【ポピンズ】永年勤続表彰式の会場で託児サービスを提供｜イベント臨時託児 実施事例：鈴与株式会社様

株式会社ポピンズ

株式会社ポピンズ(東京都渋谷区:代表取締役社長グループCEO:轟麻衣子)の子会社である株式会社ポピンズファミリーケアでは、企業内のセミナーやイベントの開催時にお子様をお預かりする「イベント臨時託児 」サービスを提供しています。この度、鈴与株式会社様(静岡県静岡市:代表取締役社長 鈴木健一郎)で行われた永年勤続表彰式に合わせ、会場にて託児サービスを提供。サービスをご利用いただい

た方からは、式典に安心して出席することができ、人生の大切な節目を心から祝えたという声が寄せられました。

■ご家族と共に人生の大切な節目を心からお祝いする機会に

サービスをご利用いただいた方からは、「子どもを安心して預けられ、式典に集中できた」や「家族と一緒に節目の時間を共有できた」といった喜びの声が寄せられています。

お子様たちにも「とても楽しかった」「まだ帰りたくない」と、ご満足いただけました。

総務ご担当者様からも、「小さな子どもがいると、預け先がなく出席を断念したり、配偶者の出席が叶わないケースもあった。表彰対象の全員が、ライフステージに左右されず安心して出席し、節目の時間を心から祝える環境が整備できた。社員満足度や社員様からの信頼感向上にもつながる。」と、ご評価をいただきました。

■イベント臨時託児サービスについて

企業内でのイベントやセミナー、また、学会開催時などに現地での保育を提供するサービスです。託児サービスの提供により、企業で働く方の育児とキャリアの両立を支援します。

対象となるお子様:0歳(生後57日以降)のお子様から対応可能

依頼のご連絡:イベント当日の3週間前まで

対応エリア:日本全国(エリアにより交通費、宿泊費、日当が発生する場合がございます)

問い合わせ:event-child@poppins.co.jp

■ポピンズのエデュケアとは

人格形成の最も重要な乳幼児期の人間教育を目指し、「保育(ケア)」だけではなく、豊かな感性や知力、創造力を引き出す「教育(エデュケーション)」を融合させた保育のことです。お子様の好奇心を引き出して自発的な行動を促します。イベント臨時託児 のような一時的お預かりにおいても、お声がけや遊び、ワークショップなどを通じてエデュケアを実施いたします。

■「ナニー(教育ベビーシッター)」について

「ナニー」とは英国王室のロイヤルファミリーにも選ばれる教育ベビーシッターのことです。ポピンズは、世界的な名門校英国ノーランド・カレッジのプログラムを取り入れた専門研修で、知識・教養・技術・人格など、すべてにおいて最高水準のナニーを育成しています。

■ポピンズグループ会社概要

ポピンズグループは、1987年創業以来「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します」をミッションに、ナニーサービス、ポピンズシッター、ナーサリーや学童、オーダーメイド介護のVIPケアサービスなど、働く女性の多様なニーズにお応えしてまいりました。

■ポピンズグループのSDGsへの取り組みについて

2020年に日本初のSDGs-IPO企業として東証一部に上場。創業以来、事業そのものでの社会貢献を目指してまいりました。ポピンズが特に注力してアクションするのは4番「質の高い教育をみんなに」5番「ジェンダー平等を実現しよう」8番「働きがいも経済成長も」の3項目です。日々ナニーサービスやナーサリー、学童で行うエデュケアなど、実践でのSDGsの取り組みに加え、ハーバード大学教育学大学院・プロジェクトゼロと共同で「子どものためのSDGs」をテーマに研究を進めるなど、アカデミックな面からも貢献を目指しています。

社名:株式会社ポピンズ

住所:東京都渋谷区広尾5丁目6番6号

設立:1987年

代表取締役社長グループCEO:轟 麻衣子

ホームページ:https://www.poppins.co.jp/hldgs/

主要子会社:

株式会社ポピンズエデュケア

株式会社ポピンズファミリーケア

株式会社ポピンズプロフェッショナル

株式会社ポピンズシッター