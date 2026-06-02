「B2B経営・マーケ・営業の前提を問い直す」--GO 三浦崇宏氏、ノバセル 田部正樹氏、セレブリックス 今井晶也氏が6/24 BBBに登壇

TOYNOVA株式会社

TOYNOVA株式会社は、2026年6月24日（水）オンライン開催の『B2B Business Breakthrough（BBB）』基調講演２.の概要を公開します。

■ セッション概要

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/bbb-2026/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=602

基調講演２.「B2B BUSINESS BREAKTHROUGH」は、本イベントのコアテーマをそのまま体現するセッションです。

登壇者は、The Breakthrough Company GO 代表取締役CEO 三浦崇宏氏、ノバセル株式会社 代表取締役社長 田部正樹氏、そして株式会社セレブリックス 取締役CMO 今井晶也氏の3名。

クリエイティブ・広告マーケティング・B2B営業と、異なるフィールドで非連続な成長を実現してきた実践者たちが、「AI時代のB2B経営・マーケティング・営業の前提」を正面から問い直します。

ノウハウや成功事例の共有ではなく、「前提を揺さぶる問い」を生み出すことを目的とした対談です。

■ 本セッションの主な論点

お申込はこちら :https://toynova.co.jp/bbb-2026/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=602

・AI時代に通用するB2Bブランドコミュニケーションとは何か

・マーケティングと営業の役割分担は変わるのか

・非連続成長のために「捨てるべき前提」は何か

■ 登壇者プロフィール

・三浦 崇宏 氏（The Breakthrough Company GO 代表取締役CEO）

・田部 正樹 氏（ノバセル株式会社 代表取締役社長）

・今井 晶也 氏（株式会社セレブリックス 取締役 CMO／セールスエバンジェリスト）

■ 開催概要

過去シリーズ実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57937/table/107_1_a8f49df7e795aa25530a277c8f5cfdd7.jpg?v=202606020251 ]

本シリーズは前回2025年3月オンライン配信において申込総数2,558名・参加者満足度90%を記録。今回は2026年4月13日に渋谷STREAMにてオフライン開催した内容のオンライン配信版として、より広範に届ける目的で開催します。

お申し込みはこちら :https://toynova.co.jp/bbb-2026/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=602

■ TOYNOVA株式会社について

TOYNOVA株式会社（旧社名：株式会社ニューピークス、2026年2月18日付で社名変更）は、B2B企業の事業成長を支援するマーケティング・カンファレンス運営会社です。

- 会社名：TOYNOVA株式会社

- 所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8階

- 代表者：代表取締役 小林慶嗣

- URL：https://toynova.co.jp/

【お問い合わせ先】

TOYNOVA株式会社 BBB運営事務局

メール： info_bbb@toynova.co.jp

URL：https://toynova.co.jp/bbb-2026/