【シーホース三河】6/30まで！2025-26シーズンラストチャンス！ファンフォト第5弾が登場
シーホース三河株式会社
セブン-イレブン販売サイト :
https://www.sej.co.jp/products/bromide/smbromide2502.html
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2026年6月1日(月)0:00より、2025-26シーズンのファンフォト第5弾を販売いたします。
4月8日(水)広島戦から5月9日(土)CS琉球戦までの写真を新たに150枚発売いたします！
2025-26シーズンの在籍選手がそろって購入できるのは、今回までとなっております。
全国のお近くのセブン-イレブン店内マルチコピー機で、手軽にプリントできるサービスとなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください！
購入方法・コードなどはセブン-イレブンWebサイトをご覧ください
第5弾は第4弾と同じ、2026年6月30日(火)23:59までの販売です。期間が1ヶ月のみですのでお早めにお買い求めください。
販売概要
◆購入方法
セブン-イレブン販売サイト :
https://www.sej.co.jp/products/bromide/smbromide2502.html
※上記サイト内でのみ販売します
◆サイズ・販売価格
L判・300円(税込)/1枚
◆販売数
150枚
※チーム写真15枚、#13須田選手15枚、#19西田優大選手20枚を販売します。それ以外の写真については各10枚となります。
◆販売場所
全国のセブン-イレブン店内マルチコピー機
※一部お取り扱いの無い店舗がございます。
◆販売期間
2026年6月1日(月)0:00～2026年6月30日(火)23:59