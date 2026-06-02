ペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」が「どうぶつの総合病院」と連携協定を締結

株式会社ノーススター

ペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」を運営する株式会社ノーススター（本社：東京都港区、代表取締役社長：田北 浩大、以下「ノーススター」）は、ベテリナリアンズシナジー株式会社（本社：埼玉県川口市、代表取締役：安藤 純）が運営する「どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター」と包括連携協定を締結致しました。

「ペットドクター」は、全国どこからでも、スマートフォンから気軽に獣医師へ相談できるオンライン診療サービスです。

対面の動物病院が開いていない夜間や休日にも診察しており、かかりつけに相談できない時間帯に急な体調の変化があったときにも、飼い主様のご不安に寄り添えるサポートを提供しています。

ペットドクターのオンライン診療では、獣医師が問診を通じて診察を行います。ただ症状によっては触診・検査・処置など対面での診療が必要なケースもあり、その際には近隣の救急動物病院を探して受診していただく必要があります。

しかし夜間も診察を行う救急動物病院は数が少なく、見つかったとしても病院側の受入体制は状況によって異なるため、飼い主様の住環境などによっては、必ずしもすぐに受診できるとは限りません。

そこでこの度ペットドクターは、犬と猫の二次診療・高度医療を提供する「どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター（埼玉県川口市）」と包括連携協定を締結いたしました。

ペットドクターを受診した犬・猫が、対面診療の必要があり、埼玉県川口市近郊にお住まいの場合、ペットドクターからどうぶつの総合病院へあらかじめ診療情報を共有することで、スムーズな対面受診体制を実現します。

今後は他地域の動物病院との連携を拡大し、より多くの飼い主様が安心してサービスをご利用いただける体制を構築してまいります。連携にご興味のある動物病院さまや自治体のご担当者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

連携に関するお問い合わせはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA82WCDcZvM5tEtaUIsTP4--Jh7nApL3OUSJHuCBOUiL6ySQ/viewform

ペットドクターサービス概要

■ サービス名：ペットドクター

■ サイトURL：https://petdoctor12.com/

■ 診療形式：オンライン診療（ビデオ通話）

■ 診療時間：毎日18:00～22:00

■ 対象動物：犬・猫

■ 対応内容：

身体の症状（嘔吐、下痢、咳、呼吸困難など）

皮膚・毛・ケガ（かゆみ、脱毛、しこり、けが、歩き方の異常など）

食事・体重に関する相談（食欲不振、過食、肥満など）

その他（予防薬の相談、飼育方法、受診判断、夜間救急案内など）

■ 診療の流れ：

診療前に問診を行い、飼育情報を収集・記録した上で、リアルタイムの映像と音声を用いて獣医師が診療を行います。必要があれば対面診療を推奨し、近隣の動物病院へつなぐ体制も整えています。

※診察はアプリ経由での予約・ビデオ通話形式で提供されます。

ペットドクターについて詳しくはこちらから :https://petdoctor12.com/

株式会社ノーススターについて

■社名：株式会社ノーススター

■所在地：東京都港区虎ノ門３丁目２－２ 虎ノ門３０森ビル ９F

■代表者：田北 浩大

■設立：2021年1月28日

■事業内容：インターネットを利用した医療・ヘルスケア関連サービスの提供

■URL：https://nstr.co.jp/

どうぶつの総合病院について

■社名：ベテリナリアンズシナジー株式会社

■所在地：埼玉県川口市石神815

■代表者：安藤 純

■URL：https://vsec.jp/



