【シーホース三河】6/30まで！2025-26シーズンラストチャンス！ファンフォト第5弾が登場

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2026年6月1日(月)0:00より、2025-26シーズンのファンフォト第5弾を販売いたします。

4月8日(水)広島戦から5月9日(土)CS琉球戦までの写真を新たに150枚発売いたします！

2025-26シーズンの在籍選手がそろって購入できるのは、今回までとなっております。

全国のお近くのセブン-イレブン店内マルチコピー機で、手軽にプリントできるサービスとなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください！

購入方法・コードなどはセブン-イレブンWebサイトをご覧ください

第5弾は第4弾と同じ、2026年6月30日(火)23:59までの販売です。期間が1ヶ月のみですのでお早めにお買い求めください。

販売概要

◆購入方法

セブン-イレブン販売サイト :https://www.sej.co.jp/products/bromide/smbromide2502.html

※上記サイト内でのみ販売します

◆サイズ・販売価格

L判・300円(税込)/1枚

◆販売数

150枚

※チーム写真15枚、#13須田選手15枚、#19西田優大選手20枚を販売します。それ以外の写真については各10枚となります。

◆販売場所

全国のセブン-イレブン店内マルチコピー機

※一部お取り扱いの無い店舗がございます。

◆販売期間

2026年6月1日(月)0:00～2026年6月30日(火)23:59