジャパン合同会社

ネットギアジャパン合同会社（所在地：東京都中央区、代表者：大仁田良平）は、2026年6月10日～12日に幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」にて、新たに統合したセキュリティブランド「NETGEAR Exium」のセキュリティライセンスを発表します。

なぜ今、NETGEARがセキュリティに取り組むのか

中小企業が直面するサイバーセキュリティの脅威は深刻さを増しており、大企業の約4倍ものインシデントが報告されています。一方で、既存のセキュリティソリューションは複雑すぎるか、機能が断片的で中小企業には扱いきれないという課題が続いてきました。

NETGEARはこの課題に応えるため、2025年にクラウドネイティブなSASEソリューションを持つExium社を買収。NETGEARのネットワーク製品とExiumのセキュリティ技術を統合し、追加ハードウェア不要・使い慣れたInsight管理画面からそのまま使えるセキュリティソリューションとして提供します。

NETGEAR Exiumセキュリティライセンス- ゼロトラストアクセス（ZTNA） - VPNの複雑さなしに、ユーザーとデバイスを安全に接続- 高度な脅威防御 - IDS/IPS、DNSフィルタリング、Webフィルタリング- クラウド管理ファイアウォール - 独立したファイアウォールアプライアンスが不要- Insightセキュリティセンター - 全サイト・全クライアントをワンクリックで一元管理- 10Gbpsを維持 - セキュリティ有効時もハードウェア性能を損なわない

対応製品はプロルーター「PR60X」（中小企業向け）および「PR460X」（AVインテグレーター向

け）。既存ユーザーも追加ハードウェア不要でそのまま適用可能です。

ライセンスは月次・1年・3年・5年から選択可能。全ユーザーに90日間の無料トライアル付き。

2026年6月10日（水）より販売開始です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29549/table/281_1_13cca066d08cddcd3e24f36012edc64c.jpg?v=202606020751 ]Interop Tokyo 2026 出展概要

会期：2026年6月10日（水）～12日（金）

会場：幕張メッセ

ブース番号：4Z32

出展ページ：https://f2ff.jp/2026/interop/exhibitor/show.php?id=3661&lang=ja(https://f2ff.jp/2026/interop/exhibitor/show.php?id=3661&lang=ja)

■ 会社概要

ネットギアジャパン合同会社

所在地：東京都中央区京橋3-7-5 近鉄京橋スクエア12F

代表者：大仁田 良平

設立：1999年11月

事業内容：ネットワーク機器の販売・サポート

URL：https://www.netgear.com/jp/