京都市内初！ホテルリブマックス京都二条城西にサウナ・大浴場がオープン！

株式会社リブ・マックス

全国208店舗のビジネスホテルやリゾートホテルを展開する株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）は、京都市内初となるサウナ・大浴場施設のサウナマックス（男女別）をホテルリブマックス京都二条城西にてオープンいたしました。

ホテルリブマックス京都二条城西は、歴史ある京都・二条エリアに位置し、観光拠点としての利便性に加え、ビジネス利用にも適した機能性を備えています。今回の大浴場・サウナの新設により、これまで以上に多様なニーズに対応可能な宿泊施設へと進化いたしました。



より快適に、より深く“ととのう”体験をお届けするため、広々としたサウナ室や充実の水風呂、休憩スペースを整備しました。初心者から愛好者まで満足いただけるよう、温浴環境だけでなく導線や清潔感にもこだわっています。心と身体をリセットできる“マックス”な癒やしの時間をお楽しみください。



■施設概要・施設名：ホテルリブマックス京都二条城西

・所在地：〒604-8404 京都府京都市中京区聚楽廻東町20-7

・総客室数：115室

・施設HP：https://www.hotel-livemax.com/kyoto/nijo-nishi/

・公式HP：https://www.hotel-livemax.com/(https://www.hotel-livemax.com/)

・公式アプリ：AppStore・GooglePlayにて「ホテルリブマックス」で検索



本件に関するお問い合わせ先株式会社リブマックス ホテル事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1 S-GATE赤坂山王 9F

TEL：03-3505-0777 FAX：03-3505-0781

お問い合わせフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/(https://www.hotel-livemax.com/contact/)