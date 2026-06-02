中洲「GRANADA SUITE on À TABLE」　【桃×シャインマスカット】のアフタヌーンティー

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西村 輝夫）が運営する福岡・中洲のレストラン 「GRANADA SUITE on À TABLE（グラナダスィート オン ア ターブル）」では、【桃×シャインマスカット】のアフタヌーンティーを期間限定で提供いたします。ふたつのフルーツの魅力を引き出した、この夏限定のスイーツをお楽しみください。

季節ごとの旬に合わせてご提供するアフタヌーンティー。2026年7月～8月は【桃×シャインマスカット】をテーマに、各店舗の個性を活かしたスイーツやセイボリーをご用意いたしました。芳醇な香りの桃と、みずみずしいシャインマスカット、それぞれの果実感を楽しめる味わいです。外の暑さを忘れ、自分を慈しむ涼やかなひとときをお過ごしください。

夏季限定【桃×シャインマスカット】のアフタヌーンティー

“肉専門店”である当レストランのアフタヌーンティーは、スイーツもお肉も楽しめるよくばり仕様。「大地の恵」を意味するTEARTH(ティーアース)のお茶など、約20種のドリンクもフリーでご堪能いただけます。

「ライチジュレ&ラズベリーと桃のパンナコッタ」や「奥八女シャインマスカットと宮崎モッツァレラのカプレーゼ」など、美食が勢ぞろい。「牛ヒレの炭火グリル」では、リッチな赤身の牛ヒレをご用意いたしました。

〈おすすめメニュー〉

■やすこうち農園の「あまおう」と桃のブッセ

福岡久山・やすこうち農園の「あまおう」を使用。いちごと桃の絶妙なマリアージュに加え、ブッセ特有の食感もお楽しみいただけます。

■奥八女 シャインマスカットのレアチーズケーキ

人気のチーズケーキに奥八女、黒木町の加藤農園から直送されたプレミアムなマスカットをトッピングしました。生産者のこだわりが光る一品です。

■九州生ハムのクロックムッシュ

九州肉のプロシュートと、ミルキーなホワイトソースをオーブンで焼き上げ、「宮若poin pain」のパン・ド・ミーで仕上げました。

〈店舗情報〉

〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5丁目3-8 アクア 博多 1F

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/onatable-granadasuite/reserve?menu_lists=69a930c6c942ca99d5adea56

【提供期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【提供時間】平日11:30～16:30（最終入店15:00）

土日祝11:00～16:30（最終入店15:00）

【料金】\4,500 （税・サービス料込）

【内容】前菜3種、メイン3種、スイーツ7種、ウェルカムドリンク「桃と紅茶のスパークル」、TEARTH(ティーアース)、カフェ/ソフトドリンク/ノンアルコールカクテル各種

※日曜日から木曜日限定でディナータイムに楽しめる2時間アルコール含むフリードリンク付きのプランもご用意しております。

運営会社概要

■社名：株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立：1997年7月1日

■ファウンダー：杉元 崇将

■代表取締役社長：西村 輝夫

■本社所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数：972名（2025年5月1日現在）

■事業内容：ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト：https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント：Facebook https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons

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